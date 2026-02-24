3p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Személyes pénzügyek Lízingpiac

A beruházások visszaestek, de ez sem ártott a lízingpiacnak

Herman Bernadett
Herman Bernadett

Tovább növekedett tavaly a lízingpiac Magyarországon. 

A magyar lízingpiac 2025-ben stabilan növekedett a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére is – mondta a Magyar Lízingszövetség sajtótájékoztatóján Agárdi Marianna, a szövetség elnöke. Az új finanszírozott összeg volumene elérte az 1 037 milliárd forintot, ami 7 százalékos növekedést jelent a 2024-es évhez képest. Az új szerződések száma 85 166 darab volt, ami 1 százalékos emelkedést jelent. A teljes lízingportfólió értéke az év végén 2 508 milliárd forintot tett ki, ami 5,6 százalékos bővülést jelent. A finanszírozott eszközök 82 százaléka új, míg 18 százaléka használt eszköz volt. 

Az ügyfélkör összetételét tekintve a piacot továbbra is a vállalkozások dominálják, az új finanszírozások közel 90 százaléka hozzájuk kötődött. Ezen belül a kis- és középvállalkozások (KKV) részesedése 70 százalék, míg a nagyvállalatoké 30 százalék volt. Utóbbi szegmens bizonyult a 2025-ös év növekedési motorjának. A lakossági szegmens súlya mindössze 8 százalékot tett ki, itt stagnáló volumen mellett a szerződésszám csökkenése volt megfigyelhető. 

Fontosak a támogatások

Az eszközcsoportok tekintetében a személygépkocsik és kishaszonjárművek finanszírozásában volt erősebb növekedést, míg a termelőeszközök esetében óvatosabb beruházási hajlandóság volt tapasztalható. A finanszírozási formák megoszlása:

  • Zárt végű pénzügyi lízing: 54 százalék

  • Nyílt végű pénzügyi lízing: 31 százalék

  • Operatív lízing: 11 százalék

  • Kölcsön: 4 százalék

A forintalapú finanszírozásban továbbra is meghatározó a támogatott konstrukciók szerepe. A Széchenyi Kártya Program keretében 2025-ben 161 milliárd forintnyi új finanszírozás valósult meg, ami 29 százalékos növekedés az előző évhez képest, összesen 10 708 szerződés mellett. Az Eximhez kapcsolódó ügyletek volumene 55,9 milliárd forintot ért el, ami értékben 70 százalékos bővülést jelent. A termelőeszközök körében a támogatott konstrukciók aránya már eléri a 39 százalékot, a forintalapú finanszírozások 62 százalékát pedig a Széchenyi Kártya termékek adják.

A penetráció még mindig alacsony

Személygépkocsi, kishaszonjármű és motorkerékpár szegmens a legnagyobb részpiac a lízingen belül, 607 milliárd forintnyi új kihelyezéssel, ami a teljes lízingpiac 58 százalékát adta. Ez 10 százalékos növekedés 2024-hez képest, bár a szerződésszám (68 409 darab) gyakorlatilag stagnált. Az új autóknál a pénzügyi lízing penetrációja 27 százalékos, a kishaszonjárműveknél pedig 32 százalékos, ami nemzetközi összevetésben alacsonynak számít. 

A lakossági lízing szegmensben tavaly visszaesés volt, a szerződések száma 12 százalékkal (14 198 darab), a finanszírozott összeg pedig 4 százalékkal (67 milliárd forint) csökkent. A visszaesés elsődleges oka a járművek jelentősen megemelkedett vételára.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megnyitják a pénzcsapot: erre lehet pályázni, jól járhatnak a társasházak

Megnyitják a pénzcsapot: erre lehet pályázni, jól járhatnak a társasházak

A távfűtést érintő pályázatról van szó.

Nem tőzsdézték el a pénzt a magánnyugdíjpénztárak, de most a létük a tét

Nem tőzsdézték el a pénzt a magánnyugdíjpénztárak, de most a létük a tét

Tagdíjfizetésre buzdít a Horizont Magánnyugdíjpénztár. A 39 ezres tagság 70 százalékának kellene befizetni a tagdíjat, hogy elkerüljék a végelszámolást – írja laptársunk, a Klasszis Média csoporthoz tartozó Privátbankár.

Több tízezer forintot vesztünk, ha csak folyószámlánkat hizlaljuk

Több tízezer forintot vesztünk, ha csak folyószámlánkat hizlaljuk

Hatalmas mennyiségű készpénzt tartanak számláikon a magyarok, de ez nem annyira jó hír.

Egyre nagyobb talicskákkal viszik külföldre a pénzüket a magyarok

Egyre nagyobb talicskákkal viszik külföldre a pénzüket a magyarok

A pénzügyi vagyon mintegy nyolcada már külföldi eszközökben van, minden hetedik forintnyi bankbetét külföldi bankokban pihen. 

Készüljön fel: a falatozást is megzavarhatják a NAV emberei

Készüljön fel: a falatozást is megzavarhatják a NAV emberei

Már most készülnek egy jeles napra, emiatt sok helyen megjelenhetnek.

Euróban utaltatná fizetését? Így lehetséges

Euróban utaltatná fizetését? Így lehetséges

Megszólalt a szakértő az eurós munkavállalói fizetések jogi vetületéről.

Akár 15 milliós személyi kölcsönt is felvehet egy átlagos magyar

Akár 15 milliós személyi kölcsönt is felvehet egy átlagos magyar

És ez most havi 225-229 ezer forintba kerülne. Mire elég egy magyar átlagbér a személyi kölcsönök világában?

Van egy kis csavar az ingyenes készpénzfelvételről hozott rendeletben

Van egy kis csavar az ingyenes készpénzfelvételről hozott rendeletben

Hagytak egy kiskaput a jogszabályokban?

A nyugdíjkasszák újra az inflációt jóval meghaladó hozamot írtak jóvá

A nyugdíjkasszák újra az inflációt jóval meghaladó hozamot írtak jóvá

Kitartóan nőtt a tagok által megtakarított vagyon, de tovább gyarapodott a taglétszám is.

Egyre nagyobb hitelekbe verik magukat a magyarok

Egyre nagyobb hitelekbe verik magukat a magyarok

Meredeken emelkedik a szerződéses összeg a lakás- és személyi hiteleknél, és a tendencia folytatódni fog. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168