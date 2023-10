Újabb egyetem bútorozott össze a Mollal

A három évre szóló stratégiai megállapodás célja, hogy az egyetem szakképzett utánpótlást biztosítson a Mol-csoport számára, és több területen tudományos támogatást nyújtson a vállalat tevékenységhez. A felek olyan témákban működnek együtt, mint a vegyipari és petrolkémiai gépészet, valamint a hulladékkezelési technológiák, köztük az anyagtudományok, a műszaki földtudományok, a polimertechnológia és a kohászat.

Az együttműködés keretében már több projektet is elindítottak: a Mol és a Pannon Egyetem közös Körforgásos Gazdasági Kompetencia Központ projektjében a Miskolci Egyetem technológiai szakértőként részt vesz. Emellett hozzájárul a hidrogéntechnológiai fejlesztésekhez, valamint az akkumulátor-újrahasznosítás és a kutatás-fejlesztési terén végzett munkákhoz.

Az utánpótlást az egyetem számos szakon támogatja, így többek a Mol számára kiemelten fontos gépész-, rezervoár- és környezetmérnöki területeken, de hulladéktechnológiai szakértőket és ipari beruházási szakmérnököket is képez.

A Mol utánpótlását az egyetem számos szakon támogatja. Fotó: Wikipédia

A Mol-t több évtizedes kapcsolat fűzi az egyetemhez, hiszen a miskolci oktatási intézmény a Mol szakember utánpótlásának egyik legfontosabb bázisa. Emellett számos sikeres technológiafejlesztésben működtek együtt. Ilyen például a kőolajmezők termelését nővelő ún. polimer-tenzides eljárás, amelynek kidolgozását és nemzetközi piacra vitelét az egyetem és a vállalat közösen valósította meg.

Az oktatás és szakember képzés területén is rendkívül szoros az együttműködés: 2008-ban kezdte meg a működését a petrolkémiai tanszék az Anyagtudományi Karon, 2018 óta működik a Mol Petrolkémia Gépészeti Intézeti Tanszék a Gépészmérnöki és Informatikai Karon, valamint 2014 óta a Kőolaj- és Földgázintézeti Mol Tanszék a Műszaki Föld- és Környezettudományi Karon.

Az együttműködés fontosságát jelzi, hogy a Mol gépészmérnök utánpótlásának 90 százaléka innen származik, ami nem csak a földrajzi közelségnek köszönhető, hanem a hosszú múltra visszatekintő szoros együttműködésnek is, valamint annak, hogy a régióban egyedülálló módon vegyipari gépészmérnököket is képeznek. A gépészmérnök mesterképzés duális tananyaga mellett a teljes gépész- és villamosmérnöki alap és mesterképzés tananyagtartalmát is közösen dolgozta ki az egyetem és a Mol: utóbbihoz az MPK mérnök szakembereiből álló csapat nyújtott segítséget. Számtalan kihelyezett oktatást és egyetemi órát is tartanak az MPK kollégái, így biztosítva, hogy a hallgatók mindennapi tanulmányaiban is hangsúlyt kapjon a gyakorlati ismeretanyag.

Az egyetem a Mol legjobban képzett rezervoár mérnökeit adja, de a többi karon végzett hallgatók is jelentős utánpótlásbázist képeznek, hiszen vegyészmérnök, anyagmérnök, közgazdász, logisztikai szakértő kollégák is szép számmal csatlakoznak a MOL-csoporthoz tanulmányaikat követően.

A két fél közti kapcsolat kiemelt jelentőségét mutatja, hogy Világi Oszkárt, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettesét a Miskolci Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának tagjává választották.