Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

30 ezer forintos utalvány: itt van, mire lehet elkölteni

Akármit nem lehet venni rajta.

Sokan már megkapták, mások még várják a kormány által a havi 10-15 ezer forintos, nyugdíjasoknak ígért áfa-visszatérítés helyett kipostázott egyszeri, 30 ezer forint értékű utaványaikat.

Fontos azonban azt is tudni, hogy ezek nem minden termékre válthatók be a boltokban, ugyanis kizárólag hideg élelmiszerek vásárlására használhatók fel, 2025. december 31-éig – olvasható a Blikk Rúzs cikkében.

A lap pontos listát is közölt a megvásárolható termékekről:

  • hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek, belsőségek, valamint ehető csontféleségek (például: máj, szív, vese, tüdő, belek, gyomor, nyelv, csont),
  • halak és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok,
  • tejtermékek, madártojás, természetes méz, máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer (például: propolisz, zselatin),
  • élelmezési célra alkalmas zöldségfélék (például: különböző saláták, káposzta, kelkáposzta, spenót, sóska, paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, hüvelyes zöldségek (zöldborsó, zöldbab), zeller, karfiol, brokkoli, és egyes gyökerek és gumók (például: sárgarépa, petrezselyemgyökér, cékla, retek, torma, hagymák) – (aprított és darabolt formák is),
  • élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék, citrusfélék vagy a dinnyefélék héja,
  • kávé, tea (gyógynövénytea, fekete/zöld tea, gyümölcstea – filteres, szálas, tört), matétea és fűszerek (például: fűszerpaprika, fekete bors, kömény, babérlevél, majoranna, tárkony, szárított kapor, petrezselyem, fahéj, szegfűszeg, szerecsendió (szárított, egész, tört, vagy őrölt formák)),
  • gabonafélék (például: búza, rizs, kukorica, zab/zabpehely, köles),
  • malomipari termékek (például: lisztek, korpák, darák), maláta, keményítők, inulin, búzasikér,

  • olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, különféle magvak és gyümölcsök, ipari vagy gyógynövények (például: kamilla, csalán, orbáncfű, borsmenta, levendula, citromfű),
  • máshol nem említett növényi termékek (például: sztívia, bambuszrügy, ehető algák, tápiókagyöngy)
  • állati, növényi vagy mikrobiális zsír és olaj és ezek bontási termékei, elkészített étkezési zsír,
  • húsból, halból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból készült termékek,
  • cukor és cukoráruk (például: kristálycukor, porcukor, kockacukor, nádcukor, barnacukor, fruktóz),
  • kakaó és kakaókészítmények,
  • gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek, cukrászati termékek,
  • zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények (például: savanyúságok, zöldségkonzervek, zöldségkrémek és pástétomok, szárított zöldségek, aszalt, vagy kandírozott gyümölcsök, lekvár, dzsem, gyümölcskonzervek (befőtt, kompót), diókrém, mogyorókrém, pirított és vagy sózott magvak),
  • különféle ehető készítmények (például: mustár, ketchup, szójaszósz, leves, erőleves előállítására alkalmas készítmények (például: leveskockák, zacskós levesek), étrend-kiegészítők, csecsemők vagy kisgyermekek számára szánt élelmiszerek, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, amelyek két vagy több alapvető élelmiszer-összetevő, mint pl. hús, hal, zöldségek, gyümölcs vagy diófélék finoman homogenizált keverékéből állnak,
  • italok (például: ásványvizek, palackozott ivóvíz, szódavíz, üdítőitalok), ecet,

Az elfogadóhelyek között szerepelnek élelmiszerboltok, kis közértek, diszkontok, zöldségesek, hentesek, pékségek, tejboltok, mézboltok, piacok és kistermelők is.

Augusztusban lassabban emelkedtek a bérleti díjak – derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból.

Egy kis adalék a személyi-jövedelemadó vitához a legjobban keresők európai adókulcsait bemutatva.

Úgy nőhet a házasságkötések száma az Otthon Start miatt, hogy ez nem is feltétele az igénylésének.

Az augusztusi inflációs adat 1,5 százalékkal haladja meg a januárit, éppen ekkora korrekcióra számíthatnak a nyugdíjasok. 

Az Otthon Start utáni áremelkedés tovább csökkentheti a Babaváró hitel értékét, aminek csak egyszer emelték a maximális keretét, 10 százalékkal.

Erős startot vett a héten elindult, a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a Facebook-oldalán.

Az év eleji 3,2 százalékos nyugdíjemelés nem fedezi a várhatóan 4,7 százalákos éves inflációt. 

Bőven ad nekik munkát a hétfőn elindult, kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt elérhetővé tevő Otthon Start Program.

A lakossági hitelezés pörög, de a vállalati beruházások a földbe álltak – derült ki a 63. Közgazdász-vándorgyűlés csütörtöki napján, hol bankvezérek ültek le egy asztalhoz.

Kiegészítik a nyugdíjas utalványokat.

