A kormány belepiszkál az otthonfelújítási programba

Nagy újdonság, hogy az 1991-2006-ban használatba vett ingatlanokra is kiterjesztenék a programot, továbbá eltörölnék a jövedelmi megkötéseket, 3-3 millió forintban egységesítve a hitel és a támogatás maximális összegét.

Lassan halad a július 1-je óta elérhető, az 1991 előtt használatba vett családi házak energetikai korszerűsítésre igénybe vehető otthonfelújítási program az adminisztráció bonyolultsága miatt. A kormány szeptember végén jelezte, hogy lazítana a program feltételein, meg is jelent ezen a héten a „társadalmi egyeztetése” az új felhívásnak - írja a Portfolió.

A 2006-ig használatba vett ingatlanokra is kiterjesztenék.

