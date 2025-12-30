A hadiipar és a nukleáris energia előtt is megnyílt a zöld alapok kapuja – Klasszis Podcast

Az orosz-ukrán háború kitörése még inkább fókuszba helyezte az energiaipart és a hadiipart az Európai Unióban. „Társadalmi elvárássá vált a biztonság, a hadseregek megerősítése. Eközben Németország példáján keresztül jól látszik, hogy a nukleáris energia megítélése is megváltozott” – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában az Amundi Magyarország vezérigazgatója.

Ez a változás a zöld befektetési alapokba bekerülő cégek körére is hatással volt. Vízkeleti Sándor szerint alapvetően minden befektetési alapnak jövőállónak kell lennie. „Az ESG ennek a mérésére, megállapítására adott eszközöket a kezünkbe” – fogalmazott a szakember.

Vízkeleti Sándorral arról is beszélgettünk, hogy le kell-e mondanunk valamekkora hozamról akkor, hogyha fenntartható alapokba szeretnénk fektetni a pénzünket. Szóba került, hogy bár az Európai Unió a piac motorja, de a Távol-Kelet is öles léptekkel halad előre. A felzárkózásuk Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta pedig még látványosabb. Emellett megvitattuk, hogy a mesterséges intelligencia jobb befektetői döntéseket tud-e hozni, mint egy hús-vér szakértő.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro

00:53 Beköszönés

02:03 Miben más egy fenntartható befektetési alap egy hagyományoshoz képest?

07:06 A hadiipar hogyan kerülhet be az ESG-alapokba?

10:10 Hozamról mondunk le, ha fenntartható alapokba fektetjük a pénzünket?

18:30 Európa a motor, de Kína a trónkövetelő

20:35 Az AI, mint alapkezelői döntéshozó

30:35 Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>