A lakásvásárlási kedv már visszatért, de az árakat nem hatotta meg a koronavírus

Az elemzésből az is kiderül, hogy a kereslet élénkülése ellenére még korai lenne azt mondani, hogy a járványhatás véget ért, a gazdaság újraindulásától, a munkanélküliség és a fizetések alakulásától nagyban függ, hogy a lakáspiacon milyen hetek, hónapok várhatóak. Egy dolog azonban biztosra vehető: a koronavírus-járvány következtében a kereslet fizetőképessége általánosságban nem növekedett.

Az ingatlan.com összeállításából tehát látható, hogy egyre inkább növekszik az olló a vásárlási kedv és a tényleges kereslet fizetőképessége között. Balogh László erről azt mondta: „Egyre nagyobb szakadék tátong az eladók és vevők között, a kínálati oldal ugyanis még nem alkalmazkodott a valós kereslethez. Sok tulajdonos még a lakáspiac korábbi lendülete alapján árazza eladó lakását, és ezek értékét nem igazították a kisebb kereslethez és a vásárlók fizetőképességéhez. A lakáskeresőkből pedig csak akkor lesznek tényleges vevők, ha a tulajdonosok lejjebb viszik a kínálati árakat.” - tette hozzá az ingatlan.com szakembere. A lakáseladók jelentős része valószínűleg azt sem veszi figyelembe, hogy a KSH hivatalos adatai alapján az ingatlanárak már a tavalyi év végén csökkenésnek indultak, amire “rátett egy lapáttal’ a koronavírus-járvány okozta bizonytalanság is.

Májusban viszont gyorsan magához tért a keresleti oldal. Ezt jelzi az is, hogy az ingatlan.com látogatottsága soha nem látott szintre emelkedett ebben a hónapban. Az átlagos havi adatokból az látszik, hogy a keresések száma májusban már 33 százalékkal, júniusban pedig 53 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az érdeklődések viszont a korábbi mínuszok után csak júniusban kerültek pluszba, az éves növekedés ebben a hónapban 7 százalékos volt.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!