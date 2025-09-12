30 ezer forintos utalvány: itt van, mire lehet elkölteni

Sokan már megkapták, mások még várják a kormány által a havi 10-15 ezer forintos, nyugdíjasoknak ígért áfa-visszatérítés helyett kipostázott egyszeri, 30 ezer forint értékű utaványaikat.

Fontos azonban azt is tudni, hogy ezek nem minden termékre válthatók be a boltokban, ugyanis kizárólag hideg élelmiszerek vásárlására használhatók fel, 2025. december 31-éig – olvasható a Blikk Rúzs cikkében.

A lap pontos listát is közölt a megvásárolható termékekről:

hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek, belsőségek, valamint ehető csontféleségek (például: máj, szív, vese, tüdő, belek, gyomor, nyelv, csont),

halak és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok,

tejtermékek, madártojás, természetes méz, máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer (például: propolisz, zselatin),

élelmezési célra alkalmas zöldségfélék (például: különböző saláták, káposzta, kelkáposzta, spenót, sóska, paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, hüvelyes zöldségek (zöldborsó, zöldbab), zeller, karfiol, brokkoli, és egyes gyökerek és gumók (például: sárgarépa, petrezselyemgyökér, cékla, retek, torma, hagymák) – (aprított és darabolt formák is),

élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék, citrusfélék vagy a dinnyefélék héja,

kávé, tea (gyógynövénytea, fekete/zöld tea, gyümölcstea – filteres, szálas, tört), matétea és fűszerek (például: fűszerpaprika, fekete bors, kömény, babérlevél, majoranna, tárkony, szárított kapor, petrezselyem, fahéj, szegfűszeg, szerecsendió (szárított, egész, tört, vagy őrölt formák)),

gabonafélék (például: búza, rizs, kukorica, zab/zabpehely, köles),

malomipari termékek (például: lisztek, korpák, darák), maláta, keményítők, inulin, búzasikér,

olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, különféle magvak és gyümölcsök, ipari vagy gyógynövények (például: kamilla, csalán, orbáncfű, borsmenta, levendula, citromfű),

máshol nem említett növényi termékek (például: sztívia, bambuszrügy, ehető algák, tápiókagyöngy)

állati, növényi vagy mikrobiális zsír és olaj és ezek bontási termékei, elkészített étkezési zsír,

húsból, halból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból készült termékek,

cukor és cukoráruk (például: kristálycukor, porcukor, kockacukor, nádcukor, barnacukor, fruktóz),

kakaó és kakaókészítmények,

gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek, cukrászati termékek,

zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények (például: savanyúságok, zöldségkonzervek, zöldségkrémek és pástétomok, szárított zöldségek, aszalt, vagy kandírozott gyümölcsök, lekvár, dzsem, gyümölcskonzervek (befőtt, kompót), diókrém, mogyorókrém, pirított és vagy sózott magvak),

különféle ehető készítmények (például: mustár, ketchup, szójaszósz, leves, erőleves előállítására alkalmas készítmények (például: leveskockák, zacskós levesek), étrend-kiegészítők, csecsemők vagy kisgyermekek számára szánt élelmiszerek, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, amelyek két vagy több alapvető élelmiszer-összetevő, mint pl. hús, hal, zöldségek, gyümölcs vagy diófélék finoman homogenizált keverékéből állnak,

italok (például: ásványvizek, palackozott ivóvíz, szódavíz, üdítőitalok), ecet,

só

Az elfogadóhelyek között szerepelnek élelmiszerboltok, kis közértek, diszkontok, zöldségesek, hentesek, pékségek, tejboltok, mézboltok, piacok és kistermelők is.