Akár 15 milliós személyi kölcsönt is felvehet egy átlagos magyar

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss jelentése szerint 2025 decemberében bruttó 789 200, illetve nettó 548 900 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete. Ez a bruttó átlagkereset esetében 8,5 százalék, a nettó esetében 9,8 százalék, a reálkereset esetében pedig 6,3 százalék emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó kereset mediánértéke 607 700, a nettó kereset mediánértéke 427 500 forint volt decemberben, amely értékek 9,4, illetve 10,8 százalékkal voltak magasabbak az előző év azonos időszakánál. A Bank360 számításai szerint ekkora átlagbérből már a legmagasabb, 15 millió forintos személyi hitelek is felvehetők, de a nettó mediánbér esetében is 13-14 millió forint körül található a felvehető hitelösszeg felső határa.

Megjelent a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2025. decemberi keresetekre vonatkozó gyorsjelentése, amely szerint a tavalyi év utolsó hónapjában bruttó 789 200 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete. A nettó átlagkereset ugyanebben az időszakban 548 900 forint, míg a nettó keresetek mediánja 427 500 forint volt Magyarországon. A KSH szerint mindez azt jelenti, hogy a bruttó átlagkereset 8,5 százalékkal, a nettó pedig 9,8 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit.

Ami a mediánbéreket illeti, tavaly decemberben a 607 700 forintos bruttó mediánbér 9,4 százalékkal, míg a 427 500 forintos nettó mediánbér 10,8 százalékkal haladták meg a 2024 decemberi értékeket.

Mennyi személyi hitelre elég a decemberi átlagfizetés?

A decemberi adatok fényében a Bank360 szakportál megvizsgálta, hogy mekkora személyi hitel felvételére lehet képes az, aki a legutóbbi átlag- és mediánbért viheti haza a hónap elején. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) főszabálya szerint a havi nettó jövedelemnek maximum a fele fordítható törlesztőrészletekre, ami a decemberi nettó átlagfizetés esetében 274 450 forintot, míg a nettó mediánbér esetében 213 750 forintot jelent.

A Bank360 kalkulátorával elvégzett számítás alapján elmondható, hogy a jelenleg elérhető legmagasabb összegű, 15 millió forintos személyi kölcsönöknek 225 ezer és 229 forint között mozogna a havi törlesztőrészületük, amennyiben a hitelt 8 éves futamidő mellett vennénk fel (THM 10,17 százalék – 10,70 százalék). A decemberi nettó átlagfizetésből tehát elméletileg gond nélkül felvehetők a legmagasabb összegű személyi hitelek, legalábbis abban az esetben, ha kellően hosszú futamidőt választunk.

Hétéves futamidő esetén 246 ezer és 258 ezer forint (THM 9,90 százalék – 12,00 százalék), hatéves futamidő esetén pedig 274 ezer és 287 ezer forint (THM 9,90 százalék – 12,04 százalék) között mozognának a havi törlesztők. A hétéves futamidejű hitelek törlesztője tehát még beleférne a decemberi átlagfizetés 50 százalékába, ám a hatéves futamidejű hitelek közül már csak a jelenleg elérhető legolcsóbb ajánlat törlesztője férne bele a decemberi nettó átlagfizetés felébe, az is csupán néhány száz forint híján.

Ami a nettó mediánbért illeti, ha valaki ezt az összeget tudja hazavinni a hó elején, akkor maximum 14 millió forint személyi hitelt tud jelenleg felvenni, feltéve, hogy a futamidő 8 év. Ebben az esetben a jelenlegi ajánlatok havi törlesztőrészlete 210 ezer és 215 ezer forint között mozog, tehát már ennél az összegnél sem tudna az illető bármelyik banknál hitelt igényelni (THM 10,17 százalék – 10,70 százalék). Amennyiben viszont az összeget levinnénk 13 millió forintra, úgy már elméletileg sehol sem lenne probléma, ebben az esetben ugyanis a jelenlegi törlesztők 195 ezer és 200 ezer forint között mozognak (THM 10,17 százalék – 10,70 százalék, futamidő 8 év).