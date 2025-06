Újabb ügyfélkörre terjesztették ki a kamatstop-hosszabbítást

Továbbra is kamatstoppal védi a kormány a 2024. december 31-ig megkötött diákhitel-szerződéseket –tájékoztatta lapunkat a Diákhitel Központ. Így a tavaly év végéig felvett szabad felhasználású diákhitelekre 2025 második félévében is 7,99 százalékos kamatszint vonatkozik. A 2025. január 1-jétől felvett Diákhitel1 kamata pedig az év második felében 8,99 százalékra mérséklődik. A kötött felhasználású Diákhitel2 és a Képzési Hitel továbbra is kamatmentesen áll a hallgatók rendelkezésére.

Közleménye szerint a Diákhitel Központ célja kezdettől fogva változatlanul az, hogy anyagi lehetőségektől függetlenül bárki tanulhasson, végzettséget és diplomát szerezhessen. A konstrukció bevezetése óta a diákhitel már több, mint 400 ezer fiatal diplomához jutását segítette, a Diákhitel Központ által kínált termékeket jelenleg is mintegy 200 ezren veszik igénybe. A diákhitelek népszerűségéhez a rugalmas, rendkívül ügyfélbarát törlesztési feltételek, valamint a széles családtámogatási kedvezmények is nagyban hozzájárulnak.

Az állam a diákhitelnél is fontosnak tartja a családalapítás támogatását, ezért a visszafizetésnél kedvezményben részesülnek azok az édesanyák, akik a hiteltörlesztés ideje alatt gyermeket vállalnak. Amennyiben a hitelfelvételt követően megszületik a második gyermek, akkor az édesanya diákhitelének felét, a harmadik gyermek születését követően pedig a teljes diákhitel-tartozást elengedi a Diákhitel Központ. Emellett ha egy 30 év alatti édesanyának az egyetemi tanulmányai alatt vagy a befejezést követő két évben megszületik az első gyermeke, akkor a teljes fennálló tartozását elengedi a Diákhitel Központ.

A diákhitelt igénybe vevők ráadásul már 2 éve minden eddiginél kedvezőbb feltételekkel nyithatnak Diákhitel Számlát, hiszen a „diákhitel számlát” biztosító kereskedelmi bankoknak ingyenesen kell biztosítaniuk például a havi számlavezetést, az elektronikus szolgáltatások felületének használatát, a havi bankszámlakivonatot és a kapcsolódó bankkártya használatát is.