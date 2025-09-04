Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Ajándékot ad az Aldi és a Lidl a magyar nyugdíjasoknak

Kiegészítik a nyugdíjas utalványokat.

Kiegészítik a nyugdíjas utalványokat több bevásárlóhelyen is – közölték áruházláncok. 

Az Aldi arról tájékoztatott, hogy 1000 forint értékű kupont ad a legalább 8000 forint értékű, legalább részben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetett vásárlásokhoz. A nyugdíjas kupon a készlet erejéig, de legkésőbb 2025. október 31-ig érhető el a pénztáraknál, és november 30-ig váltható be.

A Lidl vásárlásonként 500 forintos kupont ad azoknak nyugdíjasoknak, akik legalább 5 ezer forintért az üzleteikben vásárolnak utalvánnyal. Amennyiben a nyugdíjasok a Lidl-kupon beváltása során legalább 5000 forint értékben vásárolnak, újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá a Lidl Plus applikációban.

A Magyar Posta szeptember elsején kezdte meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítését.

Hitelért kapkod az ország, egyre kevesebben jönnek ki a fizetésükből 

Sorban állnak a háztartások a bankoknál a hitelért, viszik lakásra és fogyasztásra is. A lakáshitelek és a személyi hitelek piacán is érik az új rekord, a munkáshitelből viszont nem fogy annyi, amennyit a kormány tervezett. A folyószámlák ugyanakkor egyre nagyobb mínuszba kerülnek, vagyis a családok egyre nehezebben jönnek ki a jövedelmükből, a nyárra a 13. havi nyugdíj is elfogyott. 

Akciókkal versenyeznek a fiatalokért a bankok

Így a számlanyitás nem terheli meg az iskolakezdés miatt már egyébként is kiköltekező családokat.

Szigorít a kormány a nyugdíjasokra vonatkozó szabályokon

Az élettársi kapcsolatban élő idős honfitársainknak 2026-tól nehezebb lesz hozzájutni az ellátáshoz.

Megjelentek az Otthon Start hitelek – kamatok, díjak és kedvezmények az egyes bankoknál

Szeptember 1-jén végül 8 bank indult el a kamattámogatott hitellel. Közülük kettő a 3 százalékos kamatnál is kedvezőbb konstrukcióval rukkolt elő, és minden banknál jelentős – akár több százezer forintos – jóváírásokat lehet szerezni. Ezen kívül az induló díjakra is visszatérítéseket, kedvezményeket adnak.

Itt vannak a friss a tervek a családi adókedvezménnyel

A lakosság kétszer akkorának érzi az inflációt, mint amekkorát a KSH mér. A családi adókedvezmény nagyobbik részét elviszik majd a mindennapi kiadások. A nyugdíjasok pedig rendkívül borúlátóak az anyagi helyzetükkel kapcsolatban, nem számítanak javulásra – derül ki az MNB felméréséből. 

Ki és miért kerül fel a rossz adósok listájára?

Már csaknem 850 ezren szerepelnek a bankok feketelistáján. Aki felkerült, az nem kaphat bankhitelt, és az új, kedvezményes programokról is lemarad. Hogyan lehet lekerülni a listáról? Erről is beszélt Herman Bernadett, lapunk főmunkatársa a Trend FM hétfői adásában. 

Nyugdíjasok, figyelem! Fontos ügyben csenget a postás

Elindult a kézbesítés.

200 ezer forintot dob az Otthon Starthoz az egyik bank

Ehhez október 31-ig be kell nyújtani minden szükséges papírt, és nem szabad teljesen előtörleszteni a következő három évben.

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Rekord rekord hátán az egészségpénztáraknál, és még most jön a java

A taglétszám és a díjbevétel folyamatosan nő, a felhasználás pedig egyszerűsödött. Eddig gyógyszerre költötték a legtöbb pénzt a tagok, de a lakáshitelt, a rezsit és a gyerekekkel kapcsolatos kiadásokat is lehet adókedvezménnyel fizetni a pénztárakból. 

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

