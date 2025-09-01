Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Üzentek a kormánynak: a magyarországi családoknak adják az iskolakezdési támogatást!

Olvasói szavazásunk eredménye érdekesen alakult.

Az iskolakezdés jelentős tétel a családi kasszában, különösen az elsősök esetében: akár 100 ezer forint feletti kiadást is hozhatott a tanévkezdés előtti bevásárlás a családoknak. Korábbi cikkünkben bemutattuk az Erste felmérését, e szerint az idei tanévkezdés az előző évekhez képest is jelentősebb tételt jelent, a pénzintézetnek válaszolók előzetesen legnagyobb arányban 20 és 50 ezer közti kiadással számoltak.

Azt, hogy a családoknak valóban tudatosan készülnie kell az iskolaév indulásával járó költségekre, igazolja az is, hogy a felmérésben megkérdezettek 72 százalékának a tanévkezdés saját bevallása szerint kisebb-nagyobb anyagi terhet jelent, 7 százalék pedig úgy érezte, az elvárt minimumot sem tudta előteremteni.

Így alakultak a költések

Augusztus végén arról kérdeztük olvasóinkat, hogy ténylegesen mennyit költöttek erre a célra. Az eredmények arra utalnak, hogy a családok jelentős hányadának tényleg megterhelést jelentett a bevásárlás:

Felmérésünk eredménye alapján a legtöbben legalább 50 ezer forintot költöttek gyerekenként az iskolakezdésre, ez egy 2-3 gyerekes család esetében könnyen több százezres tételt jelenthet. Csupán a válaszadók tizede számolt be arról, hogy 20 ezer forintnál olcsóbban megoldották a beszerzést. Érdekesség, hogy meglepően nagy arányban akadtak olyanok is, akik egyáltalán nem nézték, hogy mennyit költöttek: szintén minden 10. válaszadónak nem okozott problémát a beszerzés.

Van dedikált segítség, csak nem Magyarországon

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, rekordszámú iskolakezdési támogatást osztott szét idén a magyar kormány a határon túli iskolások tanévkezdéséhez. Miközben a magyar állam az elmúlt években ötszörösére emelte a határon túli gyerekek beiskolázási támogatásának összegét, az anyaországban élő magyar családoknak nem jár külön ilyen segítség.

A cikkből kiderült, hogy 2023-hoz hasonlóan idén is fejenként minimum 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást osztott szét a magyar állam a „Szülőföldön magyarul” program keretében a határon túli általános iskolásoknak, középiskolásoknak és egyetemi hallgatóknak. Az összeget 2022-ben emelték a többszörösére, előtte csak 22 400 forintot kaptak a romániai magyarok ilyen támogatásként a magyar államtól, amit a Bethlen Gábor Alapon keresztül fizetnek ki.

Ekkor összeszedtük azt is, hogy miután Magyarországon nem jár külön iskolakezdési támogatás, a magyar családok erre a célra csak a szokásosnál korábban érkező családi pótlékot használhatják fel. Ennek összege a következőképpen alakul:

  • 1 gyerekre: 12 200 forint (egyedülálló szülő esetén 13 700 forint)
  • 2 gyerekre: 13 300 forint gyerekenként (egyedülálló szülő esetén 14 800 forint gyerekenként)
  • 3 vagy több gyerekre: 16 000 forint gyerekenként (egyedülálló szülő esetén 17 000 forint gyerekenként)
  • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyerekre: 23 300 forint (egyedülálló szülő esetén 25 900 forint)
  • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos nagykorú személyre: 20 300 forint.

Olvasóinkat a határon túli családoknak adandó támogatásról is kérdeztük, szavazásunk eredményei pedig árulkodók:

A válaszadók közel háromnegyede szerint ugyanis a kormánynak nem a határon túli magyaroknak, hanem a Magyarország területén élő családoknak kellene ezt a segítséget megadnia.

Egy hasonló iskolakezdési támogatást egyébként összességében a válaszadók döntő többsége szívesen látna itthon: összesen 93,8 százalék jelölt meg erre utaló opciót.

