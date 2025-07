Van valami, amiben látványos hátrányba kerültek a magyar nők – A hét ábrája

Magyarország nem lehet büszke az adatokra, hiszen a Visegrádi Négyek és a régió országai közt, valamint az uniós átlag viszonylatában is rendkívül alacsony az ilyen területen tanuló nők aránya – ez pedig jelzés a mindenkori kormányzatnak arra, hogy lépést kell tenni annak érdekében, hogy mindegyik nem otthon érezze magát a STEM-oktatásban.

A technológiai innováció egyre gyorsuló sebességgel formálja a gazdaságokat, és nagy arányban hozzájárul a társadalmak sikerességéhez. Ennek fényében Magyarország számára sem elhanyagolható az a statisztika, amelyet az Eurostat, az Európai Unió közös statisztikai hivatala tett közzé a felsőoktatási STEM (természettudományok, technológia, mérnöki tudományok és matematika) képzések nemi arányáról. A hét ábrája keretében ezúttal ezt mutattuk be:

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!