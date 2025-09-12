30 ezer forintos utalvány: itt van, mire lehet elkölteni

Sokan már megkapták, mások még várják a kormány által a havi 10-15 ezer forintos, nyugdíjasoknak ígért áfa-visszatérítés helyett kipostázott egyszeri, 30 ezer forint értékű utaványaikat.
Fontos azonban azt is tudni, hogy ezek nem minden termékre válthatók be a boltokban, ugyanis kizárólag hideg élelmiszerek vásárlására használhatók fel, 2025. december 31-éig – olvasható a Blikk Rúzs cikkében.
A lap pontos listát is közölt a megvásárolható termékekről:
- hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek, belsőségek, valamint ehető csontféleségek (például: máj, szív, vese, tüdő, belek, gyomor, nyelv, csont),
- halak és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok,
- tejtermékek, madártojás, természetes méz, máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer (például: propolisz, zselatin),
- élelmezési célra alkalmas zöldségfélék (például: különböző saláták, káposzta, kelkáposzta, spenót, sóska, paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, hüvelyes zöldségek (zöldborsó, zöldbab), zeller, karfiol, brokkoli, és egyes gyökerek és gumók (például: sárgarépa, petrezselyemgyökér, cékla, retek, torma, hagymák) – (aprított és darabolt formák is),
- élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék, citrusfélék vagy a dinnyefélék héja,
- kávé, tea (gyógynövénytea, fekete/zöld tea, gyümölcstea – filteres, szálas, tört), matétea és fűszerek (például: fűszerpaprika, fekete bors, kömény, babérlevél, majoranna, tárkony, szárított kapor, petrezselyem, fahéj, szegfűszeg, szerecsendió (szárított, egész, tört, vagy őrölt formák)),
- gabonafélék (például: búza, rizs, kukorica, zab/zabpehely, köles),
- malomipari termékek (például: lisztek, korpák, darák), maláta, keményítők, inulin, búzasikér,
- olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, különféle magvak és gyümölcsök, ipari vagy gyógynövények (például: kamilla, csalán, orbáncfű, borsmenta, levendula, citromfű),
- máshol nem említett növényi termékek (például: sztívia, bambuszrügy, ehető algák, tápiókagyöngy)
- állati, növényi vagy mikrobiális zsír és olaj és ezek bontási termékei, elkészített étkezési zsír,
- húsból, halból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból készült termékek,
- cukor és cukoráruk (például: kristálycukor, porcukor, kockacukor, nádcukor, barnacukor, fruktóz),
- kakaó és kakaókészítmények,
- gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek, cukrászati termékek,
- zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények (például: savanyúságok, zöldségkonzervek, zöldségkrémek és pástétomok, szárított zöldségek, aszalt, vagy kandírozott gyümölcsök, lekvár, dzsem, gyümölcskonzervek (befőtt, kompót), diókrém, mogyorókrém, pirított és vagy sózott magvak),
- különféle ehető készítmények (például: mustár, ketchup, szójaszósz, leves, erőleves előállítására alkalmas készítmények (például: leveskockák, zacskós levesek), étrend-kiegészítők, csecsemők vagy kisgyermekek számára szánt élelmiszerek, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, amelyek két vagy több alapvető élelmiszer-összetevő, mint pl. hús, hal, zöldségek, gyümölcs vagy diófélék finoman homogenizált keverékéből állnak,
- italok (például: ásványvizek, palackozott ivóvíz, szódavíz, üdítőitalok), ecet,
- só
Az elfogadóhelyek között szerepelnek élelmiszerboltok, kis közértek, diszkontok, zöldségesek, hentesek, pékségek, tejboltok, mézboltok, piacok és kistermelők is.