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Projektmenedzsment Kapitány István Paksi Atomerőmű

Megvan Paks 2 új vezérigazgatója

mfor.hu

Felmentette tisztségéből Jákli Gergelyt, a Paks II. Atomerőmű Zrt. eddigi vezérigazgatóját Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető péntek délutáni bejelentése értelmében a társaság új vezérigazgatója Ságodi Attila lett.

Kapitány István a kinevezést méltatva kiemelte, hogy Ságodi Attila a stratégia, a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott mélyreható szakértelmével kivételesen felkészült a Paks II. projekt következő, kritikus szakaszának irányítására. Az új cégvezető pályafutása során számos nagyszabású stratégiai, szabályozási, irányítási és működési átalakítási program sikeres megvalósítását vezette komplex üzleti és iparági környezetben.

„Meggyőződésem, hogy a projektet magas szakmai színvonalon, feddhetetlen integritással és erős felelősségtudattal fogja vezetni. Elvárom tőle, hogy biztosítsa az átlátható irányítást, a költséghatékony projektmegvalósítást, valamint a nukleáris biztonság, a minőségbiztosítás és a szabályozói megfelelőség legmagasabb szintű érvényesülését” – fogalmazott a bejelentésben a miniszter.

A szakemberváltás hátterében az állami vállalatoknál elrendelt átvilágítási és felülvizsgálati folyamatok állnak, amelyek célja a nagy beruházások költséghatékonyságának és transzparenciájának növelése. Ságodi Attilától – aki korábban többek között a KPMG és az EY energetikai tanácsadási üzletágait is vezette – a projekt lendületes és szigorúan ellenőrzött továbbvitelét várja a kormányzat.

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56. PM Műhely – Zákányi Zsófia – Lászki Gyula: Az emberi oldal jelentősége a projektek sikerében

56. PM Műhely – Zákányi Zsófia – Lászki Gyula: Az emberi oldal jelentősége a projektek sikerében

A 2023. március 2-ai 56. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) workshopja az egyre komplexebbé válok projektek emberi oldal (HR) kérdéseit kívánja megbeszélni a nemzetközi- és Műhely résztvevőinek tapasztalatai alapján. Fontos megérteni a projektekben dolgozó szakemberek gondolkozását, kompetenciáját, a megfelelő felkészülés útját, lehetőségeit. A feladatok megértéséhez és tervezéséhez nem elegendő a „best practice” ismerete, hanem nyílt, adaptív gondolkodás szükséges, ami a szervezetek kultúrájának változását is igényli. Mind ezek a projektmenedzsment szemlélet és a projektmenedzseri kompetencia fejlesztését igénylik. A Műhely előadás-beszélgetés ehhez kíván hozzájárulni. A témát a Műhely résztvevői  választották ki, és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Zákányi Zsófiát és Lászky Gyula nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező tanácsadókat kérték fel.

55. PM Műhely – Sárvári Marianna: Komplex projektek menedzsmentje, dilemmák

55. PM Műhely – Sárvári Marianna: Komplex projektek menedzsmentje, dilemmák

A 2022. november 17-i 55. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) workshopja az egyre komplexebbé váló projektek menedzsment kérdéseit kívánja megbeszélni a nemzetközi- és Műhely résztvevőinek tapasztalatai alapján. Fontos megérteni a komplexitás jellemzőit, hogy ehhez alkalmazkodva alakulhasson ki a hagyományostól eltérő menedzsment módszertan. A feladatok megértéséhez és tervezéséhez nem elegendő a „best practice” ismerete, hanem nyílt gondolkozású adaptív gondolkodás szükséges, ami a szervezetek kultúrájának változását is igényli. Mind ezek a projektmenedzsment szemlélet és a projektmenedzseri kompetencia fejlesztését igénylik. A Műhely előadás-beszélgetés ehhez kíván hozzájárulni. A témát a Műhely résztvevői  választották ki, és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Sárvári Mariannt kérték fel, aki jelentős hazai- és nemzetközi projektvezetői tapasztalattal, 2021-ben az ÉV PROJEKTMENEDZSERE díját nyerte el, 2022-ben az IPMA nemzetközi PM versenyében a rövid listára került (végső eredmény hirdetés 2022. nov. 12-én).

54. PM Műhely –Jenei Zoltán : Projekt minőségbiztosítás a gyakorlatban

54. PM Műhely –Jenei Zoltán : Projekt minőségbiztosítás a gyakorlatban

A 2022. szeptember 15-i 54. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) workshopja a projektek sikerességét nagyban befolyásoló minőségmenedzsment kérdéseit kívánja megbeszélni különös tekintettel a gyakorlati kérdésekre. Fontos egyértelművé tenni a projekt minőségbiztosítás fogalmait (projekt és termékének a minősége egyaránt meghatározó), a szervezeti- és érdekeltségi viszonyokat. Mindez teheti lehetővé a kockázatokat csökkentő, versenyképességet hozó magas minőséget, a projekt megrendelőjének elégedettségét. A témát a Műhely résztvevői  választották ki, és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Jenei Zoltánt kérték fel, aki jelentős hazai- és nemzetközi projektvezetői tapasztalattal rendelkezik és ezeket felhasználva tudja a sikeres lehetőségeket bemutatni.

