Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p
Személyes pénzügyek NN Biztosító (korábban ING Biztosító) Nyugdíj, öngondoskodás

Aggasztó a helyzet, ha a magyar fiatalok is így gondolkodnak a nyugdíjas évekről

mfor.hu

A magyarok döntő többsége még mindig az államtól várja az időskori anyagi biztonság garanciáját – ráadásul ez éppúgy igaz a fiatalabb korosztályokra is, mint az idősebbekre. Ugyanakkor az NN Biztosító kutatása szerint majdnem ugyanennyien aggódnak is amiatt, hogy nem lesz elég nyugdíjuk. 

Államfüggőség és félelem

A 18–69 évesek túlnyomó többsége (88 százalék) úgy véli, hogy a nyugdíjas évek anyagi biztonságát az államnak kell garantálnia, miközben 80 százalékuk komolyan aggódik is a saját időskori jövője miatt – derül ki az NN Biztosító kutatásából. Ez a hozzáállás minden korosztályban hasonló, tehát nyugdíjkérdésben nincs generációs szemléletváltás: még a legfiatalabbak is az állami rendszerben bíznak.

Államfüggőség, félelem és bizalom egyszerre jellemző
Államfüggőség, félelem és bizalom egyszerre jellemző
Fotó: Depositphotos

Ez különösen meglepő, hiszen minél fiatalabban kezd valaki nyugdíjas korára előtakarékoskodni, annál kisebb anyagi terhet jelent számára a felkészülés. Ugyanakkor aggasztó is, mert a demográfiai előrejelzések szerint Magyarországon az idősek (65 év felettiek) aránya a munkaképes korú népességhez képest 2023-ban még 31 százalék volt, 2060-ra viszont 52 százalékra nőhet. Ez egyre nagyobb terhet ró majd az állami költségvetésre, és azt is előrevetíti, hogy a mai fiataloknak várhatóan hosszabb ideig kell dolgozniuk, hiszen a nyugdíjkorhatár emelése a rendszer finanszírozhatóságának egyik lehetséges eszköze, mutat rá az Európai Bizottság egy 2024-es riportja.

„Biztató, hogy a kutatásunkban résztvevők 64 százaléka rendelkezik valamilyen hosszú távú pénzügyi tervvel a nyugdíjas évek anyagi biztonságának megteremtésére, ám az emiatt aggódók, valamint a megoldást az államtól várók magas aránya azt jelzi: van még feladatunk a szemléletváltás terén. Nyugdíj tekintetében mindössze 11 százalék gondolja meghatározónak az öngondoskodást, ami még mindig nagyon alacsony” – mondta Holló Bence, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója.

Kockázatkerülés és a „túl szép, hogy igaz legyen” ajánlatok

Minden tizedik válaszadó kifejezetten tart attól, hogy rossz pénzügyi döntést hoz és további 29 százalék szerint is inkább jellemző rá ez a bizonytalanság, mint a magabiztosság a pénzügyek terén. A fiatalabbak körében a teljesen bizonytalanok aránya 13 százalék, a 60 év felettieknél pedig 8 százalék. Vagyis az életkor előrehaladtával nő a magabiztosságunk, miközben a pénzügyi csalók áldozatai sok esetben éppen az idősebbek.

A kutatás egyben rámutatott egy ellentmondásra is: miközben a pénzügyileg magabiztosok aránya a legidősebbek körében volt a legnagyobb, az 50 feletti korosztályra jóval jellemzőbb a kockázatkerülés a pénzügyekben, mint a fiatalabbakra: az 50-59 évesek 38 százaléka, a 60 felettiek fele mondta azt, hogy hiába kecsegtet egy befektetés gyors és magas hozammal, mégis inkább a kisebb, de biztosabb hozamot választaná. Ugyanez az arány a 18-29 éveseknél csak 20 százalék.

