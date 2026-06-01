Kétszázezer hallgató örülhet az Erasmus+ program újraindulásának

A hazai hallgatói szervezeteket összefogó szervezet szerint különösen fontos, hogy a magyar hallgatók ismét egyenlő eséllyel férhessenek hozzá a nemzetközi mobilitási és kutatási programokhoz, hiszen ezek hosszú távon nemcsak az egyéni életutakat, hanem Magyarország versenyképességét és európai kapcsolatrendszerét is erősítik.

Közleményükben emlékeztettek arra, hogy egy online petíció formájában két évvel ezelőtt több mint 2000 hallgató támogatásával kérték a külföldi mobilitási programokhoz (Erasmus+, Horizont Európa) való hozzáférés visszaállítását.

Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén napirend előtti felszólalásában a programmal összefüggésben jelezte:

a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé , amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatás-fejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus-programokban.