A MOL szerint az ellátás biztonságát garantálja a szabályozás megváltoztatása

A MOL közleményben adott ki tájékoztatást a mától érvényes szabályokkal kapcsolatban. Ahogy az kötelező, a kútoszlopokon a piaci ár jelenik meg, ezért a MOL arra kéri a vásárlókat, hogy fizetéskor minden esetben mutassák be a forgalmi engedélyüket, hogy a pénztárnál a hatósági árra tudják módosítani a vásárlás összegét.

Igaz, a következő napokban a MOL kútjain az intézkedés zökkenőmentes bevezetése érdekében "hitelt érdemlő" magyar rendszám alapján is jóváhagyják a vásárlásokat. Az üzemanyagvásárlás felső mennyiségi korlátaiban nem történik változás: ez gépjárművenként továbbra is naponta legfeljebb 100 liter, amiből maximálisan 20 liter tankolható szabványos kannába.

A MOL arra is felhívja a figyelmet, hogy a jogszabály meghatározza a jogosultak pontos körét is: a hatósági áron a magyar rendszámmal rendelkező, 7,5 tonna össztömeg alatti gépjárművekkel vagy mezőgazdasági erőgépekkel lehet tankolni. A MOL munkatársai a fizetés során a tankolás piaci árát egy vonalkód segítségével módosítják a hatósági árnak megfelelő összegre. Az útról látható, tájékoztató totemoszlopokon továbbra is az üzemanyagok hatósági ára lesz látható.

„Mindent megteszünk a gyors és zökkenőmentes átállásért: a tájékoztató anyagok kihelyezése és a munkatársak felkészítése mellett a Magyar Ásványolaj Szövetség többi tagvállalatával is egyeztetünk. Bízunk benne, hogy az intézkedés hatására csökkeni fog a határ menti kutakon lévő nyomás, így a leürülések száma is, ami a lakosság számára mindenképp jó hír. Szintén bíztató, hogy az új szabály mellett június hónapra nagyságrendileg 15 százalékkal csökkenhet a hazai üzemanyagkereslet, így a MOL garantálni tudja Magyarország ellátásbiztonságát"

– mondta Ratatics Péter, a MOL-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója, aki számít a fogyasztók együttműködésére is.