Várkonyi Andrea a tanításról beszélt és díjakat adott át

A Mészáros Csoport közleménye szerint 2021-ben indult High-Tech Suli program mára az ország egyik legátfogóbb intézményfejlesztési kezdeményezésévé vált, amely a legmodernebb technológiai eszközökön és korszerű pedagógiai módszereken keresztül készíti fel a diákokat a jövő munkaerőpiaci kihívásaira. A programon keresztül eddig csaknem 2 milliárd forintot fordított a Mészáros Csoport oktatásfejlesztésre.

Elismerések a legkiválóbb pedagógusoknak

A konferencia fontos momentuma volt a High-Tech Suli program kiváló pedagógusa díjak átadása, amelyeket dr. Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke és Horváth Ádám, a program szakmai vezetője nyújtottak át.

Dr. Várkonyi Andrea, a High-Tech Suli program kiváló pedagógusai és Horváth Ádám, a program szakmai vezetője

Fotó: Mészáros Csoport

„A tanítás szerintem többről kell szóljon, mint ismeretek átadásáról, fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak gondolkodni, kérdéseket feltenni és egészében lássák a folyamatokat. A High-Tech Suli programban dolgozó tanárok éppen ezt teszik: nemcsak lépést tartanak a technológiai változásokkal, hanem megmutatják, hogyan lehet ezeket tudatosan, kreatívan és emberközpontúan beépíteni az oktatásba. Közülük is a legjobbakat díjaztuk a mai konferencián” – mondta el dr. Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke.

Inspiráló előadások a jövő oktatásáról

A délelőtti plenáris előadások a technológia, a pedagógia és az inspiráció határterületeit járták körül. A „Magyarország és a világűr – A HUNOR Program hatása az oktatásra” című előadás betekintést adott abba, hogyan válhat az űrkutatás a természettudományos tantárgyak és a diákok motivációjának egyik legizgalmasabb eszközévé. A nemzetközi vendégelőadó, Agueda Gras-Velazquez, az European Schoolnet természettudományos osztály oktatási vezetője pedig a tanulási közösségek és a kollaboratív oktatási formák legfrissebb európai példáit ismertette.

A délutáni program a gyakorlati tudásmegosztásról szólt: a résztvevők négy tematikus szekcióban ismerkedhettek meg a legújabb pedagógiai és technológiai megoldásokkal. A szekciók közötti „jó gyakorlat csere” lehetőséget adott arra, hogy az iskolák egymástól tanulva új ötleteket és együttműködéseket alakítsanak ki.