53. PM Műhely – Kovács Kálmán-Szalay Imre: Szervezeti projekt kultúra, projektmenedzsment érettség

53. PM Műhely – Kovács Kálmán-Szalay Imre: Szervezeti projekt kultúra, projektmenedzsment érettség

A 2022. május 12-i 53. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) workshopja a projekt érettség és egy szervezeten belüli projekt kultúra fogalmával ismerteti meg a résztvevőket. Mitől erős egy szervezetben a projekt kultúra? Hogyan, milyen eszközökkel lehet mérni a projekt érettséget? A témát a Műhely résztvevői  választották ki, és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Szalay Imrét és Kovács Kálmánt kérték fel, akik a PMO klub alapítóiként és szervezeti projekt fejlesztési tanácsadóként sok éve, sok szervezetnél elemezték a kérdést.

52. PM Műhely – Pécs László : Projektmenedzsment helye, szerepe a változásmenedzsmentben

52. PM Műhely – Pécs László : Projektmenedzsment helye, szerepe a változásmenedzsmentben

A 2022. február 10-i 52. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) workshopja a projektmenedzsment helyét, szerepét kívánja körbejárni a változásmenedzsmentben, ami egy nagyobb, átfogóbb és hosszabb folyamat, amelynek egy kisebb és rövidebb, de fontos része a változtatási döntést végrehajtó projekt menedzselése. Ebből következően a változásmenedzsment egyáltalán nem választható el a projektmenedzsment szakterülettől, szakértelemtől, de az illesztés figyelmet érdemel. A témát a Műhely résztvevői  választották ki, és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Pécs Lászlót, az Alstom Transport Hungary projekt iroda (PMO) vezetőjét kérték fel.

51. PM Műhely –Fodor Andrea : SZEREPKÖRÖK A PROJEKTEKBEN – feladatok, hatáskörök, felelősségek

51. PM Műhely –Fodor Andrea : SZEREPKÖRÖK A PROJEKTEKBEN – feladatok, hatáskörök, felelősségek

A 2021. november 18-i 51. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) workshopja a folyamatosan fejlődő projektmenedzsment egyre növekvő számú szerepköreinek (projektvezető, szponzor, projektportfólió menedzser, business analyst, scrum master, product owner, agile coach…) feladatait, hatásköreit, felelősségeit és együttműködésük lehetőségeit kívánja műhelymunkában megvitatni, hogy a gyakran tapasztalt bizonytalanságok csökkenjenek. A témát a Műhely résztvevői  választották ki, és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Fodor Andreát, a Projektcoach Consulting Kft. ügyvezetőjét, tanácsadót, trénert, PMI-PBA business analyst-et kérték fel.

50. PM Műhely – dr. Pálvölgyi Lajos : A projektmenedzsment kompetencia fejlesztése és mérése

50. PM Műhely – dr. Pálvölgyi Lajos : A projektmenedzsment kompetencia fejlesztése és mérése

A 2021. szeptember 16-i 50. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) workshopja a folyamatosan fejlődő projektmenedzsment szakma egyik alapkérdését - hogy milyen kompetenciákra van szüksége a projektvezetőnek napjainkban, hogy sikeres legyen, valamint hogy ezek a kompetenciák miként fejleszthetők és hogyan mérhetők – vizsgálja. A Műhely célja ezen kérdések megvitatása nemzetközi szakirodalmi kitekintés mellett, hogy ezzel is segítse a különböző szakmai szinteken tevékenykedő program- és projektvezetők fejlődését. A témát a Műhely résztvevői  választották ki, és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására dr. Pálvölgyi Lajost, a PROJECON Kft. ügyvezetőjét, az ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport tagját, PMP senior projektmenedzsert kérték fel.

49. PM Műhely - Czifra Julianna : A vezetés árnyoldala

A 2021. április 22-i 49. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00) online formában a Microsoft Teams-en kerül meghirdetésre. A Műhely a meghirdetett időpontban az alábbi címen érhető el  

48. PM Műhely – Járdán Tamás : Projektportfólió-menedzsment vizualizációs módszertan - PPM Canvas™

A 2021. január 28-i 48. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00) online formában a Microsoft Teams-en kerül meghirdetésre. A Műhely a meghirdetett időpontban az alábbi címen érhető el: https://bit.ly/2KRMH5G

47. PM Műhely –Mosonyi Diana : Konfliktusmenedzsment, azaz a szisztematikus konfliktus kezelés

A 2020. november 19-i 47. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00) online formában a Microsoft Teams-en kerül meghirdetésre. A Műhely a meghirdetett időpontban az alábbi címen érhető el  

Hogyan végezze 3 ember egy 10 fős csapat munkáját? Így hoz mérhető hasznot az AI

Hogyan végezze 3 ember egy 10 fős csapat munkáját? Így hoz mérhető hasznot az AI


Ugyanazt az Excel-táblát másolgatják.

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