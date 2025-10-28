Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Újabb vidéki gimnázium küzdötte be magát a HVG toplistájába

mfor.hu

Budapesti gimnáziumok vitték el a dobogós helyezéseket.

Tizenharmadik alkalommal állította össze a hvg.hu a legjobb magyarországi gimnáziumok rangsorát. Az alaprangsort mindig hét mutató alapján állítják össze:  

  • a főbb érettségi tárgyak (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv) átlageredményei,   
  • az adott iskolákból továbbtanulók felvételi pontszámainak átlaga, 
  • az Országos kompetenciamérés szövegértés és matematika tesztjeinek eredményei.

Idén az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezeti a rangsort, dobogós lett az Eötvös József Gimnázium, és az I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium.  

Patinás fővárosi iskola vitte el az aranyérmet
Fotó: radnoti.hu

Vidékről az első tízbe már nem csak a veszprémi Lovassy László Gimnázium jutott be, hanem idén egy győri iskola (Kazinczy Ferenc Gimnázium) is, a top 20-ban pedig összesen hat vidéki iskola található.  

A rangsorban szereplő iskolák mintegy ötöde – a korábbi évekhez hasonlóan – most is egyházi fenntartású, ezek közül a legeredményesebb, a 17. helyen szereplő Deák Téri Evangélikus Gimnázium.  

Az alapítványi és magániskolák közül a legjobb helyezést – mint minden évben – az Alternatív Közgazdasági Gimnázium szerezte meg, amely idén a listán a 43. lett.

A 100-as listára összesen 12 intézmény került fel újonnan, hat vidéki és hat budapesti.  

Íme, a rangsor első tíz helyezettje: 

  1. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest 
  2. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium 
  3. Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium 
  4. VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium, Budapest 
  5. Lovassy László Gimnázium, Veszprém 
  6. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest 
  7. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 
  8. Szent István Gimnázium, Budapest 
  9. Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr 
  10. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest 

