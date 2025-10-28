Újabb vidéki gimnázium küzdötte be magát a HVG toplistájába

Tizenharmadik alkalommal állította össze a hvg.hu a legjobb magyarországi gimnáziumok rangsorát. Az alaprangsort mindig hét mutató alapján állítják össze:
- a főbb érettségi tárgyak (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv) átlageredményei,
- az adott iskolákból továbbtanulók felvételi pontszámainak átlaga,
- az Országos kompetenciamérés szövegértés és matematika tesztjeinek eredményei.
Idén az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezeti a rangsort, dobogós lett az Eötvös József Gimnázium, és az I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium.
Vidékről az első tízbe már nem csak a veszprémi Lovassy László Gimnázium jutott be, hanem idén egy győri iskola (Kazinczy Ferenc Gimnázium) is, a top 20-ban pedig összesen hat vidéki iskola található.
A rangsorban szereplő iskolák mintegy ötöde – a korábbi évekhez hasonlóan – most is egyházi fenntartású, ezek közül a legeredményesebb, a 17. helyen szereplő Deák Téri Evangélikus Gimnázium.
Az alapítványi és magániskolák közül a legjobb helyezést – mint minden évben – az Alternatív Közgazdasági Gimnázium szerezte meg, amely idén a listán a 43. lett.
A 100-as listára összesen 12 intézmény került fel újonnan, hat vidéki és hat budapesti.
Íme, a rangsor első tíz helyezettje:
- ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Budapest
- Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
- Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
- VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium, Budapest
- Lovassy László Gimnázium, Veszprém
- ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest
- Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- Szent István Gimnázium, Budapest
- Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr
- ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest