Újabb vidéki gimnázium küzdötte be magát a HVG toplistájába

Tizenharmadik alkalommal állította össze a hvg.hu a legjobb magyarországi gimnáziumok rangsorát. Az alaprangsort mindig hét mutató alapján állítják össze:

a főbb érettségi tárgyak (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv) átlageredményei,

az adott iskolákból továbbtanulók felvételi pontszámainak átlaga,

az Országos kompetenciamérés szövegértés és matematika tesztjeinek eredményei.

Idén az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezeti a rangsort, dobogós lett az Eötvös József Gimnázium, és az I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium.

Patinás fővárosi iskola vitte el az aranyérmet

Vidékről az első tízbe már nem csak a veszprémi Lovassy László Gimnázium jutott be, hanem idén egy győri iskola (Kazinczy Ferenc Gimnázium) is, a top 20-ban pedig összesen hat vidéki iskola található.

A rangsorban szereplő iskolák mintegy ötöde – a korábbi évekhez hasonlóan – most is egyházi fenntartású, ezek közül a legeredményesebb, a 17. helyen szereplő Deák Téri Evangélikus Gimnázium.

Az alapítványi és magániskolák közül a legjobb helyezést – mint minden évben – az Alternatív Közgazdasági Gimnázium szerezte meg, amely idén a listán a 43. lett.

A 100-as listára összesen 12 intézmény került fel újonnan, hat vidéki és hat budapesti.

Íme, a rangsor első tíz helyezettje: ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium, Budapest Lovassy László Gimnázium, Veszprém ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szent István Gimnázium, Budapest Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest