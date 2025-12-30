3p
A hadiipar és a nukleáris energia előtt is megnyílt a zöld alapok kapuja – Klasszis Podcast

Imre Lőrinc – Izsó Márton

Az orosz-ukrán háború kitörése után több olyan iparág is bekerült a fenntartható befektetési alapok látókörébe, amelyek korábban inkább tiltólistán szerepeltek. Ékes példa Németország nukleáris energiával kapcsolatos attitűdje, de a hadiipari cégek is egyre elfogadottabbá váltak, ahogy társadalmi elvárás lett a biztonság megerősítése – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában az Amundi Magyarország vezérigazgatója. Vízkeleti Sándorral a mesterséges intelligencia befektetési döntésekben játszott szerepéről is beszélgettünk.

Az orosz-ukrán háború kitörése még inkább fókuszba helyezte az energiaipart és a hadiipart az Európai Unióban. „Társadalmi elvárássá vált a biztonság, a hadseregek megerősítése. Eközben Németország példáján keresztül jól látszik, hogy a nukleáris energia megítélése is megváltozott” – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában az Amundi Magyarország vezérigazgatója.

Ez a változás a zöld befektetési alapokba bekerülő cégek körére is hatással volt. Vízkeleti Sándor szerint alapvetően minden befektetési alapnak jövőállónak kell lennie. „Az ESG ennek a mérésére, megállapítására adott eszközöket a kezünkbe” – fogalmazott a szakember.

Vízkeleti Sándorral arról is beszélgettünk, hogy le kell-e mondanunk valamekkora hozamról akkor, hogyha fenntartható alapokba szeretnénk fektetni a pénzünket. Szóba került, hogy bár az Európai Unió a piac motorja, de a Távol-Kelet is öles léptekkel halad előre. A felzárkózásuk Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta pedig még látványosabb. Emellett megvitattuk, hogy a mesterséges intelligencia jobb befektetői döntéseket tud-e hozni, mint egy hús-vér szakértő.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro
00:53 Beköszönés
02:03 Miben más egy fenntartható befektetési alap egy hagyományoshoz képest?
07:06 A hadiipar hogyan kerülhet be az ESG-alapokba?
10:10 Hozamról mondunk le, ha fenntartható alapokba fektetjük a pénzünket?
18:30 Európa a motor, de Kína a trónkövetelő
20:35 Az AI, mint alapkezelői döntéshozó
30:35 Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.   

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

