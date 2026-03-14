A magyarok az egyik legelégedetlenebbek az online vásárlással

A magyar számok jóval magasabbak a 35 százalékos uniós elégedetlenségi átlagnál.

Magyarországon az online kiskereskedelem látványos növekedést mutatott az elmúlt években: míg 2021-ben a csomagküldő és internetes forgalom 1358 milliárd forintot tett ki, addig 2025-re ez az összeg már elérte az 1767 milliárd forintot. A bővülés jelentős, ugyanakkor ezzel párhuzamosan egyre több az elégedetlen vásárló az Eurostat friss adatai szerint – írja a HVG.

Az európai összesített eredmények szerint ugyanis a máltai, luxemburgi, hollandiai és magyar vevők voltak tavaly legelégedetlenebbek, 51-64 százalékuk találta problémásnak az online vásárlást, szemben a 35 százalékos uniós átlaggal.

A portugáloknak, görögöknek és a letteknek kevés bajuk volt ezzel, az ottani online vásárlók mindössze 4-13 százaléka számolt be problémás megrendelésről.

Az Európai Unióban az online vásárlók körében ugyanis a leggyakoribb panasz 2025-ben a vártnál lassabb kiszállítás volt, erre panaszkodott az érintettek ötöde. A válaszadók 11,5 százaléka találta túl bonyolultnak vagy nem megfelelően működőnek a használt weboldalakat, míg 10,4 százalékuknak a hibás vagy sérült termékek kézbesítése okozott bosszúságot.

Már elérhetők az adóbevallási tervezetek

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el az szja-bevallási tervezetét.

Olcsóbban jobbat: pörög a lakásbiztosítási kampány

A várakozásokkal szemben élénkebb az idei lakásbiztosítási kampány, mint a 2025-ös. Az átlagdíj a kampányban 38 ezer forint – mondják az alkuszok. 

Otthon Start: az önerő előteremtése okozza a legnagyobb problémát

A lakáshitelpiac 80 százalékát ma már támogatott hitelek teszik ki. Sokaknak a 10 százalékos önerő előteremtése is gondot okoz – mondta el Kói Tibor, a CIB Bank Lakossági Hiteltermékek vezetője a Klasszis Podcastban.

GKI: Az infláció szerkezete továbbra sem egységes

A forint gyengülése nem csupán az árfolyamtáblán jelenik meg – hanem a bevásárlókosárban is. A GKI Gazdaságkutató Zrt. gyorselemzése bemutatja, milyen mechanizmusokon keresztül gyűrűznek be az árfolyamváltozások a magyar fogyasztói árakba, és hogyan alakult ez az összefüggés az elmúlt évtizedben.

Az emberek 70 százaléka leváltotta az eddigi lakásbiztosítását

Már több mint 112 ezer új lakásbiztosítási kalkulációra került sor az idei kampány időszakában a Netrisknél. Március első hetéig 10-ből 7-en váltottak biztosítót, új kötések esetében pedig átlagosan 18 ezer forintot tudtak megspórolni azok, akik kihasználják ezt a lehetőséget. Az átlagdíj március első hetéig 37 500 forint volt, ami lényegében megegyezik az egy évvel korábbi szinttel. A mostani kampányban eddig a fővárosban és Pest vármegyében található lakóingatlanokra kötötték a legtöbb új biztosítást a Netrisken keresztül.

Figyelmeztetést adott ki az MNB az utasbiztosításokról

MNB: háborús országban legfeljebb korlátozottan segíthet az utasbiztosítás.

Leesik az álla, ha meglátja, milyen olcsó lett a lakáshitel

Az eddiginél is alacsonyabb, 2,79 százalékos, éves kamattal kínálja az Otthon Start hitelt a Gránit Bank, ezzel újra a pénzintézetnél érhető el a legkedvezőbb kamat a piacon – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Az elmúlt hónapokban sorban bővítettek a támogatott hitel kedvezményein a bankok, és a rendkívül erős kereslet – illetve verseny – nyomán számítani lehet újabb lépések bejelentésére is.

Ötéves az azonnali fizetési rendszer: így használhatja ki még jobban

Másodlagos azonosító, fizetési kérelem – mind kiváló szolgáltatások. 

Közeledik az adóbevallási időszak: erre figyeljen oda, különben pórul járhat!

Március 15-én startol az szja-bevallási szezon.

Nők előre: így zárul az a bizonyos bérolló

Vannak pozitív jelek, de van ami sosem változik majd a szakértők szerint.

