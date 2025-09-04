Ajándékot ad az Aldi és a Lidl a magyar nyugdíjasoknak

Kiegészítik a nyugdíjas utalványokat több bevásárlóhelyen is – közölték áruházláncok.

Az Aldi arról tájékoztatott, hogy 1000 forint értékű kupont ad a legalább 8000 forint értékű, legalább részben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetett vásárlásokhoz. A nyugdíjas kupon a készlet erejéig, de legkésőbb 2025. október 31-ig érhető el a pénztáraknál, és november 30-ig váltható be.

A Lidl vásárlásonként 500 forintos kupont ad azoknak nyugdíjasoknak, akik legalább 5 ezer forintért az üzleteikben vásárolnak utalvánnyal. Amennyiben a nyugdíjasok a Lidl-kupon beváltása során legalább 5000 forint értékben vásárolnak, újabb 500 forintos kuponhoz juthatnak hozzá a Lidl Plus applikációban.

A Magyar Posta szeptember elsején kezdte meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítését.

