3p
Személyes pénzügyek Bankközi Bankok, bankrendszer, takarékok

Akadoznak a nagyobb összegű átutalások Magyarországon – frissítve

mfor.hu

A háromnapos bankszünnap után.

A Telex cikke szerint hétfő reggel arra lett figyelmes a magyar gazdaság, hogy nem mennek át a 20 millió forintnál nagyobb utalások. Mint írták, ez azért lehet különlegesen kritikus 4-én, mert ez a nap kifejezetten jellemző bérátutalási nap.

A portál szerint a magyar utalásokat több rendszer is kezeli, a magánszemélyek a leggyakrabban a 20 millió forint alatti tételekre kialakított AFR (azonnali fizetési rendszer) elnevezésű szisztémával találkoznak, ahol pillanatok alatt átérnek az utalások. Ez a rendszer működött. Ugyanakkor a nagyobb vállalatok és pénzügyi intézmények életében még két rendszer meghatározó,

  • az InterGiro1, amely az éjszakai, egyszeri nagyobb utalásokat kezeli;
  • illetve az InterGiro2, amely a nappali, nagyobb utalásokat számolja el 4 óránként.

A lap kiemelte, hivatalos tájékoztatást nem kaptak a bankok, de többen is megerősítették számukra, hogy valóban jelentkezett a probléma.

A Telex egyik forrása úgy fogalmazott, a három banki szünnap után a partnerektől egyszerre szokott megérkezni egy nagyobb összeg, de most kiderült, hogy bár az utaló oldal elindította az utalásokat, azok nem érkeztek meg. Az érintettek hamar rájöttek, hogy csak a nagyobb tételek akadnak el, forrásunk hivatalos tájékoztatást eddig nem kapott, de mint jelezte, a szektornak nagyon fontos, hogy kiderüljön, nem ők ülnek a pénzeken, hanem a teljes magyar gazdaságban leálltak a nagy összegű utalások.

Reagált a GIRO

A GIRO által üzemeltetett egyik szolgáltatás, az IG2-es elszámolási platformnál nem tervezett, átmeneti szolgáltatáslassulás volt tapasztalható hétfőn, jellemzően a 20 millió forintot meghaladó egyedi tranzakciók és csoportos utalásokra használt rendszerben, a bankok közötti elszámolásoknál - tudatta a GIRO Zrt. a honlapján hétfőn délután. Hozzátették, hogy a lassulásról valamennyi pénzforgalmi partnerüket tájékoztatták.

A GIRO tájékoztatója szerint az ügyfeleik folyamatosan küldhették be a tranzakciókat, melyek elszámolása kizárólag az IG2 platform ügyleteinél hétfőn reggel 7 és 14 óra között átmenetileg meghaladta a vállalt időintervallumot.

"A szolgáltatás színvonalát a nap folyamán rendeztük. Fontos kiemelni, hogy a lassulás sem a GIRO által üzemeltetett KVR csalásmegelőző rendszert, sem az azonnali átutalási platformot nem érintette – írták, hozzátéve, hogy a hétfőn beküldött valamennyi elszámolás feldolgozásra kerül.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megindult a díjemelési hullám a bankoknál

Megindult a díjemelési hullám a bankoknál

Amint arra számítani lehetett, júliustól már érvényesítik az infláció hatását a lakossági számláik díjainál a bankok, miután június végével lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt moratórium. A BiztosDöntés.hu adatai szerint csütörtökön három pénzintézet tette közzé az év közepétől hatályos kondíciókat: az emelés mértéke az OTP Banknál és az Ersténél 4,4 százalék környéki, viszont a CIB Bank a 2024-es inflációt is érvényesíti az új díjakban.

Felpörgött az utasbiztosítási piac: nő a kereslet és az átlagdíj is

Felpörgött az utasbiztosítási piac: nő a kereslet és az átlagdíj is

Az idén az első négy hónapban csaknem 12 százalékkal többen kötöttek utasbiztosítást, mint egy évvel korábban. A biztosítási átlagdíj egy év alatt 4 százalékkal 11 ezer forintra emelkedett, az átlagos napidíj pedig személyenként 7,6 százalékkal 896 forintra nőtt a január-áprilisi időszakban – közölte a Netrisk online biztosításközvetítő. 

Nyugdíjpénztárak: egyre több a csatlakozó, és mindenki sokat tesz félre

Nyugdíjpénztárak: egyre több a csatlakozó, és mindenki sokat tesz félre

Új csúcs látszik ezen a fronton, de a lemorzsolódásnál is javulást tapasztaltak.

Ketyeg az óra a gyermektelen babavárósoknál

Ketyeg az óra a gyermektelen babavárósoknál

Több ezer babavárósnál jár le félévkor a határidő, súlyos milliókat fizethetnek vissza, a törlesztőjük is meg fog ugrani.

Olcsón vett eurót? Nagyon nem mindegy, hol tartja

Olcsón vett eurót? Nagyon nem mindegy, hol tartja

Tudatos tervezést igényel a helyzet.

Otthon Start: jóval többet hozhat a konyhára az alacsonyabb kamat, mint az ajándékpénz

Otthon Start: jóval többet hozhat a konyhára az alacsonyabb kamat, mint az ajándékpénz

Több mint egymillió forint megtakarítással jár egy átlagos Otthon Start hitelnél a maximális, 3 százalékos kamathoz képest adott 0,2 százalékpontnyi kedvezmény: tehát az alacsonyabb árral hosszabb távon jóval nagyobb előnyhöz juthatnak az ügyfelek, mint a kölcsön mellé adott egyszeri jóváírásokkal és egyéb engedményekkel.

Térképen mutatjuk, mekkorák az eltérések a magyar nyugdíjasok közt – A hét ábrája

Térképen mutatjuk, mekkorák az eltérések a magyar nyugdíjak között – A hét ábrája

Nem minden idős ugyanúgy él: a nyugdíjak szintje az adott térség gazdasági fejlettségétől függ.

Mit választanak a hazai gazdagok: bizalmi vagyonkezelést vagy vagyonkezelő alapítványokat?

Mit választanak a hazai gazdagok: bizalmi vagyonkezelést vagy vagyonkezelő alapítványokat?

Idehaza a bizalmi vagyonkezelés jobban elterjedt, népszerűbb, több van belőle, mint a vagyonkezelő alapítványból. Ugyanakkor a vagyonkezelő alapítvány többet is tud, igaz, valamennyivel drágább a fenntartása is, továbbá több feltételnek kell megfelelnie.

Újabb magyar gimnazistákról derült ki, hogy kenik-vágják a pénzügyeket

Újabb magyar gimnazistákról derült ki, hogy kenik-vágják a pénzügyeket

Mire kell figyelni a 0 százalékos THM-mel meghirdetett áruhitelek esetében? Hogyan lehet kiválasztani a számunkra legkedvezőbb bankszámlát? Ilyen kérdések is szóba kerültek a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny második fordulójának második versenynapján.

Rengeteg kedvezményt lehet most bezsákolni a bankoknál vállalkozóként

Rengeteg kedvezményt lehet most bezsákolni a bankoknál vállalkozóként

Érdemes nézelődni.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG