Akadoznak a nagyobb összegű átutalások Magyarországon – frissítve

A Telex cikke szerint hétfő reggel arra lett figyelmes a magyar gazdaság, hogy nem mennek át a 20 millió forintnál nagyobb utalások. Mint írták, ez azért lehet különlegesen kritikus 4-én, mert ez a nap kifejezetten jellemző bérátutalási nap.

A portál szerint a magyar utalásokat több rendszer is kezeli, a magánszemélyek a leggyakrabban a 20 millió forint alatti tételekre kialakított AFR (azonnali fizetési rendszer) elnevezésű szisztémával találkoznak, ahol pillanatok alatt átérnek az utalások. Ez a rendszer működött. Ugyanakkor a nagyobb vállalatok és pénzügyi intézmények életében még két rendszer meghatározó,

az InterGiro1, amely az éjszakai, egyszeri nagyobb utalásokat kezeli;

illetve az InterGiro2, amely a nappali, nagyobb utalásokat számolja el 4 óránként.

A lap kiemelte, hivatalos tájékoztatást nem kaptak a bankok, de többen is megerősítették számukra, hogy valóban jelentkezett a probléma.

A Telex egyik forrása úgy fogalmazott, a három banki szünnap után a partnerektől egyszerre szokott megérkezni egy nagyobb összeg, de most kiderült, hogy bár az utaló oldal elindította az utalásokat, azok nem érkeztek meg. Az érintettek hamar rájöttek, hogy csak a nagyobb tételek akadnak el, forrásunk hivatalos tájékoztatást eddig nem kapott, de mint jelezte, a szektornak nagyon fontos, hogy kiderüljön, nem ők ülnek a pénzeken, hanem a teljes magyar gazdaságban leálltak a nagy összegű utalások.