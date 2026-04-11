A forint már leszavazott: a Tiszára

Az ellenzéki párt várható győzelmére, kisebb részben pedig az iráni tűzszünet hírére a hazai fizetőeszköz nagyot erősödött a héten.

A húsvét miatt négynaposra szűkült hetet az euróval szemben még 382 felett kezdte a forint, ám ez bizonyult a leggyengébb pontjának. Másnap, szerdán délelőtt már 376 alatt is járt, s bár utána volt egy kis korrekció, még aznap megközelítette a 374 forintos szintet az euró árfolyama.

Majdnem ez volt a legerősebb állapota a hazai fizetőeszköznek, azt ugyanis pénteken este érte el, 374,397-en. Utoljára ilyen kevés forintot még az iráni háború kitörése, február 27-én kellett adni az euróért.

Hasonló utat járt be a két másik vezető devizával szemben is a forint. Míg egy dollárt kedd reggel valamivel 331 felett jegyezték, addig péntek este már 12 egységgel alacsonyabban, 319 forinton. Eközben a svájci frank 414,58-ról 404,537 forintig jutott.

Az erősödés nagyrészt annak tudható be, hogy a legfrissebb közvélemény-kutatások többsége masszív Tisza-győzelmet jósol a vasárnapi választásokon, de emellett az iráni tűzszünet híre is pozitívan hatott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Nyakra-főre veszik fel a kölcsönöket a magyarok

A jegybank által havi rendszerességgel publikált adatsorok alapján az elmúlt években jelentősen megemelkedett a magyar háztartások által felvett személyi hitelek átlagos hitelösszege. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a magyarországi átlagfizetés is szépen növekedett. Adódik a kérdés – nehezebb lett-e a törlesztés az adósok számára a megemelkedett hitelösszegek miatt, és ha igen, mennyivel? Ennek számolt utána a Bank360.

Leállás jön az egyik nagybanknál – erre kell készülnie az ügyfeleknek!

Karbantartási munkák miatt.

Komoly leállás lesz az egyik magyarországi nagybanknál

Semmilyen szolgáltatás nem fog működni.

Utaznak a magyarok, és biztosítást is egyre többen kötnek

Nőtt az idén a magyarok utazási kedve az utasbiztosítási adatok szerint – közölte a Netrisk. Az év első három hónapjában több mint 80 ezer utasbiztosítást kötöttek a társaságnál, ami közel 13 százalékos emelkedést jelent éves szinten. Az utasbiztosítások díja az idén fejenként naponta 920 forintra jön ki, ez pedig elenyésző összeg egy esetleges káreseményhez köthető költségekhez képest.  

A devizahitelek korának slágerterméke ma már senkinek sem kell

Hároméves mélypontra süllyedt februárban a frissen megkötött jelzáloghitel-szerződések száma, és alig haladta meg a háromszázat – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A gyenge keresletben jelentős szerepe lehet annak is, hogy a személyi kölcsönöknél egyre kedvezőbbé – illetve rugalmasabbá – válnak az igénylési feltételek.

Tombol a lakáshitel-láz a magyaroknál

245 milliárd forint ment ki februárban.

Választási pénzeső ide, vagy oda, a lakosság rengeteg hitelt vett fel februárban

Vitték a lakáshitelt, a személyi kölcsönt, a hitelösszegek is egyre nagyobbak. 

Érkezik a családi pótlék: a legtöbben húsvét előtt megkapják

Hamarosan a számlákra utalják a gyemrekeseknek járó pénzösszeget.

Feleannyi pluszpénzre számíthatnak a nyugdíjasok, mint várták

A vártnál jóval alacsonyabb lesz az idei gazdasági növekedés is, így nem lesz lehetőség a novemberi nyugdíjprémium kifizetésére. Az év második felében ismét meglóduló inflációs mutató miatt viszont nyugdíjkorrekciót fognak kapni idős honfitársaink. Ennek összege valószínűleg a várt nyugdíjprémium fele lesz.

Megfizethetetlenné válik? Elszabadult a repjegyek ára

Az iráni válság miatt sokszor hosszab bútvonaon kell repüljenek a pilóták. Ez persze önmagában is drágább.

