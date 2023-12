A magyar otthonok több mint 80 százaléka van nagy veszélyben karácsonykor

A magyarok leginkább lakásbiztosítással védik az otthonaikat a balesetektől, káreseményektől: a K&H biztos jövő felmérése szerint a 30-59 évesek 83 százaléka rendelkezik ezzel. Ugyanakkor a jövedelmi helyzet nem mindegy, a legmagasabb jövedelműek esetében tízből kilencen védekeznek lakásbiztosítással, a legalacsonyabb kategóriába tartozók körében viszont csak tízből heten. A karácsonyi tűzesetek ellen a megkérdezettek 17 százaléka védekezik tűz- és füstjelzővel, a saját tűzoltó készülékek aránya pedig meghaladja a 25 százalékot.

A karácsonyi ünnepek és az év utolsó napjai fokozott kockázatot jelentenek a lakóingatlanokra országszerte az esetleges tűzesetek és a betörések miatt. Szerencsére sokan gondoskodnak a lakások védelméről, elsősorban biztosítással - közölte a K&H, ismertetve legutóbbi kutatásának eredményeit.

Tűzjelző még a lakások és házak negyedében sincs, pedig minden karácsonykor megnő a tűzesetek száma. Fotó: Depositphotos

Az idei harmadik negyedévben készült felmérés szerint a 30-59 évesek körében a leggyakrabban használt lakásvédelmi, egyben kármegelőzési módszer a lakásbiztosítás: 83 százalékuk rendelkezik ezzel. Ugyanakkor a jövedelmek alapján azért vannak különbségek.

“A magas és közepes jövedelműek 89 és 87 százalékának van lakásbiztosítása, ugyanakkor az alacsony jövedelmi kategóriába tartozóknál 69 százalékos eredmény született. A tulajdon kérdése is befolyásolja a lakásbiztosítás meglétét: a saját lakásban élők 88 százaléka védi ezzel a lakását. Ugyanakkor akik nem saját ingatlanban élnek, csak 69 százalékban kötöttek biztosítást a lakásra. A bérleményben élőknek pedig csak alig több mint a felére, 56 százalékára igaz ez”

- mondta Kaszab Attila, a K&H Biztosító vezérigazgató helyettese és nem-életbiztosítási üzletágának vezetője.

A lakásbiztosítás mellett sokan más megoldásokkal is igyekeznek vigyázni az otthonaikra. A megkérdezettek 64 százaléka a szomszédokkal összefogva figyelik egymás ingatlanait. 47 százalékos azoknak az aránya, akik biztonsági ajtókkal, ablakokkal tartják távol a betolakodókat - arányuk jelentősen nőtt a korábbi évekhez viszonyítva, 2021-ben és 2022-ben 41 és 38 százalékuknak volt ilyen védelme. A házőrző kutyák aránya évek óta valamivel 40 százalék felett van a kutatás szerint.

„Sok alternatív megoldás létezik a biztosításokon túl is az otthonunk őrzésére, azonban fontos látni, hogy teljes védelmet és a károk megtérítését ezektől a megoldásoktól nem várhatjuk. Ne feledjük, hogy az az összeg, amit egy évben biztosításra költünk – legyen az utasbiztosítás vagy lakásbiztosítás – talán egy személy karácsonyi ajándékának árával vetekszik, azonban az a tudat, hogy ha valami mégsincs rendben, a kárunkat megtéríti a biztosító, óriási nyugalmat kölcsönöz a téli kikapcsolódás alatt. A lakásbiztosítás természetesen nem csak a betörések esetén nyújt fedezetet, hanem sok más mellett olyan váratlan helyzetekben is, mint például az évvégi ünnepek és a fűtési időszak miatt felmerülő esetleges tűzkárok”

– tette hozzá Kaszab Attila.

A karácsony és a fűtési szezon miatt fontos biztonsági eszközök közé sorolható a tűz- és füstjelző készülék, ám ilyen berendezést csak a megkérdezettek 17 százaléka szereltetett fel a lakásába vagy házába. Ez az eredmény megegyezik a korábbi két évben mért aránnyal, 2019-ben és 2020-ban viszont alacsonyabb volt, 12-12 százalékot tett ki az „ellátottság” a válaszadók körében. Saját tűzoltó készüléket ugyanakkor a megkérdezettek több mint negyede említett az idén, csakúgy, mint a korábbi években.