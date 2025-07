A három százalékos hitel pár részletére is fény derült már

Nem sokkal azután, hogy egy Facebook-bejegyzéssel bejelentette a 3 százalékos, első lakásvásárlókat célzó hitelprogramot, Orbán Viktor miniszterelnök pár részletet is megosztott egy rövid videóval. A miniszterelnök elmondása szerint a kormányülés szünetében jelentkezett a videójával, amiben elmondta, hogy az „otthonteremtési hitelprogram” névre keresztelt, első lakásvásárlóknak járó hitel

Orbán Viktor posztja után mini videóval is jelentkezett, melyben egy-két részletet is elárul az alacsony kamatozású lakáshitelről.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!