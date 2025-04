500 milliárd forintot ajándékoznak a magyarok a bankoknak

A Telex cikkéből kiderül, hogy februárban rekordszintre, 11 238,8 milliárd forintra emelkedett a lakossági folyószámlákon lévő folyószámlabetétek állománya, azaz ennyi pénz áll lekötés nélkül a folyószámlákon.

„Ha az egyszerűség kedvéért kerekítünk, vagyis 10 millió magyar emberrel és 10 ezer milliárd forint folyószámlapénzzel számolunk, az is azt jelenti, hogy minden magyar (újszülött és nagyon idős ember is) átlagosan egymillió forintot tart úgy a bankban, hogy az valójában nem kamatozik. Ha ekkora összeggel (10 ezer milliárddal) számolnánk csak, az is az 5 százalékos hozamkörnyezetben azt jelenti, hogy a magyar emberek 500 milliárd forintot hagynak a bankoknál és fordítva, a bankok 500 milliárd forintot nyernek ezen”