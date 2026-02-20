4p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Személyes pénzügyek Bank Hitel Keresetek Bank360

Akár 15 milliós személyi kölcsönt is felvehet egy átlagos magyar

mfor.hu

És ez most havi 225-229 ezer forintba kerülne. Mire elég egy magyar átlagbér a személyi kölcsönök világában?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss jelentése szerint 2025 decemberében bruttó 789 200, illetve nettó 548 900 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete. Ez a bruttó átlagkereset esetében 8,5 százalék, a nettó esetében 9,8 százalék, a reálkereset esetében pedig 6,3 százalék emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó kereset mediánértéke 607 700, a nettó kereset mediánértéke 427 500 forint volt decemberben, amely értékek 9,4, illetve 10,8 százalékkal voltak magasabbak az előző év azonos időszakánál. A Bank360 számításai szerint ekkora átlagbérből már a legmagasabb, 15 millió forintos személyi hitelek is felvehetők, de a nettó mediánbér esetében is 13-14 millió forint körül található a felvehető hitelösszeg felső határa.

Megjelent a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2025. decemberi keresetekre vonatkozó gyorsjelentése, amely szerint a tavalyi év utolsó hónapjában bruttó 789 200 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete. A nettó átlagkereset ugyanebben az időszakban 548 900 forint, míg a nettó keresetek mediánja 427 500 forint volt Magyarországon. A KSH szerint mindez azt jelenti, hogy a bruttó átlagkereset 8,5 százalékkal, a nettó pedig 9,8 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit.

Ami a mediánbéreket illeti, tavaly decemberben a 607 700 forintos bruttó mediánbér 9,4 százalékkal, míg a 427 500 forintos nettó mediánbér 10,8 százalékkal haladták meg a 2024 decemberi értékeket.

Mennyi személyi hitelre elég a decemberi átlagfizetés?

A decemberi adatok fényében a Bank360 szakportál megvizsgálta, hogy mekkora személyi hitel felvételére lehet képes az, aki a legutóbbi átlag- és mediánbért viheti haza a hónap elején. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) főszabálya szerint a havi nettó jövedelemnek maximum a fele fordítható törlesztőrészletekre, ami a decemberi nettó átlagfizetés esetében 274 450 forintot, míg a nettó mediánbér esetében 213 750 forintot jelent.

A Bank360 kalkulátorával elvégzett számítás alapján elmondható, hogy a jelenleg elérhető legmagasabb összegű, 15 millió forintos személyi kölcsönöknek 225 ezer és 229 forint között mozogna a havi törlesztőrészületük, amennyiben a hitelt 8 éves futamidő mellett vennénk fel (THM 10,17 százalék – 10,70 százalék). A decemberi nettó átlagfizetésből tehát elméletileg gond nélkül felvehetők a legmagasabb összegű személyi hitelek, legalábbis abban az esetben, ha kellően hosszú futamidőt választunk.

Hétéves futamidő esetén 246 ezer és 258 ezer forint (THM 9,90 százalék – 12,00 százalék), hatéves futamidő esetén pedig 274 ezer és 287 ezer forint (THM 9,90 százalék – 12,04 százalék) között mozognának a havi törlesztők. A hétéves futamidejű hitelek törlesztője tehát még beleférne a decemberi átlagfizetés 50 százalékába, ám a hatéves futamidejű hitelek közül már csak a jelenleg elérhető legolcsóbb ajánlat törlesztője férne bele a decemberi nettó átlagfizetés felébe, az is csupán néhány száz forint híján.

Ami a nettó mediánbért illeti, ha valaki ezt az összeget tudja hazavinni a hó elején, akkor maximum 14 millió forint személyi hitelt tud jelenleg felvenni, feltéve, hogy a futamidő 8 év. Ebben az esetben a jelenlegi ajánlatok havi törlesztőrészlete 210 ezer és 215 ezer forint között mozog, tehát már ennél az összegnél sem tudna az illető bármelyik banknál hitelt igényelni (THM 10,17 százalék – 10,70 százalék). Amennyiben viszont az összeget levinnénk 13 millió forintra, úgy már elméletileg sehol sem lenne probléma, ebben az esetben ugyanis a jelenlegi törlesztők 195 ezer és 200 ezer forint között mozognak (THM 10,17 százalék – 10,70 százalék, futamidő 8 év).

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Van egy kis csavar az ingyenes készpénzfelvételről hozott rendeletben

Van egy kis csavar az ingyenes készpénzfelvételről hozott rendeletben

Hagytak egy kiskaput a jogszabályokban?

A nyugdíjkasszák újra az inflációt jóval meghaladó hozamot írtak jóvá

A nyugdíjkasszák újra az inflációt jóval meghaladó hozamot írtak jóvá

Kitartóan nőtt a tagok által megtakarított vagyon, de tovább gyarapodott a taglétszám is.

Egyre nagyobb hitelekbe verik magukat a magyarok

Egyre nagyobb hitelekbe verik magukat a magyarok

Meredeken emelkedik a szerződéses összeg a lakás- és személyi hiteleknél, és a tendencia folytatódni fog. 

Jön a kampány, így érdemes lakásbiztosítást váltani

Jön a kampány, így érdemes lakásbiztosítást váltani

A lakástulajdonosok többsége már hallott arról, hogy márciusban lehet lakásbiztosítást váltani. A többség nem az árat nézi, és nem is online köt új biztosítást – derül ki a Groupama felméréséből. 

Most 30 százalékot is spórolhatnak a lakástulajdonosok

Most 30 százalékot is spórolhatnak a lakástulajdonosok

Érdemes lecserélni a régi lakásbiztosításokat a harmadik alkalommal elinduló márciusi lakásbiztosítási kampányban, a korábbi tapasztalatok alapján egy új biztosítás éves díja akár 20-30 százalékkal alacsonyabb is lehet – hívta fel a figyelmet a Netrisk.hu.

Több tízezret húz ki a magyar nyugdíjasok zsebéből a trükkös számítás

Több tízezret húz ki a magyar nyugdíjasok zsebéből a trükkös számítás

Jelentős összeggel rövidítik meg a nyugdíjasokat ezzel a módszerrel.

Nekik fájhat a fejük: megint odacsapnak a bankok

Ezeknek a banki ügyfeleknek fájhat a fejük

Sorra érkeznek a fájdalmas bejelentések a pénzintézetektől.

Ezt a biztosítótól érkező levelet érdemes figyelmesen elolvasnunk

Ezt a biztosítótól érkező levelet érdemes figyelmesen elolvasnunk

Márciusban már harmadik alkalommal indul el a lakásbiztosítási kampány, amely során az ügyfelek a szerződés évfordulójától függetlenül válthatnak biztosítást.

Hosszabbodnak a futamidők a személyi kölcsönöknél

Hosszabbodnak a futamidők a személyi kölcsönöknél

A közelmúltban újabb nagybank hosszabbította tíz évre a maximális futamidőt a személyi kölcsönénél, így is növelve az ügyfelek mozgásterét.

Így kaphat vissza akár 280 ezer forintot egy hónap múlva

Így kaphat vissza akár 280 ezer forintot egy hónap múlva

Aki nyugdíj-vagy egészségcélú megtakarítása után adójóváírásra jogosult, annak érdemes mihamarabb saját magának elkészítenie az adóbevallását. Ugyanis a megtakarítási számlán a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül jóváírják az összeget. Mutatjuk a módszert és a szabályokat!

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168