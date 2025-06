A jelenlegi kamatok mellett már megérheti a hitelkiváltás

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb Hitelezési jelentése is alátámasztja, hogy szinte minden hiteltípus iránt nőtt a kereslet az elmúlt időszakban. A 2025. márciusi adatokat vizsgálva különösen figyelemre méltó, hogy a lakossági új hitelszerződések volumene elérte a 800 milliárd forintot, ami 45 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának kibocsátását. Ezen belül a személyi hitelek kihelyezése emelkedett kiugró mértékben, 51 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbi értéket.

Folyamatos kamatcsökkenés a piacon

Már közel két éve csökken a személyi kölcsönök átlagos kamata, ami 2025 márciusára 15,60 százalék lett. Ezzel ugyan még nem érte el a Covid előtti, 12 százalék körüli szintet, a folyamatos csökkenés ugyanakkor bíztató. A tendencia nem csupán a nagy összegű, kedvezőbb kamatozású hiteleknek köszönhető, hanem annak is, hogy a kisebb, rövidebb futamidejű kölcsönöknél is egyre több versenyképes hitelkiváltó ajánlat jelenik meg.

Már átlagos hitelösszegre is vannak egy számjegyű kamatok

A BiztosDöntés.hu kalkulátora szerint jelenleg több bank kínál 9 százalékkal kezdődő személyi kölcsönöket, ami élénk versenyhelyzetet teremt. Az átlagos hitelösszeg az utóbbi hónapokban 3 millió forint felett jár már. Az ekkora összegű személyi kölcsönök kínálatában is található 10 százalék alatti kamat.

Az Erste hitelkiváltás kalkulátor szerint a Most Extra személyi kölcsönük 400 ezer forint havi leigazolható jövedelemtől 9,89 százalékos kamaton érhető el, 6 éves futamidővel (teljeshiteldíj-mutató, a thm: 10,76 százalék). Számlanyitást és jövedelemérkeztetést is elvár a bank, azonban kedvező számlacsomagok közül lehet választani és a nyitás mellé 40 ezer forint bónusz is jár.

A K&H kiemelt személyi kölcsöne 9,99 százalékos kamattal érhető el, havi törlesztője pedig 63 726 forint (thm: 10,82 százalék). Az elvárt jövedelem: 400 ezer forint.

Ugyanezen jövedelemmel, 3 millió forint az OTP Bank kínálatában a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitellel is elérhető. Nagy előnye az akár 15 perces, online igénylés, és sikeres bírálat esetén már egy óra múlva is a számlán lehet a hitelösszeg. Számlanyitás és jövedelemérkeztetés nélkül is elérhető. A 17,08 százalékos kamat (thm: 18,8 százalék) is már átlagosnak tekinthető, ha pedig az igényelni kívánt összeg eléri a 3,1 millió forintot, 15,99 százalékra csökken (thm: 17,5 százalék).

Elő a kalkulátorral!

Fotó: Depositphotos

Az alacsonyabb jövedelmi sávokban is kedvezőbben alakulnak a kamatok.

Akár 250 ezer forintot meghaladó jövedelemmel is elérhető a Magnet Bank személyi kölcsöne, 14,50 százalékos kamatozással és 62 950 forint havi törlesztővel (thm: 15,97 százalék).

Szintén befolyásolja a kamatot a magasabb hitelösszeg is, több banknál adnak nagyobb kamatkedvezményt 6-8 millió forint feletti összeg esetén. Jelenleg már 15 millió forint összegben is lehet ingatlanfedezet nélkül kölcsönhöz jutni. Ez óriási lehetőség a nagyobb tervek megvalósítására is.

Kapcsolódó cikk MNB: bőven van profit a bankoknál, hitelezni is tudnak Tele vannak pénzzel a bankok.

Ugyanakkor a kisebb összegű, magas kamatozású hitelt is érdemes lecserélni akkor is, ha pluszösszegre nincsen szükség. Egy hitelkártya, vagy korábbi kedvezőtlen gyorskölcsön kamata is 30-40 százalék körül lehet. Ezekhez is megfelelő alternatívát kínál a Trive Bank, ahol az eHitel Expressz nevű kölcsöne, ami 12 százalékos kamaton (thm: 12,87 százalék) elérhető. A felvehető összeg 450 ezer forint, a futamidő pedig igen rövid és belátható, mindössze 6 hónap.

A Raiffeisen Bank 9,89 százalékos kamattal, havi 55 411 forintos törlesztőrészlettel (thm: 10,35 százalék) kínálja a kölcsönét. A jövedelemelvárás magasabb, 450 ezer forint, és a kamatkedvezményhez számlanyitás, jövedelemérkeztetés (minimum a minimálbérnek megfelelő összeg) és havi 4 darab tranzakció is szükséges. Az új bankszámlanyitások mellé azonban szintén jár jóváírás (30 ezer forint) és akár visszatérítés a vásárlások után (10 százalék, maximum 30 ezer forint).

Milyen hiteleket érdemes most kiváltani és mennyit lehet nyerni?

Elsősorban a fedezetlen, magas kamatozású hiteleket érdemes megvizsgálni. Ide tartoznak például a gyorshitelként felvett személyi kölcsönök, a tartósan kihasznált hitelkártya-keretek, a folyószámlahitelek, de akár a drága áruhitelek is.

A hitelkártya-kamatok jelenleg 30-40 százalékon mozognak, míg a folyószámlahiteleknél 25-35 százalék körüli kamatokkal találkozhatunk. Pár évvel ezelőtt még a személyi kölcsönök átalagos kamata is 18-19 százalék kötött volt, a csúcsot a 2023. májusi 19,07 százalék jelentette. Ugyanakkor jelenleg is található a piacon 20-30 százalék közötti kamatozású személyi hitel, ugyanis a bankok árazása nagyon különböző.

Költségei is vannak a hitelkiváltásnak

Nem szabad figyelmen kívül hagyni a hitelkiváltással járó díjakat. Ezek összege ugyan nem jelentenek általában nagy kiadást, de függenek a fennálló tartozás nagyságától. A személyi kölcsönök végtörlesztésének díja általában 1 százalék, 2 millió forintos tőketartozás esetén tehát 20 ezer forintba kerül a hitel lezárása.

Az új hitel esetén is fontos megnézni a felmerülő díjakat, mint a folyósítási költség, elő- és végtörlesztési díj, valamint – amennyiben a bank előírja – a számlavezetés költségei.