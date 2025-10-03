Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

200 ezer forintot ad az egyik bank azoknak, akik idén Otthon Startot igényelnek

A legalább 5 millió forintos kölcsönt igénylőknek több díjat is átvállal a Raiffeisen. 

200 ezer forintra növelte az Otthon Start program jóváírásának összegét a Raiffeisen Bank – írják az Mforhoz eljuttatott közleményben. A jóváírást a hitel kifizetését követő 30 napon belül utalják a Raiffeisen Banknál vezetett számlákra. A kedvezmény a december 31-ig benyújtott hiteligénylésekre érvényes.

A legkésőbb december 31-ig igényelt, és 2026. március 31-ig kiállított hiteligérvény alapján folyósított kölcsönökre más kedvezményeket is ad a bank. 5 milló forint feletti hitelösszeg esetén 50 ezer forintig átvállalják a közjegyzői díjat, valamint az értékbecslési díjat, a helyszíni szemle díját, a hitelbírálati díjat, a fedezetellenőrzési díjat, a térképmásolati díjat és a földhivatali bejegyzés díját is.

Aggasztó a helyzet, ha a magyar fiatalok is így gondolkodnak a nyugdíjas évekről

A magyarok döntő többsége még mindig az államtól várja az időskori anyagi biztonság garanciáját – ráadásul ez éppúgy igaz a fiatalabb korosztályokra is, mint az idősebbekre. Ugyanakkor az NN Biztosító kutatása szerint majdnem ugyanennyien aggódnak is amiatt, hogy nem lesz elég nyugdíjuk. 

Váratlan pénzeső az alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak

Méltányossági nyugdíjemelést eddig is lehetett kérni, de a rendelkezésre álló keret olyan kicsiny volt, hogy hamar elfogyott. Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke elmondta, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter tájékoztatása szerint a keretet immár nem korlátozzák, aki kér ilyen emelést megkapja. Többi között ez hangzott el a Klasszis Média Nyugdíjszerviz című adásában.

Már augusztusban látszott, milyen felfordulást okoz majd az Otthon Start

Csúnyán visszaesett a kereslet a lakáshitelpiacon augusztusban, és a többi hitel iránt is csökkent az érdeklődés. A piacot azonban nem érdemes temetni, az Otthon Startot igénylők miatt szeptemberben már felrobbant a kereslet. Aki önerőként használná a munkáshitelt vagy a babavárót, annak érdemes mielőbb felvennie. 

Jeney Attila

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

A MABISZ azért támogatja a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyt, mert fontosnak tartja, hogy a biztosítási ismeretek eljussanak a fiatalokhoz. A magas beosztásban lévő jól ismert szakemberek is lelkesen drukkolnak a versenyzőknek, és sokszor előfordul, hogy meglepő dolgokat tanulnak tőlük – mondja Jeney Attila, a MABISZ kommunikációs vezetője. 

Magyarországi nyugdíjkilátások: egyre messzebb kerülnek a vágyak a valóságtól

K&H: a középkorúak 57 évesen mennének nyugdíjba, de 69 éves korukra számíthatnak rá – visszaesett a megtakarítások összege.

Még kedvezőbbé vált az Otthon Start hitel az OTP-nél

Az OTP Bank októbertől a falusi CSOK-ot is engedi igényelni az Otthon Start mellé. A támogatás önerőként beszámítható, így nagyobb összegű, kedvezményes finanszírozás érhető el a banktól – vette észre a BiztosDöntés.hu.

Itt az új 3 ezer forintos, nézze meg, meseszép lett!

A szorgalmas és a rest lány szerepelnek az MNB új emlékérméjén.

Kasszát robbant a lakáshitel-törlesztés az egészségpénztáraknál

Több mint egyharmadával emelkedett az év első felében a jelzáloghitelek törlesztésére fordított egészségpénztári megtakarítások összege, így – új csúcsot döntve – meghaladta a kétmilliárd forintot. A lakáshitelek törlesztésénél pedig tovább emelkedhet a pénztári megtakarítások súlya: egyrészt az Otthon Start Program indulásával még többen élhetnek ezzel a lehetőséggel, másrészt a 180 napos várakozási idő megszűnése is jelentősen megkönnyíti a megoldás használatát.

Jó, ha tudja: októbertől megújul a lakossági állampapír paletta

A kínálat legnépszerűbb termékét, a FixMÁP-ot 0,5 százalékponttal magasabb, évi 7 százalékos kamattal kínálják 5 éves futamidőre októbertől. Az egységesített hozam mutatója 7,18 százalékra nő, vagyis ez lesz a legmagasabb a lakossági fix kamatozásúak között.

Revolut és Wise ügyfelek figyelem! Szigorít az OTP

Azonnali hatállyal véget vetett az OTP a díjmentes készpénzfelvételnek a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyáknál.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

