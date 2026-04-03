A devizahitelek korának slágerterméke ma már senkinek sem kell

A bő három évvel ezelőtti mélypontjára esett vissza februárban a szabad felhasználású jelzáloghitelek új szerződéseinek száma: az év második hónapjában mindössze 316 ügyletnél történt meg az aláírás, amire eddig csak 2023 januárjában akadt példa – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Miközben – teszi hozzá – a szabad felhasználású jelzáloghitelekből egy munkanapon átlagosan tizenhatot adtak el a bankok februárban, addig a lakáshiteleknél több mint 450, a személyi kölcsönöknél pedig hozzávetőleg 1 320 szerződés született.

Egyre nagyobb összegeket kérnek az igénylők

Annak ellenére, hogy az év első két hónapjában érezhetően csökkent a szabad felhasználású jelzáloghitelek új szerződéseinek száma 2025. azonos időszakához képest – a januárban és februárban megkötött, 693 szerződés 12,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi mennyiségtől –, a hitelösszegnél már jóval kisebb, 5,1 százalékos visszaesést mért a jegybank, 12,9 milliárd forintos szerződéses volumen mellett. „Ez annak köszönhető, hogy az egy szerződésre jutó, átlagos hitelösszeg a 2025. első két hónapjában mért, nem egészen 17,2 millió forintos szintről az idén január-februárra 18,6 millió forintra emelkedett. Az átlagos összeg alakulásából pedig jól látszik, hogy a szabad felhasználású jelzáloghitel igénylése sokszor akkor merül fel opcióként, ha a személyi kölcsönöknél rendelkezésre álló keretek már nem elegendőek” – mutat rá Gergely Péter.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a magasabb elérhető hitelösszegen kívül más érvek is szólhatnak a szabad felhasználású jelzáloghitelek mellett: egyrészt a jelenleg 9 százalék környékén mozgó kamatok valamivel kedvezőbbek a legolcsóbb személyi kölcsönöknél elérhetőkhöz képest is, másrészt a hosszabb, 20-25 éves futamidő miatt a havi törlesztőrészletek is jóval alacsonyabbak. Ami az utóbbiakat illeti, miközben egy 8 éves futamidejű, 15 millió forintos személyi kölcsön havi törlesztőrészlete – éppen 10 százalék alatti kamatot feltételezve – 225 000 és 230 000 forint között alakul, addig egy húsz éves futamidejű, 9 százalékos kamat mellett felvett jelzáloghitelé 135 000 forint környékén mozog. Viszont – teszi hozzá – a hosszabb futamidő csak a törlesztőrészlet nagysága miatt előnyös a személyi kölcsönökkel szemben, miközben a finanszírozáshoz elengedhetetlen egy megfelelő értékű, tehermentes ingatlan fedezetként való bevonása is.

Sokat nőtt a mozgástér a személyi kölcsönöknél

A személyi kölcsönök jelzáloghitelekkel szembeni pozíciói ugyanakkor – emlékeztet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője – több szempontból is javultak az elmúlt időszakban. Az egyik fontos szempont, hogy az árazási olló láthatóan zárult az elmúlt években: ma már egy százalékpont alatti is lehet a különbség a két konstrukciónál elérhető éves kamatokban. A másik, nagyon fontos körülmény, hogy a személyi kölcsönöknél pár éve jellemző, 8-10 milliós maximális hitelösszegekhez képest a piacon aktív bankok többségénél már 15 millió forintnál húzódik a plafon.

Gergely Péter szerint nem szabad megfeledkezni emellett arról sem, hogy a személyi hitelek igénylése még egyszerűbbé vált a jelzáloghitelekhez képest: a bírálati folyamat felgyorsult, és jelentős részben az online csatornákra terelődött, miközben a bankok is jóval nagyobb energiát fektetnek a személyi kölcsönök értékesítésébe. „Mindezek nyomán a személyi kölcsönök egyre többször jelenthetnek valós alternatívát a jelzáloghitelekkel szemben: ezzel együtt utóbbiaknak is megvan a maguk szerepe a piacon, amit a 2025-ben megkötött, 103 milliárd forint összegű új szerződés is alátámaszt” – emeli ki a szakértő.

Szinte mindenhol elérhető kilencessel kezdődő kamat

A BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátora szerint a már szinte általánosnak tekinthető, 15 millióforintos felső összeghatár mellett a 10 százalék alatti kamatok is egyre gyakoribbak a személyi hiteleknél: igaz, az elérhető kondíciókat nagyban meghatározza a havi jövedelem – illetve rendszeres jóváírás – mértéke, és persze az igényelt hitelösszeg nagysága is.