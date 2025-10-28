A 41 évesnél idősebb várandós nőkre is véglegesen kiterjesztenék a CSOK Pluszt

A CSOK Plusz a gyermeket vállaló fiatal házaspárok által kihasználható támogatott lakáshitel. Jelenleg általános előírás, hogy az igénylés pillanatában a feleség nem töltheti még be a 41. életévét.

Van azonban jelenleg ezzel kapcsolatban egy könnyítés: eltekintenek a hölgy életkorára vonatkozó feltételtől abban az esetben, ha már terhes és a magzat betöltötte a terhesség 12. hetét. Örökbefogadás esetén megfelel az is, ha a házaspár az örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhatóságnál 2024. január 1. és 2025. december 31. között személyesen előterjesztették a kérelmüket.

Igen ám, de ez a könnyítés a jelenlegi szabályok értelmében csak 2025. december 31-ig van érvényben. Ez alapján gyakorlatilag azok az idősebb házaspárok, ahol a feleség még nem terhes már elesnének ettől a támogatástól. Ha később terhesbe is esne a hölgy a magzat már nem töltheti be idén a terhesség 12. hetét.

A tervezett módosítás értelmében azonban gyakorlatilag ezt az átmeneti kivétel szabályt véglegesítenék. Vagyis az idősebb házaspárok – ahol a feleség már betöltötte 41. életévét – jövőre is tudna úgy CSOK Pluszt igényelni abban az esetben, ha a feleség teherbe esik. Illetve természetesen az örökbefogadás is megfelelő teljesítés lenne, a jelenlegi szabályokhoz hasonlóan az lenne az elvárás, hogy a házaspár az örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhatóságnál 2024. január 1-ét követően személyesen előterjessze kérelmét.

A Bankmonitor szakértői szerint ez tényleg komoly segítséget jelenthet azon házaspároknál, ahol az életkori elvárások nem teljesülnek és az idei évben nem akart összejönni a baba. A változás a tervek szerint 2026. január elsején lépne hatályba.