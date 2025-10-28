A 41 évesnél idősebb várandós nőkre is véglegesen kiterjesztenék a CSOK Pluszt

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a kormány módosítana a CSOK Plusz szabályain. A házaspárok életkorára vonatkozó feltételhez nyúlna hozzá a jogalkotó – írja a Bankmonitor.

A CSOK Plusz a gyermeket vállaló fiatal házaspárok által kihasználható támogatott lakáshitel. Jelenleg általános előírás, hogy az igénylés pillanatában a feleség nem töltheti még be a 41. életévét.

Van azonban jelenleg ezzel kapcsolatban egy könnyítés: eltekintenek a hölgy életkorára vonatkozó feltételtől abban az esetben, ha már terhes és a magzat betöltötte a terhesség 12. hetét. Örökbefogadás esetén megfelel az is, ha a házaspár az örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhatóságnál 2024. január 1. és 2025. december 31. között személyesen előterjesztették a kérelmüket.

Igen ám, de ez a könnyítés a jelenlegi szabályok értelmében csak 2025. december 31-ig van érvényben. Ez alapján gyakorlatilag azok az idősebb házaspárok, ahol a feleség még nem terhes már elesnének ettől a támogatástól. Ha később terhesbe is esne a hölgy a magzat már nem töltheti be idén a terhesség 12. hetét.

A tervezett módosítás értelmében azonban gyakorlatilag ezt az átmeneti kivétel szabályt véglegesítenék. Vagyis az idősebb házaspárok – ahol a feleség már betöltötte 41. életévét – jövőre is tudna úgy CSOK Pluszt igényelni abban az esetben, ha a feleség teherbe esik. Illetve természetesen az örökbefogadás is megfelelő teljesítés lenne, a jelenlegi szabályokhoz hasonlóan az lenne az elvárás, hogy a házaspár az örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhatóságnál 2024. január 1-ét követően személyesen előterjessze kérelmét.

Bankmonitor szakértői szerint ez tényleg komoly segítséget jelenthet azon házaspároknál, ahol az életkori elvárások nem teljesülnek és az idei évben nem akart összejönni a baba. A változás a tervek szerint 2026. január elsején lépne hatályba.

