A beruházások visszaestek, de ez sem ártott a lízingpiacnak

A magyar lízingpiac 2025-ben stabilan növekedett a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére is – mondta a Magyar Lízingszövetség sajtótájékoztatóján Agárdi Marianna, a szövetség elnöke. Az új finanszírozott összeg volumene elérte az 1 037 milliárd forintot, ami 7 százalékos növekedést jelent a 2024-es évhez képest. Az új szerződések száma 85 166 darab volt, ami 1 százalékos emelkedést jelent. A teljes lízingportfólió értéke az év végén 2 508 milliárd forintot tett ki, ami 5,6 százalékos bővülést jelent. A finanszírozott eszközök 82 százaléka új, míg 18 százaléka használt eszköz volt.

Az ügyfélkör összetételét tekintve a piacot továbbra is a vállalkozások dominálják, az új finanszírozások közel 90 százaléka hozzájuk kötődött. Ezen belül a kis- és középvállalkozások (KKV) részesedése 70 százalék, míg a nagyvállalatoké 30 százalék volt. Utóbbi szegmens bizonyult a 2025-ös év növekedési motorjának. A lakossági szegmens súlya mindössze 8 százalékot tett ki, itt stagnáló volumen mellett a szerződésszám csökkenése volt megfigyelhető.

Fontosak a támogatások

Az eszközcsoportok tekintetében a személygépkocsik és kishaszonjárművek finanszírozásában volt erősebb növekedést, míg a termelőeszközök esetében óvatosabb beruházási hajlandóság volt tapasztalható. A finanszírozási formák megoszlása:

Zárt végű pénzügyi lízing: 54 százalék

Nyílt végű pénzügyi lízing: 31 százalék

Operatív lízing: 11 százalék

Kölcsön: 4 százalék

A forintalapú finanszírozásban továbbra is meghatározó a támogatott konstrukciók szerepe. A Széchenyi Kártya Program keretében 2025-ben 161 milliárd forintnyi új finanszírozás valósult meg, ami 29 százalékos növekedés az előző évhez képest, összesen 10 708 szerződés mellett. Az Eximhez kapcsolódó ügyletek volumene 55,9 milliárd forintot ért el, ami értékben 70 százalékos bővülést jelent. A termelőeszközök körében a támogatott konstrukciók aránya már eléri a 39 százalékot, a forintalapú finanszírozások 62 százalékát pedig a Széchenyi Kártya termékek adják.

A penetráció még mindig alacsony

Személygépkocsi, kishaszonjármű és motorkerékpár szegmens a legnagyobb részpiac a lízingen belül, 607 milliárd forintnyi új kihelyezéssel, ami a teljes lízingpiac 58 százalékát adta. Ez 10 százalékos növekedés 2024-hez képest, bár a szerződésszám (68 409 darab) gyakorlatilag stagnált. Az új autóknál a pénzügyi lízing penetrációja 27 százalékos, a kishaszonjárműveknél pedig 32 százalékos, ami nemzetközi összevetésben alacsonynak számít.

A lakossági lízing szegmensben tavaly visszaesés volt, a szerződések száma 12 százalékkal (14 198 darab), a finanszírozott összeg pedig 4 százalékkal (67 milliárd forint) csökkent. A visszaesés elsődleges oka a járművek jelentősen megemelkedett vételára.