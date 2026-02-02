2p
Személyes pénzügyek Adó NAV

A napokban mindenki megkapja az igazolásokat az szja-bevalláshoz

mfor.hu

A NAV idén is 5,5 millió magánszemélynek készíti el az szja-bevallási tervezetét, amelyek március 15-től lesznek elérhetők.

Február 2-a fontos időpont, ugyanis a magánszemélyek ebben az időszakban kapják meg az szja-bevalláshoz szükséges munkáltatói igazolásokat. Fontos, hogy ezeket nem kell beküldeni a NAV-hoz, de 5 évig meg kell őrizni őket – hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A munkáltatók, kifizetők 2026. február 2-áig kötelesek átadni az úgynevezett 25M30-as összesített igazolást az előző évi kifizetésekről, juttatásokról, amely alapján ellenőrizhető az szja-bevallási tervezet, vagy elkészíthető a bevallás. 2026. február 16-áig érkeznek az önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási befizetések utáni pénztári igazolások is. Ezek a bevallási tervezetekben ugyan már automatikusan szerepelnek, de az adatok alapján mindenki ellenőrizni tudja ezeket a tételeket is.

Mi marad a zsákban?
Mi marad a zsákban?
Fotó: DepositPhotos.com

Nemcsak a magánszemélyek, a NAV is vár néhány adatot az előző évről. Most először – 2026. február 2-ig – kell a munkáltatóknak éves adatot szolgáltatniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a 35 év alatti munkavállalóiknak adott lakhatási támogatásról. Erre szolgál a KLAKTAM jelű adatszolgáltatás, amely az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), és idén még az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) is elérhető.

A háziorvosoknak, szakorvosoknak a 2025-ben kiállított személyi kedvezményre jogosító igazolásokról szintén február 2-ig kell elektronikusan adatot szolgáltatni a NAV-nak. Az adatszolgáltatáshoz szükséges K51-es űrlap a legegyszerűbben az ONYA-ban tölthető ki, de az ÁNYK-ban is benyújtható, kizárólag elektronikusan.

A NAV emlékeztet: idén sem változott, hogy a magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek az eSZJA portálon a legegyszerűbb az szja-bevallás, hiszen a NAV által készített bevallási tervezet itt pár perc alatt ellenőrizhető, kiegészíthető és véglegesíthető, és még praktikus kérdés-válasz mód is segíti a kitöltést.

A tervezetek 2026. március 15-től érhetők majd el, Ügyfélkapu+- vagy DÁP-azonosítással. A 2026-os szja-bevallási időszakról valamennyi fontos információ megtalálható a NAV honlapján.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Sok magyart érintő újdonságot hozott a február elseje

Sok magyart érintő újdonságot hozott a február elseje

A legfontosabb újdonság az ingyenes készpénzfelvételi határ emelése. 

Vigyázat! Aki nem figyel, annak fizetnie kell a készpénzfelvételért

Vigyázat! Aki nem figyel, annak fizetnie kell a készpénzfelvételért

Bár holnaptól akár 340 000 forint készpénzt is fel lehet venni ingyen a magyarországi bankszámlákról, sokan fizetnek a készpénzfelvételért, aminek a BiztosDöntés.hu szakértői szerint számos oka lehet. Mindeközben a bankok maguk is számos kedvezményt kínálnak, ezek egy része ráadásul nemcsak idehaza, hanem akár külföldön is ingyenes pénzfelvételt biztosít.

Fontos változás jön vasárnaptól a bankkártyások életében

Fontos változás jön vasárnaptól a bankkártyások életében

Az ingyenes készpénzfelvétel felső határa a kétszeresére emelkedik, havonta kétszer maximum 300 ezer forint erejéig lehet ATM-ből díjmentesen készpénzt felvenni. Az átlagos ügyfél a fele ekkora keretbe is belefért eddig. 

Örülhetnek az Aldi vásárlói, itt az újabb árcsökkentés

Örülhetnek az Aldi vásárlói, itt az újabb árcsökkentés

A diszkontlánc lépéseket jelentett be. 

Nagy változást hoz a vasárnap – itt kell egyik napról a másikra fizetnie az autósoknak

Nagy változást hoz a vasárnap – itt kell egyik napról a másikra fizetnie az autósoknak

Új utcák lesznek érintettek.

Autósok, figyelem, mától egyszerűbb lesz biztosítást kötni!

Új szereplő jelent meg a magyar online biztosításközvetítői piacon: a SimplePay Zrt. és a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. együttműködésében elindult a simplebiztositas.hu, egy új, teljesen online működő biztosításközvetítői platform, amely a mesterséges intelligenciát is használja. 

Ezért tankolaht gondtalanul

Ezért tankolhat gondtalanul

A nagykereskedelmi üzemanyagárak nem változnak szerdától. Kedden azt élvezhetjük, hogy hétfőhöz képest olcsóbb a gázolaj.

Elnézést kér az OTP a bankkártyásoktól, és visszautalja a pénzt

Elnézést kér az OTP a bankkártyásoktól, és visszautalja a pénzt

Tévesen vontak le pénzt a tranzakciók után, de visszaadják. 

Íme az MNB feketelistája: tucatnyi pénzügyi csaló kerül fel rá minden nap

Íme az MNB feketelistája: tucatnyi pénzügyi csaló kerül fel rá minden nap

Már csaknem 50 ezren igyekeznek emberek átveréséből pénzt csinálni.

Itt megnézheti: így írták át az otthontámogatási rendszert

Itt megnézheti: így írták át az otthontámogatási rendszert

Egy megjelent módosítás miatt fontos pontokon módosult az otthontámogatási rendszer.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168