A szülők tartozásait is eltüntetheti a munkáshitel

Érdekes kezdeti tapasztalatokról számoltak be a munkáshitel felhasználási céljai kapcsán a bankok: miközben sokan a vállalkozásindításhoz szükséges eszközök beszerzésére, a vállalkozásuk fejlesztését célzó beruházásokra, és használt autó vásárlására fordítják a támogatott kölcsön összegét, az ügyfelek egy része a hitelkiváltást is megemlítette.

Miután a munkáshitel teljesen szabad felhasználású konstrukció, reprezentatív adatok érthetően nem állnak rendelkezésre a felhasználási célokról. Az viszont, hogy a vállalkozás indításán, fejlesztésén, illetve a használt autó vásárlásán túl a hitelkiváltás is felmerül a felhasználási célok között, első látásra kicsit meglepőnek tűnhet, hiszen a munkáshitellel megcélzott 18-25 éves korosztály jellemzően még nem rendelkezik nagyobb hitelekkel. Ennek nyomán esetenként arról is szó lehet, hogy a szüleikkel még közös háztartásban élő fiatalok egy része a család hiteleinek kiváltása érdekében igényli a támogatott kölcsönt.

A munkáshitelnél a kiváltás nagyon is racionális felhasználási cél, hiszen kamatmentes konstrukcióról van szó, a tőkén felül az adósoknak csak az állami garancia hitelösszegre vetített fél százalékos költségét kell megfizetniük. Mindez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincsen olyan hitelkonstrukció, amelyet ne érné meg kiváltani az új támogatott termékkel.

Riválist kaptak a személyi kölcsönök

A munkáshitel nyilvánvalóan konkurenciát támaszt az egyébként virágkorukat élő személyi kölcsönöknek is: a tízéves futamidő és a kamatmentesség nyomán az igénylőknek a maximális igényelhető összeget feltételezve is havi 35 ezer forintos törlesztési teherrel kell kalkulálniuk, ami még egy pályája elején járó fiatalnak sem okoz különösebb nehézséget. Ezzel a munkáshitel jelentős előnyben van a még a legjobb esetben is tíz százalék környéki kamatokkal elérhető személyi kölcsönökkel szemben, még úgy is, ha figyelembe vesszük, hogy utóbbiaknál sem ez a korosztály támasztotta eddig a legerősebb keresletet.

Az első adatokból az is jól látszik, hogy a munkáshitel elég gyorsan jelentős szerephez juthat a fogyasztási hitelek piacán: a Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint csak januárban több mint 2400 új szerződést kötöttek a bankok, 9,4 milliárd forint értékben. Ha csak ezt a számot vesszük alapul, már az idén többet kihelyezhetnek a pénzintézetek munkáshitelből, mint szabad felhasználású jelzáloghitelből, az állomány pedig elérheti a százmilliárdos nagyságrendet. Ez persze nem elég ahhoz, hogy az új támogatott hitel érdemi részt szakítson ki a már az ötezer milliárd forinthoz közelítő fogyasztásihitel-portfólióból, de egy-két év alatt szabad szemmel is látható állomány halmozódhat fel a pénzintézeteknél.

A nagy kérdés az, hogy a munkáshitel mennyiben támogatja majd más termékek – elsősorban a babaváró kölcsön és a támogatott lakáshitelek – piacát.

A vállalkozóknál nagyobbak az elvárások

A munkáshitel feltételeinél nincsenek óriási eltérések az egyes pénzintézetek ajánlatai között: leginkább a minimálisan elvárt jövedelem nagyságában, illetve a legkisebb igényelhető összegnél fedezhetők fel eltérések. Utóbbinak ugyanakkor nincs nagy jelentősége, hiszen az igénylők döntő többsége a lehetséges legnagyobb, négymillió forintos összeget veszi fel. A jövedelmi küszöböt illetően a vállalkozóknál kissé szigorúbbak a pénzintézetek a BiztosDöntés.hu gyűjtése szerint.

A CIB Banknál egymillió és négymillió forint között mozoghat az igényelt kölcsönösszeg, az igénylőnek pedig legalább 18 évesnek kell lennie. Az alkalmazottként dolgozó igénylőknél a minimálbér nettó összege – 193 382 forint – az elvárt jövedelem nagysága, vállalkozóknál pedig 215 ezer forint az alsó határ.

Az Erste Banknál szintén 18 éves kortól igényelhető a munkáshitel. A pénzintézetnél ugyanakkor már 500 ezer forint is igényelhető a támogatott hitelnél. Az Erste az alkalmazotként dolgozó igénylőknél 193 ezer forintnál, a vállalkozóként működőknél pedig 211 ezer forintnál húzta meg az alsó jövedelmi határt.

A Gránit Banknál már a 17. életévüket betöltött ügyfelek is igényelhetik a támogatott kölcsönt, legalább egymillió forintos összegben. A Gránit Banknál legalább 210 638 forint jövedelmet kell igazolni, a vállalkozóknál pedig legalább egy lezár üzleti év is feltétel. A Gránit Bank 50 ezer forintos, egyszeri jóváírást is ad a munkáshitelt igénylőknek a feltételek teljesítésekor, ami online számlanyitással, és ügyfélajánlással további, összesen 50 ezer forinttal kiegészíthető.

Az MBH Banknál legalább 2 millió forintot kell igényelniük a munkáshitelért folyamodó ügyfeleknek, akiknek alkalmazottként legalább 150 ezer, vállalkozóként pedig legalább 250 ezer forintos jövedelmet kell igazolniuk.

Az OTP Banknál egymillió forintnál húzódik a kölcsönösszeg lehetséges alsó határa, miközben az alkalmazottként dolgozó ügyfeleknek legalább 177 ezer forintos jövedelmet kell igazolniuk, legalább hat hónapos számlamúlt mellett. A vállalkozóknál havi 215 ezer forint a havi jövedelmi minimum.

A Raiffeisen Banknál 1,05 millió forintnál húzták meg az alsó összeghatárt, és 177 420 forintos, alkalmazotti jövedelem is elvárás. Ha az igénylő vállalkozóként szerez jövedelmet, annak minimum a heti húsz órás munkaviszonyban dolgozók átlagbérét kell igazolnia – ez most nagyjából 215 ezer forint.