A fideszesek könnyebben költöttek karácsonyra, mint az ellenzékiek

Átlagosan 100 ezer forintot költöttek idén ajándékokra a magyarok. A megkérdezettek 9 százaléka úgy válaszolt, hogy a favásárlás, az ajándékok, az ünnepi ételek és italok, családlátogatások nagy anyagi megterhelést jelentenek számukra, ezért nem is tudják úgy ünnepelni a karácsonyt, ahogy szeretnék – írja a Népszava.

A 47 százalékos relatív többség azt mondta, bár nagy kiadást jelent az ünnep, de azért ki tudja gazdálkodni. További 40 százalék számára nem jelent anyagi gondot a karácsonyi költekezés. Továbbá 3 százalék azt mondta, nincsenek is ilyen kiadásai.

Mi kerül a fa alá?

Fotó: Pixabay

Megterhelő

A magyarok 54 százalékos többsége úgy érzi, jobban megterhelik a családi kasszát a karácsonyi kiadások, mint a korábbi években – derült ki a Publicus Intézetnek a lap számára készített reprezentatív kutatásából.

Ennek a kérdésnek a megítélésében a pártpreferencia is szerepet játszik, hiszen a Fidesz-KDNP szavazóinak csak 31 százaléka számára jelent nagyobb anyagi terhelést az idei karácsony, ez az arány az ellenzékiek körében 65, a bizonytalanok között 56 százalék.

A válaszadók 57 százaléka körülbelül ugyanannyit költ, mint az előző évben (ez viszont a drágulások miatt értékben kevesebbet jelent), miközben 19 százalék valamivel-, 13 százalék pedig jelentősen többet. Százból nyolc ember kevesebb pénzt ad ki idén, mint egy évvel korábban.