A babaváró hitel alig fogyott idén, de most fordulhat a kocka

Az utolsó negyedévben viszont fordulhat a kocka: az Otthon Start hitel megjelenése vélhetően jót tett a babaváró iránti keresletnek is. is – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője

Miközben a lakossági hitelpiac egészében véve száguldott, a babaváró hitel szempontjából egyáltalán nem alakult fényesen az év első kilenc hónapja: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint január eleje és szeptember vége között összesen 15,3 ezer új szerződést kötöttek a gyermekvállalásra készülő házaspárok, 167 milliárd forint értékben. „Mind a megkötött szerződések száma, mind az összege nagyjából tizedével kevesebb az egy évvel korábbinál, egyben ezek a számok a támogatott hitel eddigi történetének mélypontját is jelentik” – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Elő a kalkulátorral!

Fotó: Depositphotos

Fokozatosan fogynak a potenciális igénylők

Gergely Péter arra is rámutat, hogy a babaváró hitel iránti kereslet a 2019-es bevezetése óta fokozatosan, de szinte folyamatosan csökkent. Ez viszont – tette hozzá – nem annak tulajdonítható, hogy a konstrukció bármit is veszített volna vonzerejéből, hanem elsősorban azzal magyarázható, hogy – mivel egy konkrét kört célzó rétegtermékről van szó – az idő előrehaladtával fokozatosan szűkül a potenciális igénylők köre.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője emlékeztetett arra, hogy a gyermekvállalásra készülő, fiatal házasoknak szánt, legfeljebb 11 millió forint összegű babaváró hitel az egyik legkedvezőbb támogatott konstrukció a piacon, hiszen már az első gyermek érkezésével kamatmentessé válik, miközben a második gyermek születésekor a tartozás 30 százalékát, a harmadik gyermek után pedig már a teljes, fennálló tartozást átvállalja az állam.

„Annak ellenére pedig, hogy a babaváró hitel csak bő hat éve érhető el Magyarországon, igen jelentős részesedést hasított ki magának a lakossági hitelportfólióból: a szeptember végi, 2215 milliárd forintos állomány a teljes torta 18,4 százalékos szeletét adta” – emlékeztetett Gergely Péter. Hozzátette: ugyan az új kihelyezéseken belül fokozatosan csökken a babaváró hitel részesedése, a szeptember végéig megkötött fogyasztásihitel-szerződéseken belül is 12,7 százalékos súlyt képviselt, ami még mindig jelentősnek mondható.

Kapcsolódó cikk Az Otthon Start a babavárót is kirántja a gödörből? Gyümölcsözőnek tűnő árukapcsolás?

Az utolsó negyedév fordulatot hozhat

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint ugyanakkor az év utolsó három hónapja fordulatot hozhat a babaváró hitel értékesítésében is: miután a támogatott konstrukció az Otthon Start hitellel is jól kombinálható, ismét megnőhet iránta az érdeklődés: ennek nyomán pedig még az sem zárható ki, hogy az új szerződések összegénél sikerül majd elérni a tavalyi, 260 milliárd forint közeli volument. A legfeljebb 3 százalékos kamattal elérhető Otthon Start hitel megjelenése ugyanis – hívja fel a figyelmet Gergely Péter – a babaváró által is érintett, 35 év alatti korosztályt különösen aktívvá tette az ingatlan- és hitelpiacon, ami biztosra vehető, hogy a babaváró kölcsön iránti keresleten is meglátszik majd.

Tervezni lehet vele

Fotó: DepositPhotos.com

A bankokon semmi sem múlik

A BiztosDöntés.hu babaváró hitel kalkulátora szerint a pénzintézetek már évek óta nagyon gáláns akciókat futtatnak a babaváró hitelhez kapcsolódóan, helyenként 160-180 ezer forintos, egyszeri jóváírást is kínálva szerződésenként. „A babaváró iránti töretlen lelkesedés maximálisan érthető a pénzintézetek részéről, hiszen a tapasztalatok szerint jelentős arányban magasan képzett, jó jövedelmi helyzetű, és pénzügyi szempontból is tudatos fiatal párok adják az ügyfélkört, akikben a pénzügyi szolgáltatók szempontjából rengeteg a potenciál” – világít rá Gergely Péter.

A CIB Bank most futó akciójában 180 ezer forint járhat a támogatott hitel felvétele után, ha az igénylők teljesítik a promóciós feltételeket.

A Gránit Bank 180 ezer forint egyszeri jóváírást ad a november 30-ig igényelt, és legkésőbb december végéig folyósított babaváró hitelek mellé. Ha az igénylők új ügyfelek, és online számlát nyitnak, további 40-40 ezer forint jóváírást kaphatnak.

Az Erste most 150 ezer forintos kedvezményt ad a babaváró hitel mellé, ha a kölcsön összege 11 millió forint, az igénylő házaspár legalább egyik tagja rendelkezik „aktív” bankszámlával, és mindketten pozitív marketing nyilatkozatot tesznek. Az Erste a hitel mellé az Erste Max hitelkártyát kínálja még babaváró csomaggal, amelynél egy évig 10 százalék kedvezmény jár az öt vezető bababoltban történő vásárlások után.

A Magnet Bank az év végig futó akcióban 150 ezer forint egyszeri jóváírást ad a kölcsön mellé, ha annak összege eléri a 8 millió forintot, és a házaspár mindkét tagja számlát vezet a hitelintézetnél.

Az MBH Bank 130 ezer forintos egyszeri jóvárást, és 50 ezer forint értékű Brendon utalványt ad a babaváró hitel mellé, ha a kölcsön összege legalább 10 millió forint.

Kapcsolódó cikk Tényleg elfér a bankadó? Óriási nyereség az MBH-nál Az agrár, a faktoring és az Otthon Start húzott.

A K&H 100 ezer forintos jóváírást ad abban az esetben, ha a hitel összege 11 millió forint, és az igénylő pozitív marketing nyilatkozatot is tesz. Ez az összeg újabb 60 ezer forinttal egészülhet ki, ha csoportos hitelfedezeti életbiztosítást is kötnek a hitel mellé, és teljesülnek az egyéb feltételek is.

Az UniCredit Bank 180 ezer forintos jóváírást ad a feltételek teljesítése esetén, a Raiffeisen Banknál pedig 150 ezer forint ajándékpénz járhat a szerződés mellé – új ügyfeleknél pedig a számlanyitáshoz kapcsolódó