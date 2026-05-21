Újabb oktatási államtitkárt nevezett ki Lannert Judit

Naderi Zsuzsanna vezeti majd az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Szakképzésért és Felnőttkori Tanulásért Felelős Államtitkárság munkáját – közölte Lannert Judit tárcavezető csütörtökön a Facebook-oldalán.

Az oktatási és gyermekügyi miniszter a bejegyzésben azt írta: olyan szakember csatlakozik tárcához, aki egyszerre rendelkezik komoly gazdasági, oktatási és vezetői tapasztalattal, és aki évtizedek óta elkötelezetten dolgozik a szakképzés fejlesztésén.

Naderi Zsuzsanna közgazdász, közgazdász-tanár és okleveles könyvvizsgáló, mintegy harminc éve foglalkozik szakmai oktatással és képzéssel, jelentős tapasztalatot szerezve a köz-, a magán-, valamint a nonprofit szektorban egyaránt. Intézményfejlesztési és vezetői munkáját mindig az együttműködésre, a gyakorlati megoldásokra és a hosszú távú gondolkodásra építette – ismertette a leendő államtitkár szakmai pályáját.

Lannert Judit fontosnak tartja, hogy Naderi Zsuzsanna jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát is. Meggyőződése, hogy a jövő szakképzésének egyszerre kell szolgálnia a fiatalok boldogulását és a gazdaság valós igényeit, ehhez pedig olyan vezetőkre van szükség, akik képesek hidat építeni az oktatás és a munka világa között – fogalmazott a tárcavezető.

Naderi Zsuzsanna harminc éve van a szakmában
Fotó: Facebook/Lannert Judit

Megjegyezte: Naderi Zsuzsanna három felnőtt gyermek édesanyjaként személyesen is érti azokat a kihívásokat, amelyekkel a fiatalok és a családok szembesülnek az életpálya tervezés és a munka világába való belépés során. A leendő államtitkárt idézve azt írta: a tanuló- és tanulásközpontú oktatásban, valamint az együttműködés kultúrájában hisz és ennek erősítésén szeretne dolgozni. A szakképzésben stabil jogszabályi és intézményi alapokra építhetünk – jelezte, majd hozzátette: eközben fontosnak tartja a diákok nagyobb bevonását és az adatalapú döntéshozatal erősítését.

Az oktatókat pedagógiai és módszertani eszköztáruk fejlesztésében és bővítésében szeretné támogatni – írta. Szeretné továbbá, ha erősödne a felnőttkori tanulás kultúrája. Az egész életen át tartó tanulást és életpályatervezést a szolgáltatások megerősítésével lehet támogatni – emelte ki, hozzáfűzve, hogy mindez elképzelhetetlen a képzésben résztvevők bevonása és a gazdasági élet szereplőivel való szoros együttműködés nélkül.

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban a közigazgatási és parlamenti államtitkárságok mellett négy szakmai államtitkárság jön létre:

• Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős Államtitkárság

• Közoktatásért Felelős Államtitkárság

• Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság

• Szakképzésért és Felnőttkori Tanulásért Felelős Államtitkárság

A Kora Gyermekkori Jóllétért Felelős szakállamtitkárnak tegnap Kereki Juditot kértem fel Lannert Judit, akit szintén Facebook-oldalán mutatott be. 

