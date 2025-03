Adótartozása van? Önnek is fontos levelet küld a NAV

A tartozást érdemes minél előbb rendezni, mert az tovább pótlékolódik. A túlfizetésnél fontos odafigyelni az elévülésre, érdemes mielőbb átvezetést vagy kiutalást kérni. Ez legegyszerűbben az ÜPO-n keresztül tehető meg az adószámla lekérdezése után a Túlfizetés rendezése gombbal, külön segédprogram telepítése nélkül, bármilyen okoseszközről, akár mobiltelefonról is rendezhető az adószámla.

Adószámla-értesítőt csak az kap, akinek ötezer forintnál több tartozása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van. Aki tavaly elmulasztott, vagy késve fizetett meg valamilyen kötelezettséget, és emiatt ötezer forintot elérő késedelmi pótléka is van, a pótlékról is kap tájékoztatást – tették hozzá.

