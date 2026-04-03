Személyes pénzügyek Betétek, hitelek

A devizahitelek korának slágerterméke ma már senkinek sem kell

Hároméves mélypontra süllyedt februárban a frissen megkötött jelzáloghitel-szerződések száma, és alig haladta meg a háromszázat – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A gyenge keresletben jelentős szerepe lehet annak is, hogy a személyi kölcsönöknél egyre kedvezőbbé – illetve rugalmasabbá – válnak az igénylési feltételek.

A bő három évvel ezelőtti mélypontjára esett vissza februárban a szabad felhasználású jelzáloghitelek új szerződéseinek száma: az év második hónapjában mindössze 316 ügyletnél történt meg az aláírás, amire eddig csak 2023 januárjában akadt példa – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Miközben – teszi hozzá – a szabad felhasználású jelzáloghitelekből egy munkanapon átlagosan tizenhatot adtak el a bankok februárban, addig a lakáshiteleknél több mint 450, a személyi kölcsönöknél pedig hozzávetőleg 1 320 szerződés született.

Egyre nagyobb összegeket kérnek az igénylők 

Annak ellenére, hogy az év első két hónapjában érezhetően csökkent a szabad felhasználású jelzáloghitelek új szerződéseinek száma 2025. azonos időszakához képest – a januárban és februárban megkötött, 693 szerződés 12,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi mennyiségtől –, a hitelösszegnél már jóval kisebb, 5,1 százalékos visszaesést mért a jegybank, 12,9 milliárd forintos szerződéses volumen mellett. „Ez annak köszönhető, hogy az egy szerződésre jutó, átlagos hitelösszeg a 2025. első két hónapjában mért, nem egészen 17,2 millió forintos szintről az idén január-februárra 18,6 millió forintra emelkedett. Az átlagos összeg alakulásából pedig jól látszik, hogy a szabad felhasználású jelzáloghitel igénylése sokszor akkor merül fel opcióként, ha a személyi kölcsönöknél rendelkezésre álló keretek már nem elegendőek” – mutat rá Gergely Péter.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a magasabb elérhető hitelösszegen kívül más érvek is szólhatnak a szabad felhasználású jelzáloghitelek mellett: egyrészt a jelenleg 9 százalék környékén mozgó kamatok valamivel kedvezőbbek a legolcsóbb személyi kölcsönöknél elérhetőkhöz képest is, másrészt a hosszabb, 20-25 éves futamidő miatt a havi törlesztőrészletek is jóval alacsonyabbak. Ami az utóbbiakat illeti, miközben egy 8 éves futamidejű, 15 millió forintos személyi kölcsön havi törlesztőrészlete – éppen 10 százalék alatti kamatot feltételezve – 225 000 és 230 000 forint között alakul, addig egy húsz éves futamidejű, 9 százalékos kamat mellett felvett jelzáloghitelé 135 000 forint környékén mozog. Viszont – teszi hozzá – a hosszabb futamidő csak a törlesztőrészlet nagysága miatt előnyös a személyi kölcsönökkel szemben, miközben a finanszírozáshoz elengedhetetlen egy megfelelő értékű, tehermentes ingatlan fedezetként való bevonása is.

Sokat nőtt a mozgástér a személyi kölcsönöknél 

A személyi kölcsönök jelzáloghitelekkel szembeni pozíciói ugyanakkor – emlékeztet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője – több szempontból is javultak az elmúlt időszakban. Az egyik fontos szempont, hogy az árazási olló láthatóan zárult az elmúlt években: ma már egy százalékpont alatti is lehet a különbség a két konstrukciónál elérhető éves kamatokban. A másik, nagyon fontos körülmény, hogy a személyi kölcsönöknél pár éve jellemző, 8-10 milliós maximális hitelösszegekhez képest a piacon aktív bankok többségénél már 15 millió forintnál húzódik a plafon. 

