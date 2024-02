A magyar cégek 62 százaléka emelne bért idén

Megtaláltuk volna a jövő legjobb befektetését? Klasszis podcast

Nagy lépés történt a kriptopiaci eszközök szabályozásában, amelyeket sok év távlatából most már az illetékes szabályozói szervek is elfogadnak. A szektor múltjáról, és az abból táplálkozó evolúciós kilátásokról beszélgettünk, Eidenpenz József szakíró és Rácz Gergő igyekezett megfejtésre jutni. A világot nem váltottuk meg, de abban biztosak lehetünk, hogy ezt a piacot nem szabad temetni, és még jönnek fordulatok a jövőben. Az biztos, hogy egy kockázatos befektetési osztályról van szó, aminek így is helye lehet a befektetők portfóliójában.