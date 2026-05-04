Akadoznak a nagyobb összegű átutalások Magyarországon – frissítve

A Telex cikke szerint hétfő reggel arra lett figyelmes a magyar gazdaság, hogy nem mennek át a 20 millió forintnál nagyobb utalások. Mint írták, ez azért lehet különlegesen kritikus 4-én, mert ez a nap kifejezetten jellemző bérátutalási nap.
A portál szerint a magyar utalásokat több rendszer is kezeli, a magánszemélyek a leggyakrabban a 20 millió forint alatti tételekre kialakított AFR (azonnali fizetési rendszer) elnevezésű szisztémával találkoznak, ahol pillanatok alatt átérnek az utalások. Ez a rendszer működött. Ugyanakkor a nagyobb vállalatok és pénzügyi intézmények életében még két rendszer meghatározó,
- az InterGiro1, amely az éjszakai, egyszeri nagyobb utalásokat kezeli;
- illetve az InterGiro2, amely a nappali, nagyobb utalásokat számolja el 4 óránként.
A lap kiemelte, hivatalos tájékoztatást nem kaptak a bankok, de többen is megerősítették számukra, hogy valóban jelentkezett a probléma.
A Telex egyik forrása úgy fogalmazott, a három banki szünnap után a partnerektől egyszerre szokott megérkezni egy nagyobb összeg, de most kiderült, hogy bár az utaló oldal elindította az utalásokat, azok nem érkeztek meg. Az érintettek hamar rájöttek, hogy csak a nagyobb tételek akadnak el, forrásunk hivatalos tájékoztatást eddig nem kapott, de mint jelezte, a szektornak nagyon fontos, hogy kiderüljön, nem ők ülnek a pénzeken, hanem a teljes magyar gazdaságban leálltak a nagy összegű utalások.
Reagált a GIRO
A GIRO által üzemeltetett egyik szolgáltatás, az IG2-es elszámolási platformnál nem tervezett, átmeneti szolgáltatáslassulás volt tapasztalható hétfőn, jellemzően a 20 millió forintot meghaladó egyedi tranzakciók és csoportos utalásokra használt rendszerben, a bankok közötti elszámolásoknál - tudatta a GIRO Zrt. a honlapján hétfőn délután. Hozzátették, hogy a lassulásról valamennyi pénzforgalmi partnerüket tájékoztatták.
A GIRO tájékoztatója szerint az ügyfeleik folyamatosan küldhették be a tranzakciókat, melyek elszámolása kizárólag az IG2 platform ügyleteinél hétfőn reggel 7 és 14 óra között átmenetileg meghaladta a vállalt időintervallumot.
"A szolgáltatás színvonalát a nap folyamán rendeztük. Fontos kiemelni, hogy a lassulás sem a GIRO által üzemeltetett KVR csalásmegelőző rendszert, sem az azonnali átutalási platformot nem érintette – írták, hozzátéve, hogy a hétfőn beküldött valamennyi elszámolás feldolgozásra kerül.