A nyugdíjrendszer összeomlásra számítanak a magyarok

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Borúlátó a hazai lakosság a nyugdíjas éveivel kapcsolatban: távol esik egymástól az az összeg, amit ideálisnak tartanának havi szinten félretenni nyugdíjcélra, és az, amit ténylegesen meg tudnak takarítani – derül ki a Generali Biztosító legfrissebb reprezentatív kutatásából. A felmérés a 18-65 éves korosztály megtakarítási szokásait, a nyugdíjas évekhez kapcsolódó elvárásait, valamint az anyák személyi jövedelemadóból és családi adókedvezményből származó extra bevételének felhasználását is vizsgálta.

A lakosság több mint harmadának nincs félretehető jövedelme

A magyarok 2023-ban 30 000 forintot, idén már némileg nagyobb összeget, de átlagosan még mindig csak 42 000 forintot tudnak megtakarítani. Valamivel nőtt azok száma is, akik havi szinten 150 000 forint feletti jövedelmet tesznek félre, de ők még mindig a válaszadók csupán 8 százalékát teszik ki. Ennél is aggasztóbb, hogy a lakosság több mint harmada (35 százalék), egyáltalán nem tud félretenni, egyik hónapról a másikra él.

Akik spórolni tudnak valamennyit, azok nagy része még mindig jóval kevesebbet tud, mint ami szerintük ideális lenne a nyugdíjas éveikre. A válaszadók 2023-ban még azt gondolták, hogy 82 000 forint az ideális nyugdíjas évekre félretett pénz, idén – valószínűleg a fogyasztói árak növekedése miatt is – már úgy vélekednek, hogy havonta mintegy 96 000 forintot kellene félretenni a nyugodt időskori évekre.

Borúlátó magyarok: rosszabbul fogunk élni évtizedek múlva

A 2023-as kutatáshoz hasonlóan a megkérdezettek közel harmada (26 százalék) most is úgy gondolja, hogy néhány évtized múlva sokkal rosszabbul fognak élni az aktív keresők; harmaduk (33 százalék) szerint pedig ugyanilyen pénzügyi körülményekkel számolhatunk. Míg 2023-ban a lakosság ötöde, 2025-ben már negyedük véli úgy, hogy évtizedek múlva jobban fognak élni az aktív dolgozók.  

A nyugdíjas évek tekintetében is meglehetősen pesszimista a jövőkép – derült ki a kutatásból. A válaszadók 19 százaléka szerint néhány évtized múlva valamelyest romlanak majd az idősek kilátásai, míg 32 százalékuk úgy véli, hogy sokkal rosszabb helyzetben lesznek. Még azoknak is több mint fele hiszi, hogy rosszabb lesz a nyugdíjasoknak, akik saját maguk havi szinten több mint 150 000 forintot tudnak félretenni. 2023-hoz képest ugyanakkor nőtt azok száma, akik bizakodóbbak, de még mindig csak 13 százalék gondolja azt, hogy valamelyest kedvezőbbek lesznek a körülmények.

Összeomló állami nyugdíjrendszerre számít a hazai lakosság 

A lakosság mintegy fele (48 százalék) továbbra is arra számít, hogy jövedelemkiegészítés miatt a nyugdíjas éveikben is dolgozni fogn és a válaszadók több mint fele (53 százalék) gondolja azt, hogy mire nyugdíjba menne még nehezebb helyzetben lesz majd az állami nyugdíjrendszer.

Érdemes tehát tudatosan készülni a nyugdíjas évekre, az időben meghozott jó döntések ugyanis biztonságot nyújthatnak az idősebb évekre is. A megkérdezettek nagy része is egyetért ezzel, 39 százalékuk – csakúgy, mint 2023-ban – már most szeretne gondoskodni az időskori éveiről, ezért odafigyelnek arra, hogy rendszeresen félretegyenek egy bizonyos összeget. 

A korábbi kutatáshoz képest nőtt azok száma (35 százalék), akik gyermekeik figyelmét is felhívják a nyugdíjcélú megtakarítás fontosságára, és a fiatalok is egyre tudatosabbak: míg 2023-ban a 18-29 évesek 30 százaléka, idén már 40 százaléka érzi úgy, hogy pályakezdőként el kellene kezdeniük félretenni a nyugdíjas éveikre. Ilyen lehet többek között a nyugdíjbiztosítás, amely segít megalapozni a gondtalan időskori éveket.

