Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Várkonyi Andrea a tanításról beszélt és díjakat adott át

A mesterséges intelligencia, az űrkutatás és a tanulási közösségek jövőformáló ereje állt a középpontban a Mészáros Csoport által létrehozott High-Tech Suli program harmadik konferenciáján. Átadták a High-Tech Suli program kiváló pedagógusa díjakat is.

A Mészáros Csoport közleménye szerint 2021-ben indult High-Tech Suli program mára az ország egyik legátfogóbb intézményfejlesztési kezdeményezésévé vált, amely a legmodernebb technológiai eszközökön és korszerű pedagógiai módszereken keresztül készíti fel a diákokat a jövő munkaerőpiaci kihívásaira. A programon keresztül eddig csaknem 2 milliárd forintot fordított a Mészáros Csoport oktatásfejlesztésre.

Elismerések a legkiválóbb pedagógusoknak

A konferencia fontos momentuma volt a High-Tech Suli program kiváló pedagógusa díjak átadása, amelyeket dr. Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke és Horváth Ádám, a program szakmai vezetője nyújtottak át.

Dr. Várkonyi Andrea, a High-Tech Suli program kiváló pedagógusai és Horváth Ádám, a program szakmai vezetője
Dr. Várkonyi Andrea, a High-Tech Suli program kiváló pedagógusai és Horváth Ádám, a program szakmai vezetője
Fotó: Mészáros Csoport

„A tanítás szerintem többről kell szóljon, mint ismeretek átadásáról, fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak gondolkodni, kérdéseket feltenni és egészében lássák a folyamatokat. A High-Tech Suli programban dolgozó tanárok éppen ezt teszik: nemcsak lépést tartanak a technológiai változásokkal, hanem megmutatják, hogyan lehet ezeket tudatosan, kreatívan és emberközpontúan beépíteni az oktatásba. Közülük is a legjobbakat díjaztuk a mai konferencián” – mondta el dr. Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke.

Inspiráló előadások a jövő oktatásáról

A délelőtti plenáris előadások a technológia, a pedagógia és az inspiráció határterületeit járták körül. A „Magyarország és a világűr – A HUNOR Program hatása az oktatásra” című előadás betekintést adott abba, hogyan válhat az űrkutatás a természettudományos tantárgyak és a diákok motivációjának egyik legizgalmasabb eszközévé.  A nemzetközi vendégelőadó, Agueda Gras-Velazquez, az European Schoolnet természettudományos osztály oktatási vezetője pedig a tanulási közösségek és a kollaboratív oktatási formák legfrissebb európai példáit ismertette.

A délutáni program a gyakorlati tudásmegosztásról szólt: a résztvevők négy tematikus szekcióban ismerkedhettek meg a legújabb pedagógiai és technológiai megoldásokkal. A szekciók közötti „jó gyakorlat csere” lehetőséget adott arra, hogy az iskolák egymástól tanulva új ötleteket és együttműködéseket alakítsanak ki.

Valami nagyon nagy bibi van a pedagógusok teljesítményértékelésével

Rengeteg tanár csak bruttó 20-30 ezer forintot kapott a kiemelkedő tavalyi teljesítménye után.

Már a Holdról is látszik a magyar oktatás rendszerszintű válsága

Az OECD 2025-ös oktatási jelentése erősen fogalmaz a magyar állapotokat illetően. 

Kulcsfontosságú tudás középiskolásoknak: komoly nyereményeket ígér a pénzügyi vetélkedő

Három hétig lehet még nevezni a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyre, amelyet milliós összdíjazás mellett rendeznek meg a technikumok és szakképző iskolák diákjai számára.

A Szegedi Tudományegyetem ismét egy neves kaliforniai céggel szerződött le

Több mint egymilliárd forintért vásárol a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi felsőoktatási szolgáltatást három évre. Nem is akárkitől, a tengerentúlról érkezett az ajánlat.

Több, mint tízezer pedagógus nem kapott béremelést szeptemberben

A tankerületi központok által fenntartott iskolákban összesen 58 685 pedagógus részesül illetményemelésben idén szeptembertől az előző tanévi teljesítménye alapján – közölte a Népszava érdeklődésére az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ (KK).

Milliós veszteség jöhet össze a dolgozók próbaideje alatt

Szeptemberben és októberben az átlagnál több új munkatárs kezd a hazai vállalatoknál, ami fokozott terhet ró a betanítási és beillesztési folyamatokra. A rosszul szervezett munkakezdés akár 50 százalékkal is növelheti a fluktuációt az első évben, jelentős anyagi veszteséget okozva. Szakértők szerint a jól felépített, lépésről lépésre követhető betanítás 70 százalékkal javítja az új dolgozók teljesítményét, és 82 százalékkal növeli megtartásukat.  

Döntött a minisztérium: új tantárgy kerül az órarendekbe

Döntött a minisztérium: új tantárgy kerül az órarendekbe

Már ebben a félévben is több ezer gyereket érint a változás.

A magyar diákok sorsára jutottak az olaszok, de van egy nagy különbség

A magyar diákok sorsára jutottak az olaszok, de van egy nagy különbség

Indul az iskolaév Olaszországban, telefonok nélkül.

„Ma azok tudnak iskolaigazgatói székbe kerülni, akik kiszolgálói a rendszernek” – állítja a PDSZ

Augusztus végén 322 új iskolaigazgatót nevezett ki a Belügyminisztérium. Az intézményvezetők új kiválasztási rendszere meglehetősen megosztó téma: a kormány szerint a cél a minőségi oktatás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete viszont azt állítja, hogy leginkább politikai alapon történnek a megbízások.

Több száz gyerek maradt éhen – intézkedtek Pintér Sándorék

Több száz gyerek maradt éhen – intézkedtek Pintér Sándorék

HIdeget igen, meleget nem kapnak.

