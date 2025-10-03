200 ezer forintot ad az egyik bank azoknak, akik idén Otthon Startot igényelnek

200 ezer forintra növelte az Otthon Start program jóváírásának összegét a Raiffeisen Bank – írják az Mforhoz eljuttatott közleményben. A jóváírást a hitel kifizetését követő 30 napon belül utalják a Raiffeisen Banknál vezetett számlákra. A kedvezmény a december 31-ig benyújtott hiteligénylésekre érvényes.

A legkésőbb december 31-ig igényelt, és 2026. március 31-ig kiállított hiteligérvény alapján folyósított kölcsönökre más kedvezményeket is ad a bank. 5 milló forint feletti hitelösszeg esetén 50 ezer forintig átvállalják a közjegyzői díjat, valamint az értékbecslési díjat, a helyszíni szemle díját, a hitelbírálati díjat, a fedezetellenőrzési díjat, a térképmásolati díjat és a földhivatali bejegyzés díját is.