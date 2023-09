Újabb lesújtó hír érkezett az oktatásról

Szeptember elsején, a tanévnyitókkal kezdetét vette a 2023/2024-es tanév. A felsőoktatásba felvételizőkben is a napokban kezd igazán tudatosulni, hogy egy új fejezet kezdődik az életükben, ami rengeteg változást és kihívást tartogat. Az önköltséges képzésre felvételt nyert gólyák számára a tandíj kifizetése is egyre égetőbb napirendi pont, amit sokan nem is engedhetnek meg maguknak és nincsenek meg a feltételeik ahhoz, hogy saját zsebből finanszírozzák.

Az OTP Bank által megkérdezett fiatalok 57 százaléka inkább nem is megy egyetemre, ha nem sikerül bejutnia államilag támogatott helyre – derült ki a pénzintézet legfrissebb felméréséből. Az eredmények arra is rávilágítottak, hogy mindössze 8 százalék az, akit egyáltalán nem befolyásol a finanszírozási forma és mindenképpen elvégzi a kiszemelt képzést.

Mindössze 8 százaléknak tök mindegy. Fotó: Depositphotos

A minden negyedik válaszadó jelezte, hogy a családban gondot okoz a szülők részéről az anyagi támogatás, mégis, amennyire csak lehet, támogatják a gyermeküket. A diákok 42 százalékának a szülei azonban egyáltalán nem rendelkeznek elegendő megtakarítással ahhoz, hogy fedezni tudják a gyermekük egyetemi díját, mindössze 1 százalék jelezte, hogy nem okoz gondot a szülőknek ez a kiadás. 39 százalék éppen ezért a diákhitel felvétele mellett dönt.

Az anyagi problémák esetén felmerülő megoldási lehetőségek között a diákhitel a harmadik helyen szerepel. A válaszadók első helyre a tanulmányokkal párhuzamosan történő munkába állást tették, amelyet a szülőktől való pénzkérés követett. A rangsorban utolsó két helyre szorult az a lehetőség, hogy halasztják tanulmányaikat és munkát keresnek, valamint, hogy személyi kölcsönt vesznek fel.

„Az OTP Banknál arra törekszünk, hogy minden élethelyzetben támogassuk a fiatalokat céljaik elérésében. Tudjuk, hogy nagy lépés befektetni a jövőbe, ezért alakítottuk ki a kedvezményes OTP Diákhitel Számlát, így több költségtől is tehermentesítjük a hallgatókat. Az OTP MobilBankból elérhető Kedvezményprogrammal ráadásul még plusz pénzhez is juthatnak: a résztvevő partnereknél történő bankkártyás fizetések után havi 5-30 százalékos pénzvisszatérítést biztosítunk – mondta Kertes Noémi, az OTP Bank termékfejlesztésért felelős szakértője.