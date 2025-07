Uniós támogatással képzik a magyar dajkákat – több mint ezren jelentkeztek

Kapcsolódó cikk Pintér Sándorék az óvodai rendszer megváltoztatását is levették a napirendről Ezt Rétvári Bence államtitkár közölte írásos parlamenti válaszában.

Nagy az érdeklődés a kisgyermeknevelő képzésekben résztvevők ösztöndíj-támogatása iránt, a kincstárhoz 2025 első félévében több mint ezer támogatási kérelem érkezett be, és közel ezer tanuló és hallgató részére folyósítottak támogatást – közölte a Magyar Államkincstár pénteken.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!