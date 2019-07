A tudatos, harmincas nők húzzák a nyugdíjcélú megtakarításokat

Az idei év első félévében is az egyéni befizetéseké volt a főszerep az OTP Nyugdíjpénztárnál. A tavalyi év azonos időszakához képest 11 százalékkal, összesen 5,74 milliárd forintra emelkedett az egyéni tagdíjbefizetések összege a hazai piac legnagyobb szereplőjénél. Ugyanebben az időszakban több mint 5 ezer új belépő csatlakozott a pénztárhoz, akik között a tavalyi évhez képest megnőtt a női belépők aránya.

Sikeres félévet zártak az öngondoskodók

Egyre fontosabb a magyaroknak, hogy megteremtsék az anyagi biztonságot nyugdíjaskorukra az OTP Nyugdíjpénztár 2019 első féléves eredményei alapján. Az átlag tagdíjvállalás 17 500 forint volt a januártól júniusig tartó időszakban, ami 20 százalékkal magasabb a 2018-as év második félévében befizetett átlagos összegnél.

Ennek is köszönhetően az OTP Nyugdíjpénztárhoz érkező egyéni és munkáltatói befizetések összege meghaladta a 9,4 milliárd forintot az év első hat hónapjában. A Pénztár által kezelt vagyon pedig több mint 270,2 milliárd forintra nőtt az első félévben. Az egyéni befizetéssel rendelkezők, ha az eseti és a rendszeres befizetések összegét nézzük, összesen 6,9 milliárd forintot tettek félre nyugdíjas éveikre, míg a munkáltatók összesen 2,5 milliárd forinttal segítették hozzá munkavállalóikat, hogy közelebb kerüljenek az anyagi gondoktól mentes időskorhoz.

„Az idei év első félévét vegyes szájízzel zárjuk. Egyfelől pozitív eredménynek tartjuk, hogy az egyéni befizetések terén továbbra is emelkedő tendencia látható. Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy mintegy 23 százalékkal csökkent a munkáltatói hozzájárulások összege a tavalyi év azonos időszakához képest. Továbbra is meggyőződésünk, hogy a munkáltatóknak kiemelt szerepe van dolgozóik hosszú távú anyagi biztonságának megteremtésében, a fizetés mellett a hosszú távú öngondoskodás ösztönzésével. A következő félévben szeretnénk minél több munkáltatót meggyőzni arról, hogy legyenek ők is nyugdíjmentorok dolgozóik szemében. – mondta el Nagy Csaba az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.

Új belépők: Fiatalok és nők

Több mint 5 600-an döntöttek úgy, hogy 2019 első félévében belevágnak a boldog nyugdíjaskor megalapozásába, és csatlakoztak az OTP Nyugdíjpénztárhoz. Egyre több fiatal ismeri fel, hogy érdemes minél előbb megkezdeni az időskori anyagi felkészülést, aminek köszönhetően az új belépők átlagéletkora 2018-ban a korábban stagnáló 40 év alá csökkent. Ez a pozitív irányú változás a 2019-es év első félévében is megmaradt, az új belépők átlagéletkora a januártól júniusig tartó időszakban 39 év volt. További érdekesség, hogy amíg tavaly év elején kiegyenlített volt a nemek aránya, idén ismét a nők kerültek többségbe az új belépők között.