200 ezer forintot dob az Otthon Starthoz az egyik bank

3 százalék alatti kamattal ajánlja az Otthon Startot a CIB Bank – vette észre a Bankmonitor. A fix, 2,95 százalékos kamat mellett az egyösszegben folyósított kölcsönök esetében 3,04 százalék a THM. Az ügyfélminősítés díját elengedi a bank, valamint az értékbecslés, a földhivatali ügyintézés és a tulajdoni lap lekérdezésének díját sem számolja fel.

A törlesztőrészlet különbsége még 50 millió forint hitel és 25 év futamidő esetén is jelképes, havonta mindössze 300 forint. Az október 31-ig igénylőknek azonban 200 ezer forint jóváírást ad a bank, ha hiánytalanul benyújtják a papírokat a határidőig, és a kölcsön, vagy az első részlet folyósítása még idén megtörténik. De ha az igénylő három éven belül teljes egészében előtörleszti a kölcsönt, akkor az elengedett díjakat és a jóváírást is behajtja a bank.

A jobban keresők számára minden bank ad kedvezményt a piaci hitelekre, ha azokat az Otthon Start mellé igénylik. Az akció keretében egy 10 évig fix kamatozású piaci kölcsön kamata 5,85 százalék. Az igénylőnek ehhez legalább havi 600 ezer forint jóváírást kell válllania a kölcsönhöz kapcsolódó banknál vezetett számlára. A piaci kölcsön összege pedig nem lehet nagyobb az Otthon Start hitelösszegénél.

Az Otthon Start kölcsönösszege 1 és 50 millió Ft között, míg a futamidő 5-25 év között alakulhat.