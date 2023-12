9 + 1 tanács, hogy karácsony környékén ne váljunk kiberbűnözők áldozataivá

Az év vége hagyományosan az ünnepi készülődés és az ezzel kapcsolatos beszerzések időszaka, amit egyre nagyobb arányban bonyolítunk online csatornákon, mutatnak rá a Magyar Nemzeti Bank adatai (MNB). Az elmúlt években a digitális fizetések száma jelentősen megnövekedett, az innovatív fizetési módszerek is egyre népszerűbbek, egy év alatt megkétszereződött a mobiltárcás vásárlási tranzakciók száma és értéke.

Az MNB adatai szerint az elektronikus fizetés terjedésével azonban a visszaélések száma is drasztikusan növekszik. Ezen bűncselekmények nagy részét az átutalásos csalások teszik ki, ugyanakkor növekszik a bankkártyákkal kapcsolatos csalási kísérletek száma, ezért a kártyabirtokosoknak is tudatosabbnak kell lenniük pénzük biztonsága érdekében. A csalók egyre kifinomultabb módszereket használnak és a lakosság sem tesz meg mindent azért, hogy megnehezítse a bűnelkövetők dolgát. Az OTP Bank reprezentatív kutatásának eredménye szerint a válaszadók elsöprő többsége, 92 százaléka tisztában van azzal, hogy még az óvatosabb embereket is átverhetik, és 85 százalékuk szerint néhány alapszabály betartása jelentősen javítja a biztonságot. A megkérdezettek 50 százaléka mégis úgy gondolja, hogy ezzel nem érdemes foglalkozni, a válaszadók harmada pedig még az alapvető biztonsági előírásokat sem tartja be, ha ez a kényelme rovására megy.

„Az OTP Bank minden tőle telhetőt megtesz a visszaélések elkerüléséért, de a kártyabirtokosoknak is érdemes betartaniuk néhány alapvető biztonsági szabályt, hogy elkerüljék a csalók csapdáit, ne szenvedjenek akár súlyos anyagi veszteséget az ünnepi készülődés időszakában”

– mondta Sonjic László, az OTP Bank Informatikai és Bankbiztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.

Az óvatosság azért is indokolt, mert a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a klasszikus adathalász csalások mellett az utóbbi években a megtévesztésen, pszichológiai manipuláláson alapuló visszaélések kerültek előtérbe.

„A bankkártyás vásárlás az egyik legbiztonságosabb fizetési mód. A biztonság a Visa szuperereje – felvesszük a harcot a kiberbűnözőkkel. A Visa úttörő szerepet játszott a mesterséges intelligencia alkalmazásában, hogy valós időben észlelje a fizetési műveleteket érintő csalásokat. Minden tranzakció 500 egyedi jellemzőjét elemezzük valós időben, hogy azonnal jelezhessük az illetékes bank felé, ha szokatlan tevékenységet észlelnek rendszereink. A fizetési technológia biztonságosabbá válásával a csalók most közvetlenül a fogyasztókat veszik célba. Bízom abban, hogy tippjeink, javaslataink segítenek a csalási kísérletek hatékony elhárításában. A biztonság növeléséhez azonban arra is szükség van, hogy a vásárlók ne csak tisztában legyenek, hanem a gyakorlatban is következetesen alkalmazzák ezeket az óvintézkedéseket”

– mondta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője.

Bánjunk óvatosan bankkártyáink adataival! Fotó: Pixabay

Az OTP Bank és a Visa az elektronikus fizetések biztonságos lebonyolítása érdekében pontokba szedte a kártyabirtokosok legfontosabb teendőit:

1.) Kérjünk értesítést a kártyánkat érintő műveletekről, továbbá állítsunk be vásárlási limitet! Azonnal értesülhetünk és gyorsan cselekedhetünk, ha jogosulatlan vásárlási tranzakció történik a kártyánkkal. Ha pedig illetéktelenek kezébe kerülnek az érzékeny adataink a vásárlási limit beállításával, nagy eséllyel csak bizonyos összeghatárig tudnak megkárosítani minket.

2.) Figyeljünk arra, hogy megbízható weboldalon (például van-e ügyfélszolgálat, elérhetőség, ÁSZF, panaszkezelés), megbízható kereskedőtől vásároljunk! Ha egy adott a terméket ismeretlen kereskedőtől vennénk meg, mindenképpen ellenőrizzük a hitelességét!

3.) Ne ossza meg bankkártyaadatait telefonhívásban!

4.) Ne hozzunk elhamarkodott döntéseket, ha nagyon sürget az idő, akkor is gondoljuk át a lépéseinket!

5.) A „túl szép, hogy igaz legyen” ajánlat általában valóban túl szép, hogy igaz legyen: legyen gyanús, ha weboldalakon, e-mailekben olyan ajánlatok, lehetőségek érkeznek, amik egy nehezen beszerezhető vagy nagyon drága terméket rendkívül alacsony áron kínálnak! Ezek a hirdetések gyakran hamisak, fennáll a veszélye, hogy az adatainkat, vagy pénzünket szeretnék megszerezni.

6.) Legyünk óvatosak a linkekkel, ne klikkeljünk meggondolatlanul SMS-ben, vagy e-mailen érkező linkekre, csatolmányokra!

7.) A nyereményjátékban a részvétel feltétele, hogy jelentkeztünk rá. Ha azzal keresnek meg, hogy egy nyereményjátékon nyertünk és nem jelentkeztünk, akkor nagy valószínűséggel csalókkal állunk szemben.

8.) Mindig ellenőrizzük, hogy jó helyen járunk-e az online térben! A meglátogatott webhely címe úgy kezdődik, hogy https://… Az „s” betű a végén azt jelenti, hogy secure, azaz biztonságos, vagyis adataink titkosítottak és biztonságos kapcsolaton keresztül kerülnek továbbításra. Soha ne nyissunk olyan weboldalt meg kapott linkről, ahol vásárolni fogunk, ezeket mindig könyvjelzőbe elmentett címről, illetve a teljes webcímet begépelve nyissuk meg!

9.) Használjunk biztonságos fizetési módot! A kártyás fizetés gyakran nagyobb védelmet nyújt a csalások ellen, mint más fizetési módok. Tájékozódjunk alaposan, mielőtt közvetlenül pénzt utalnánk át, vagy peer-to-peer pénzküldési alkalmazásban fizetnénk, mivel azok jobban ki vannak téve a csalók támadásainak.

+1.) Kerüljük online vásárlásnál a nyilvános Wi-Fi-t, mert ezek hálózatok gyakran nem biztonságosak, ami megkönnyíti az adatokra vadászó hackerek dolgát. Vásárláskor mindig ellenőrzött, privát internetkapcsolatot használjunk!