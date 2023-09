Újabb bajjal nézhet szembe az Orbán-kormány Strasbourgban

Mindez pedig akár a folyamatban lévő jogállamisági eljárásra is hatással lehet – adott tájékoztatást Perlaki-Borsos Noel és Bodor András, az Egységes Diákfront képviseletében, miután az Európai Parlament meghatározó frakcióinak politikusaival egyeztettek Strasbourgban - áll az Egységes Diákfront összefoglalójában.

Mint ismert: az elmúlt hetekben a rendőrség negyvenhét olyan diákot idézett be és indított ellenük hatósági eljárást, akik aktív részesei voltak a tavaszi diáktüntetéseknek.

A rendőrség túlreagálta a dolgot. Fotó: Facebook

Többségüket a május eleji kordonbontás miatt idézték be, de hallgattak ki olyanokat is, akik a rendőrségi könnygáz-attakkal záruló megmozduláson álltak az első sorokban. A diákok értékelése szerint súlyos rendőri túlkapásnak számító eljárásokat hivatalosan „arc eltakarása”, valamint csoportosan elkövetett garázdaság és hivatalos személy elleni erőszak miatt indították, ez utóbbi

tényállás már kifejezetten súlyos gyanúsításnak számít.



Az Egységes Diákfront két képviselője – mint elmondták – azért látogattak el a strasbourgi plenáris hétre, hogy személyesen adjanak objektív és hiteles tájékoztatást a magyar oktatás helyzetéről és a diákok elleni eljárásokról.

A meghatározó frakciók képviselői és vezetői mellett az oktatásért és kultúráért felelős CULT-bizottság, valamint az állampolgári-, és igazságügyi, úgynevezett LIBE-bizottság egyes tagjaival is személyesen találkoztak, de egyeztettek Vera Jourovával, az Európai Bizottság alelnökével is.

„Európa mellettünk áll, de a saját kormányunk nem” – így foglalták össze a találkozókon elhangzottakat az Egységes Diákfront képviselői.

Tájékoztatójukban elmondták, hogy az európai döntéshozók egyértelműen nyomon követik a magyarországi oktatás ügyét és megdöbbenve értesülnek azokról a részletekről, amelyeket tőlük

hallanak akár a „bosszútörvény” elfogadásának körülményeiről és a mögötte húzódó szándékokról, akár a pedagógus béremelés kapcsán Brüsszelre mutogató kormányzati nyilatkozatokról, akár az oktatás ügyében kiálló tanárokat és diákokat érő konkrét vegzálásokról. Perlaki-Borsos Noel és Bodor András világossá tették, hogy nem az Európai Parlament vagy bármely más uniós intézmény dolga megoldani a magyar oktatásban kialakult helyzetet, de a mindent leuraló kormányzati propaganda által eltakart valóságról is tudomással kell bírniuk a döntéshozóknak.

Az Egységes Diákfront képviselői felhívták a figyelmet, hogy most pénteken újabb megmozdulásra készülnek az Országos Közös Akarat ernyője alatt: az „Érted megyünk!” címet viselő demonstrációval és hídfoglalással egyidőben nemcsak Budapesten, de több mint egytucat másik helyszínen is szolidaritási tüntetések lesznek, alapvetően európai helyszíneken, de ezzel együtt például Washingtonban is.



Ujhelyi István európai parlamenti képviselő, az Esély Közösség alapítója a diákokkal tartott közös tájékoztató során azt emelte ki, hogy az EP szakbizottságaiban ülő politikusok fokozott figyelemmel kísérik a magyar oktatásban zajló eseményeket, így a diáktüntetés következményeit is. Mint mondta: támogatja, hogy a rendőri túlkapások kapcsán parlamenti meghallgatás legyen, amelyet egyébként a nagy EP-frakciók vezető képviselői javasoltak a diákokkal történt találkozókon. “Ezek a rendőri eljárások nyilván semmi más célt nem szolgálnak, mint hogy megfélemlítsék a tüntető fiatalokat és családjukat, elvegyék a kedvüket a további demonstrációktól” - tette hozzá az EP-képviselő.

Ujhelyi szerint az oktatás ügyében zajló kormányzati dúlás, tudatos hazugságkampány és bosszú tökéletesen megmutatja, hogy miként gondolkodik a jelenlegi hatalom az oktatásról, az abban résztvevő tanárokról és diákokról, valamint áttételesen gyermekeink jövőjéről.

Az EP-képviselő kihangsúlyozta, hogy a tanárok béremelésének kérdése kizárólag a magyar kormány hozzáállásán múlik: ha akarnák, a megfelelő módosítások megtételével máris megteremthették volna a bérfejlesztés lehetőségét, de a kormány nyilvánvalóan direkt bünteti a

pedagógusokat és a diákokat. Ez pedig, mint fogalmazott, minden mozzanatában ellentétes azokkal az európai értékekkel, amelyeket egykor még a Fidesz is alapvető fontosságúnak tartott.



