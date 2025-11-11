1p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Online Klasszis Klub élőben Simor Andrással!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi jegybankelnököt!

2025. november 12. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Személyes pénzügyek Lakáshitel Nyugdíj, öngondoskodás

A nyugdíjpénztári tagok nem tűnnek lelkesnek a lakásvásárlási felhasználásban

mfor.hu

Az idei lehetősséggel élve a nyugdíjpénztári tagok kevesebb mint 5 százaléka kezdeményezett ingatlancélú kifizetést a pénztárától, számolt be róla az MNB.

Az év első kilenc hónapjában 46 906 fő mindösszesen 91,7 milliárd forint kifizetését kérte, a legmagasabb havi összeg megközelítette a 14 milliárd forintot – árulta el az MNB a Portfoliónak.

A kifizetési kérelmek összege az egyes hónapokban 7,2-13,8 milliárd forint között ingadozott – közölte a Nemzeti Bank.

A nyugdíjpénztári szektor augusztus végén napvilágot látott statisztikái szerint az elvileg mozdítható teljes vagyonnak (2024. szeptember végi egyenlegnek) kb. 2,4 százaléka áramlott ki a pénztárakból az első félévben, de fontos szem előtt tartani, hogy a pénztáraknak viszonylag sok idejük, 60 napjuk van a beérkező kifizetési igények teljesítésére.

A kormány tavaly év végén döntött úgy, hogy 2025-ben az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat adómentesen ki lehet venni, hogy azt lakáscélra felhasználhassák.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Gyengül a lakosság fizetőképessége, borúsak a kilátások

Gyengül a lakosság fizetőképessége, borúsak a kilátások

Az előző negyedév enyhe növekedése után ismét csökkenő szakaszba került a fizetőképességi index, amely a lakosság jövedelmi helyzetét a hiteltörlesztések és a számlafizetések függvényében vizsgálja.

Egyre több hitel kell a lakásra, 30 millió forint már az átlagos összeg

Egyre több hitel kell a lakásra, 30 millió forint már az átlagos összeg

Szeptember és november között mintegy 160 milliárd forintnyi Otthon Start-hitel folyósítása történhet meg a BiztosDöntés.hu becslése szerint, ami közel 4800 szerződést jelent.

Kiderült, hova vágynak azok, akiket tényleg felvet a pénz

Kiderült, hova vágynak azok, akiket tényleg felvet a pénz

Dubaj lett a vagyonos magánszemélyek számára a legvonzóbb város a Savills londoni székhelyű globális ingatlanpiaci szolgáltató által készített rangsorban.

Ismét szintet lépett a pénzügyi verseny: négy csapat már döntőbe jutott

Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Komárom-Esztergom vármegyék technikumi és szakképző iskolai diákjai mutatták meg, mit tudnak a pénzügyekről.

Nagyon megdicsérte az MNB a nyugdíjpénztárakat

Nagyon megdicsérte az MNB a nyugdíjpénztárakat

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi – vagyonra vetített – díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent, változatlan befektetési és minimálisan apadó működési költségrészekkel, a jövőben várható terheket modellező 30 éves teljes költségmutató átlaga 0,93 százalék lett, így a pénztárak továbbra is az egyik legolcsóbb nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget ajánlják ügyfeleiknek – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden az MTI-vel.

Autósok figyelem: ismét dübörög a kötelezős kampány

Autósok figyelem: ismét dübörög a kötelezős kampány

Megkezdődött a 2025-ös kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány, amelynek keretében az idősebb, 2010 előtt vásárolt, még ugyanannál az üzembentartónál lévő autók tulajdonosai válthatnak biztosítót vagy köthetnek új szerződést – közölte a Netrisk biztosításközvetítő kedden az MTI-vel.

Otthon Start Program: nagyobb a füstje, mint a lángja?

Megjelentek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) várva várt, szeptemberre vonatkozó jelzáloghitel-piaci adatai. A friss adatsor különlegessége, hogy azok most először adnak képet a szeptember 1-jén elindult Otthon Start Program hitelpiaci hatásairól. A korábban elhangzottakhoz képest azonban némi csalódást okoztak a most megjelent számok, ugyanis sem a kihelyezett hitelösszeg, sem a szerződésszám nem számít kiemelkedőnek. Az ugyanakkor igaz, hogy az új szerződéseken belül a támogatott lakáshitelek aránya jelentősen megugrott a korábbiakhoz képest – írja közleményében a Bank360.

Kéréssel fordultak a nyugdíjasok a kormányhoz a készpénzfelvétel ügyében

Kéréssel fordult a kormányhoz egy nyugdíjas szervezet a készpénzfelvétel ügyében

Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatja azt a javaslatot, amely a mai körülményekhez igazítva jelentősen enyhítené a díjtalan készpénzfelvétel “szigorú, idejétmúlt és az időseket hátrányosan érintő keretfeltételeit.”

Új fejezet kezdődött Magyarországon a banki ügyfelek életében

Új fejezet kezdődött Magyarországon a banki ügyfelek életében

Már minden kétszázadik azonnali utalás qvik-en keresztül történik – derül ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adataiból. A forgalom alig fél év alatt hétszeresére nőtt, ami a digitális fizetések új korszakát vetíti előre. „A qvik valódi alternatívája lehet a bankkártyának, különösen, ha a kereskedők tömegesen csatlakoznak” – mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Biztos tippek arra, hogyan kaphatja meg a kért hitelt a banktól

Biztos tippek arra, hogyan kaphatja meg a kért hitelt a banktól

A Bank360 szakértői összegyűjtötték azokat a főbb pontokat, melyekre mindenképp érdemes figyelni, amennyiben hitelt szeretnénk igényelni.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168