Gergely Péter szerint nem szabad megfeledkezni emellett arról sem, hogy a személyi hitelek igénylése még egyszerűbbé vált a jelzáloghitelekhez képest: a bírálati folyamat felgyorsult, és jelentős részben az online csatornákra terelődött, miközben a bankok is jóval nagyobb energiát fektetnek a személyi kölcsönök értékesítésébe. „Mindezek nyomán a személyi kölcsönök egyre többször jelenthetnek valós alternatívát a jelzáloghitelekkel szemben: ezzel együtt utóbbiaknak is megvan a maguk szerepe a piacon, amit a 2025-ben megkötött, 103 milliárd forint összegű új szerződés is alátámaszt” – emeli ki a szakértő.

Szinte mindenhol elérhető kilencessel kezdődő kamat 

A BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátora szerint a már szinte általánosnak tekinthető, 15 millióforintos felső összeghatár mellett a 10 százalék alatti kamatok is egyre gyakoribbak a személyi hiteleknél: igaz, az elérhető kondíciókat nagyban meghatározza a havi jövedelem – illetve rendszeres jóváírás – mértéke, és persze az igényelt hitelösszeg nagysága is.

Utaznak a magyarok, és biztosítást is egyre többen kötnek

Nőtt az idén a magyarok utazási kedve az utasbiztosítási adatok szerint – közölte a Netrisk. Az év első három hónapjában több mint 80 ezer utasbiztosítást kötöttek a társaságnál, ami közel 13 százalékos emelkedést jelent éves szinten. Az utasbiztosítások díja az idén fejenként naponta 920 forintra jön ki, ez pedig elenyésző összeg egy esetleges káreseményhez köthető költségekhez képest.  

Tombol a lakáshitel-láz a magyaroknál

245 milliárd forint ment ki februárban.

Választási pénzeső ide, vagy oda, a lakosság rengeteg hitelt vett fel februárban

Vitték a lakáshitelt, a személyi kölcsönt, a hitelösszegek is egyre nagyobbak. 

Érkezik a családi pótlél: a legtöbben Húsvét előtt megkapják

Hamarosan a számlákra utalják a gyemrekeseknek járó pénzösszeget.

Feleannyi pluszpénzre számíthatnak a nyugdíjasok, mint várták

A vártnál jóval alacsonyabb lesz az idei gazdasági növekedés is, így nem lesz lehetőség a novemberi nyugdíjprémium kifizetésére. Az év második felében ismét meglóduló inflációs mutató miatt viszont nyugdíjkorrekciót fognak kapni idős honfitársaink. Ennek összege valószínűleg a várt nyugdíjprémium fele lesz.

Megfizethetetlenné válik? Elszabadult a repjegyek ára

Az iráni válság miatt sokszor hosszab bútvonaon kell repüljenek a pilóták. Ez persze önmagában is drágább.

Brutális visszaesés: alig veszünk fel készpénzt

Rekordon áll hazéánkban az üzemeltetett ATM-ek száma, de kérdés, hogy minek. Egyre kevesebb alkalommal használjuk a masinákat.

Ne hagyja veszni! Nyugdíjasként is járnak ezek az akár nagy pénzösszegek is

Néhány ezer forinttól milliókig is terjedhetnek a szóban forgó összegek.

Rekordnövekedés, folytatódó toborzás – mi történik a nyugdíjpénztáraknál?

Több mint a negyedével nőtt tavaly az önkéntes nyugdíjpénztári tagok által befizetett tagdíj összege, miközben a pénztárak által kezelt vagyon is új csúcsot ért el. Az új belépők száma is szépen nőtt a nyugdíjkasszáknál: ezzel együtt tavasszal is folytatódnak a belépést, illetve a befizetést ösztönző kampányok a pénztáraknál a BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint.

Itt vannak az alacsony kamatok, most kell kiváltnai a korábbi hitelt?

Vannak azért buktatók is, de sokaknak érdemes lehet megfontolni.

