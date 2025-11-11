A nyugdíjpénztári tagok nem tűnnek lelkesnek a lakásvásárlási felhasználásban

Az év első kilenc hónapjában 46 906 fő mindösszesen 91,7 milliárd forint kifizetését kérte, a legmagasabb havi összeg megközelítette a 14 milliárd forintot – árulta el az MNB a Portfoliónak.

A kifizetési kérelmek összege az egyes hónapokban 7,2-13,8 milliárd forint között ingadozott – közölte a Nemzeti Bank.

A nyugdíjpénztári szektor augusztus végén napvilágot látott statisztikái szerint az elvileg mozdítható teljes vagyonnak (2024. szeptember végi egyenlegnek) kb. 2,4 százaléka áramlott ki a pénztárakból az első félévben, de fontos szem előtt tartani, hogy a pénztáraknak viszonylag sok idejük, 60 napjuk van a beérkező kifizetési igények teljesítésére.

A kormány tavaly év végén döntött úgy, hogy 2025-ben az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat adómentesen ki lehet venni, hogy azt lakáscélra felhasználhassák.