A forint már leszavazott: a Tiszára

A húsvét miatt négynaposra szűkült hetet az euróval szemben még 382 felett kezdte a forint, ám ez bizonyult a leggyengébb pontjának. Másnap, szerdán délelőtt már 376 alatt is járt, s bár utána volt egy kis korrekció, még aznap megközelítette a 374 forintos szintet az euró árfolyama.

Majdnem ez volt a legerősebb állapota a hazai fizetőeszköznek, azt ugyanis pénteken este érte el, 374,397-en. Utoljára ilyen kevés forintot még az iráni háború kitörése, február 27-én kellett adni az euróért.

Hasonló utat járt be a két másik vezető devizával szemben is a forint. Míg egy dollárt kedd reggel valamivel 331 felett jegyezték, addig péntek este már 12 egységgel alacsonyabban, 319 forinton. Eközben a svájci frank 414,58-ról 404,537 forintig jutott.

Az erősödés nagyrészt annak tudható be, hogy a legfrissebb közvélemény-kutatások többsége masszív Tisza-győzelmet jósol a vasárnapi választásokon, de emellett az iráni tűzszünet híre is pozitívan hatott.