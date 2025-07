A családi béke nem csak azon múlik, mennyit hoznak a befektetéseink

Amikor egy privátbanki ügyfél és tanácsadója leülnek beszélgetni, az idő legnagyobb részében nem is a befektetésekről van szó – szóba kerülnek adózási és jogi kérdések, de akár a családi ügyek, magánügyek vagy épp a gyerekek dolgai is. Amellett, hogy a megfelelő befektetések kiválasztásában is támaszkodhatunk egy privátbanki szolgáltatásra, a klasszikus pénzügyeken messze túlmutató kérdések is felmerülnek. Egy családi vállalkozás életét akár hónapokra is megbéníthatja, ha nincs megfelelően és időben rendezve a generációváltás kérdése – a bizalmi vagyonkezelés keretében nem csak erre, hanem az öröklés legnehezebb kérdéseire is kaphatunk megnyugtató válaszokat.

Mit tegyünk, ha műtárgyakat örökölünk, és fogalmunk sincs, mennyit érnek és mit kezdhetnénk vele – vagy éppen szeretnénk műalkotásokba is befektetni, de nem tudjuk, hogyan kezdjünk hozzá? Miért segít a nemesfém-vásárlásban egy bank az ügyfelének, ha egyébként nem fűződik hozzá közvetlen üzleti érdeke? Hogyan vásároljunk külföldön ingatlant akár befektetési, akár letelepedési céllal? Mekkora vagyon kell ahhoz, hogy igénybe vehessünk egy komplex privátbanki szolgáltatást? Mindez szóba került a Klasszis Podcast legfrissebb adásában, amelyben az MBH Holisztikus Vagyonkezelési Szolgáltatása kapcsán beszélgettünk Fodor Bélával, az MBH Bank Private Banking egyedi értékesítés és partneri kapcsolatok igazgatójával családi értékekről, generációkon átívelő döntésekről és a jövő biztonságáról.