SZJA-mentesség és családi adókedvezmény a mindennapi szükségletekre

A felmérés az anyák személyi jövedelemadójából és a családi adókedvezményből adódó plusz bevételek felhasználását is vizsgálta. „A kutatás szerint a 18-65 éves lakosság 47 százaléka úgy tudja, hogy érinti őket vagy családjukat a kedvezmény. Az extra jövedelem jó lehetőség lehet akár nyugdíj célú megtakarításra vagy befektetésre is. A nyugdíjbiztosításba történő befizetés jó alkalom arra, hogy a jövőre gondolva megalapozzuk idős éveink biztonságát. Az anyák a szerződő jogokat átadhatják az apának vagy más családtagnak, így a nyugdíjbefizetések után évente még 20 százalék adójóváírás is járhat” – mondta Schaub Erika, a Generali Biztosító személybiztosításért felelős igazgatósági tagja.

A felmérés ugyanakkor rávilágít arra, hogy az érintettek 38 százaléka jelenleg a mindennapi szükségletek fedezésére fordítaná a családi kasszában jelentkező pluszt. Emellett 30 százalékuk lakásfelújításra vagy lakásvásárlásra, illetve 27 százalékuk a gyermekeik tanulmányaira költené az extra bevételt.

A reprezentatív, 18-65 éves korosztályban készült  kutatást a Generali Biztosító Zrt. megbízásából az NRC Kft. készítette 2025 augusztusában.

Mivel még hitelből is megfizethetetlenek a lakások, az MNB előállt egy forradalmi megoldással

Sokkal több lakáshitelt adhatnának a bankok, ha figyelembe vennék a hitelfelvevők jövőbeni jövedelmi viszonyait, hiszen a fizetések jellemzően emelkednek. A módszerrel a méregdrága budapesti lakások is megfizethetőbbé válnának. A karrierciklus alapú lakáshiteleknek ugyanakkor buktatói is lehetnek. 

Egyre olcsóbban hiteleznek a bankok – de érdemes lehet még tovább várni a hitelfelvétellel?

Fordulat a kamatoknál – de lesz ez még jobb is?

Tovább olvadhatnak a kamatok a személyi kölcsönöknél

Az elmúlt időszakban több bank is csökkentette a személyi kölcsöneinek kamatait, sőt, a kisebb összegű gyorskölcsönöknél is találni kedvező ajánlatokat. A fokozatos árcsökkenés pedig az előttünk álló időszakban is folytatódhat: a rekordkereslet miatt ugyanis rendkívül erős a verseny a piacon a BiztosDöntés.hu elemzése alapján.

200 ezer forintot ad az egyik bank azoknak, akik idén Otthon Startot igényelnek

A legalább 5 millió forintos kölcsönt igénylőknek több díjat is átvállal a Raiffeisen. 

Aggasztó a helyzet, ha a magyar fiatalok is így gondolkodnak a nyugdíjas évekről

A magyarok döntő többsége még mindig az államtól várja az időskori anyagi biztonság garanciáját – ráadásul ez éppúgy igaz a fiatalabb korosztályokra is, mint az idősebbekre. Ugyanakkor az NN Biztosító kutatása szerint majdnem ugyanennyien aggódnak is amiatt, hogy nem lesz elég nyugdíjuk. 

Váratlan pénzeső az alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak

Méltányossági nyugdíjemelést eddig is lehetett kérni, de a rendelkezésre álló keret olyan kicsiny volt, hogy hamar elfogyott. Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke elmondta, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter tájékoztatása szerint a keretet immár nem korlátozzák, aki kér ilyen emelést megkapja. Többi között ez hangzott el a Klasszis Média Nyugdíjszerviz című adásában.

Már augusztusban látszott, milyen felfordulást okoz majd az Otthon Start

Csúnyán visszaesett a kereslet a lakáshitelpiacon augusztusban, és a többi hitel iránt is csökkent az érdeklődés. A piacot azonban nem érdemes temetni, az Otthon Startot igénylők miatt szeptemberben már felrobbant a kereslet. Aki önerőként használná a munkáshitelt vagy a babavárót, annak érdemes mielőbb felvennie. 

Jeney Attila

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

A MABISZ azért támogatja a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyt, mert fontosnak tartja, hogy a biztosítási ismeretek eljussanak a fiatalokhoz. A magas beosztásban lévő jól ismert szakemberek is lelkesen drukkolnak a versenyzőknek, és sokszor előfordul, hogy meglepő dolgokat tanulnak tőlük – mondja Jeney Attila, a MABISZ kommunikációs vezetője. 

Magyarországi nyugdíjkilátások: egyre messzebb kerülnek a vágyak a valóságtól

K&H: a középkorúak 57 évesen mennének nyugdíjba, de 69 éves korukra számíthatnak rá – visszaesett a megtakarítások összege.

Még kedvezőbbé vált az Otthon Start hitel az OTP-nél

Az OTP Bank októbertől a falusi CSOK-ot is engedi igényelni az Otthon Start mellé. A támogatás önerőként beszámítható, így nagyobb összegű, kedvezményes finanszírozás érhető el a banktól – vette észre a BiztosDöntés.hu.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

