Akár 100 ezer forintja bánhatja, ha nem néz körül alaposan a bankok közt

A Gránit Bank közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy minden banki ügyfélnek érdemes alaposan átnéznie a január 31-ig kézhez kapott éves díjkimutatást a bankszámlájához tartozó költségekről, mivel számottevő eltérések vannak az egyes pénzintézetek kondíciói között. Egy kedvezőbb feltételeket kínáló bankszámla kiválasztásával éves szinten komoly összeget lehet megtakarítani. Mint írták, az éves díjkimutatások nemcsak arra hívják fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a megfelelő bank és számlacsomag kiválasztása, hanem arra is, hogy milyen sokat jelent az esetlegesen pénzbe kerülő kiegészítő szolgáltatások ingyenesre cserélése. Hozzátették, a különbség akár 100 ezer forint is lehet évente, nem beszélve a számlán tartott pénzre fizetett kamatokról.

Érdemes utánanézni és utánaszámolni

Fotó: Pixabay

A pénzintézet saját ügyfeleiről is közölt adatokat a közleményben, mint írták, 2025-ben a Gránit Bank lakossági ügyfeleinek közel 45 százaléka nemcsak díjmentesen tudott bankolni a tartósan kedvező díjaknak és a folyószámlán lévő összegre fizetett, akár 4,8 százalékos kamatnak köszönhetően, hanem ezen ügyfelek csaknem fele plusz pénzt is kapott.

A bank tapasztalatai szerint emellett 2025-ben tovább erősödött az a trend, amely szerint egyre többen a napi pénzügyeiket, befektetési és tőzsdei tranzakcióikat, valamint devizaváltásukat már a banki mobilalkalmazásban intézik el.