A gimnazisták megint megmutatták, mit tudnak a pénzügyekről

A támogatók jóvoltából kimagasló, milliós összértékű nyeremények várják a diákokat és felkészítő tanáraikat – nem csak a győzteseket díjazzák, a teljes nyereménylista a verseny hivatalos weboldalán, a juniorklasszis.hu -n érhető el. Itt a döntőbe jutott csapatok listáját is lehet megtalálni.

From The Sparrow's Night Iskola: Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium Csapatkapitány: Páli Ádám Felkészítő tanár: Kiss Zoltán

A milliós összdíjazás mellett zajló verseny második fordulójából a második versenynapon is 7 csapat jutott tovább – ezek a csapatok vették a legsikeresebben az akadályokat:

A verseny weboldalán, a juniorklasszis.hu-n közzétett, folyamatosan aktualizált tananyagból való felkészülést követően online kvízkérdésekkel, majd szintén online tartott szóbeli forduló keretében versenyeztek a csapatok, ahol villámkérdések mellett kifejtős kérdések is vártak a csapatokra. Az egyebek mellett a hétköznapi pénzügyek, adózás, biztosítás, bankolás témájában szakértő zsűri előtt tartottak előadást a csapatok; a zsűriben a szervező Privátbankár.hu képviselői mellett

Április 3-án tovább folytatódtak a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági vetélkedő második fordulós küzdelmei. A Privátbankár.hu által évek óta nagy sikerrel megrendezett versenyen ezúttal Tolna, Vas és Zala, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád vármegyei valamint budapesti gimnáziumok négyfős csapatai mérhették össze tudásukat.

