A legendás rocker beszólt az amerikai pénzügyminiszternek

A Guns N 'Roses legendás énekese Axel Rose az utóbbi időben ismét kimerészkedett a rivaldafénybe és előadói tevékenysége mellett közéleti kérdésekben is megnyilvánul. Szerdán például az pénzügyminiszterről mondott véleményt, meglehetősen élesen fogalmazott, amikor Steven Mnuchin minősítette, azt írta ugyanis, hogy a pénzügyminiszter egy s..fej.

It’s official! Whatever anyone may have previously thought of Steve Mnuchin he’s officially an asshole.