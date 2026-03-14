A magyarok az egyik legelégedetlenebbek az online vásárlással

Magyarországon az online kiskereskedelem látványos növekedést mutatott az elmúlt években: míg 2021-ben a csomagküldő és internetes forgalom 1358 milliárd forintot tett ki, addig 2025-re ez az összeg már elérte az 1767 milliárd forintot. A bővülés jelentős, ugyanakkor ezzel párhuzamosan egyre több az elégedetlen vásárló az Eurostat friss adatai szerint – írja a HVG.

Az európai összesített eredmények szerint ugyanis a máltai, luxemburgi, hollandiai és magyar vevők voltak tavaly legelégedetlenebbek, 51-64 százalékuk találta problémásnak az online vásárlást, szemben a 35 százalékos uniós átlaggal.

A portugáloknak, görögöknek és a letteknek kevés bajuk volt ezzel, az ottani online vásárlók mindössze 4-13 százaléka számolt be problémás megrendelésről.

Az Európai Unióban az online vásárlók körében ugyanis a leggyakoribb panasz 2025-ben a vártnál lassabb kiszállítás volt, erre panaszkodott az érintettek ötöde. A válaszadók 11,5 százaléka találta túl bonyolultnak vagy nem megfelelően működőnek a használt weboldalakat, míg 10,4 százalékuknak a hibás vagy sérült termékek kézbesítése okozott bosszúságot.