Bizalom a biztosítók iránt

A többség (60 százalék) inkább bízik abban, hogy a biztosítók tisztességesen és becsületesen járnak el az ügyfelekkel, ebből 13 százalék azok aránya, akik teljes bizalommal fordulnak a biztosítók felé. Érdekes azonban, hogy ez az arány már jóval magasabb, 23 százalék azok körében, akik havi legalább 10 ezer forint megtakarítást tartanak biztosítási termékben. Ez azt mutatja, hogy a személyes tapasztalat és a biztosítási termékekhez kötődő megtakarítás jelentősen növeli a bizalmat a szektor iránt. Közel hasonlóan erős a bizalom a pénzügyi tanácsadók iránt: 63 százalék bízik a szakértőkben, ám csak minden tizedik (9 százalék) válaszadó értett egyet teljes mértékben azzal a válaszlehetőséggel, hogy „akinek van esze, az hozzáértőkre bízza a pénzét”. Vagyis a többség hallgat a pénzügyi tanácsadókra, de nem kizárólagosan.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Váratlan pénzeső az alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak

Váratlan pénzeső az alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak

Méltányossági nyugdíjemelést eddig is lehetett kérni, de a rendelkezésre álló keret olyan kicsiny volt, hogy hamar elfogyott. Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke elmondta, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter tájékoztatása szerint a keretet immár nem korlátozzák, aki kér ilyen emelést megkapja. Többi között ez hangzott el a Klasszis Média Nyugdíjszerviz című adásában.

Már augusztusban látszott, milyen felfordulást okoz majd az Otthon Start

Már augusztusban látszott, milyen felfordulást okoz majd az Otthon Start

Csúnyán visszaesett a kereslet a lakáshitelpiacon augusztusban, és a többi hitel iránt is csökkent az érdeklődés. A piacot azonban nem érdemes temetni, az Otthon Startot igénylők miatt szeptemberben már felrobbant a kereslet. Aki önerőként használná a munkáshitelt vagy a babavárót, annak érdemes mielőbb felvennie. 

Jeney Attila

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

A MABISZ azért támogatja a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyt, mert fontosnak tartja, hogy a biztosítási ismeretek eljussanak a fiatalokhoz. A magas beosztásban lévő jól ismert szakemberek is lelkesen drukkolnak a versenyzőknek, és sokszor előfordul, hogy meglepő dolgokat tanulnak tőlük – mondja Jeney Attila, a MABISZ kommunikációs vezetője. 

Magyarországi nyugdíjkilátások: egyre messzebb kerülnek a vágyak a valóságtól

Magyarországi nyugdíjkilátások: egyre messzebb kerülnek a vágyak a valóságtól

K&H: a középkorúak 57 évesen mennének nyugdíjba, de 69 éves korukra számíthatnak rá – visszaesett a megtakarítások összege.

Még kedvezőbbé vált az Otthon Start hitel az OTP-nél

Még kedvezőbbé vált az Otthon Start hitel az OTP-nél

Az OTP Bank októbertől a falusi CSOK-ot is engedi igényelni az Otthon Start mellé. A támogatás önerőként beszámítható, így nagyobb összegű, kedvezményes finanszírozás érhető el a banktól – vette észre a BiztosDöntés.hu.

Itt az új 3 ezer forintos, nézze meg, meseszép lett!

A szorgalmas és a rest lány szerepelnek az MNB új emlékérméjén.

Kasszát robbant a lakáshitel-törlesztés az egészségpénztáraknál

Kasszát robbant a lakáshitel-törlesztés az egészségpénztáraknál

Több mint egyharmadával emelkedett az év első felében a jelzáloghitelek törlesztésére fordított egészségpénztári megtakarítások összege, így – új csúcsot döntve – meghaladta a kétmilliárd forintot. A lakáshitelek törlesztésénél pedig tovább emelkedhet a pénztári megtakarítások súlya: egyrészt az Otthon Start Program indulásával még többen élhetnek ezzel a lehetőséggel, másrészt a 180 napos várakozási idő megszűnése is jelentősen megkönnyíti a megoldás használatát.

Jó, ha tudja: októbertől megújul a lakossági állampapír paletta

Jó, ha tudja: októbertől megújul a lakossági állampapír paletta

A kínálat legnépszerűbb termékét, a FixMÁP-ot 0,5 százalékponttal magasabb, évi 7 százalékos kamattal kínálják 5 éves futamidőre októbertől. Az egységesített hozam mutatója 7,18 százalékra nő, vagyis ez lesz a legmagasabb a lakossági fix kamatozásúak között.

Revolut és Wise ügyfelek figyelem! Szigorít az OTP

Revolut és Wise ügyfelek figyelem! Szigorít az OTP

Azonnali hatállyal véget vetett az OTP a díjmentes készpénzfelvételnek a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyáknál.

Begyújtotta a rakétákat a forint

 Fizetőeszközünk jelentős erősödéssel kezdte a hetet.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168