Akár 150 ezer forintot is leakaszthat, aki időben észbe kap

Fontos határidő közeleg a pénztárakban.

Érdemes előre hozni a tudatosabb pénzügyekkel kapcsolatos újévi fogadalmaink megvalósítását, és még 2025 utolsó napjaiban belépni valamelyik önkéntes nyugdíj- vagy egészségpénztárba, a meglévő tagoknak pedig eseti befizetést teljesíteni. A kasszák mellett szól, hogy idén is kiemelkedően sikeres évet zárhatnak, de fontos, hogy az esztendő végéhez közeledve már csak néhány nap maradt arra, hogy a lehető legjobban kihasználjuk az szja-visszatérítés lehetőségét – erre figyelmeztet a Pénztárszövetség.

Mind többen ismerik fel az öngondoskodás jelentőségét hazánkban, a pénztárszektor pedig kiemelkedő eredményekkel támogatja a takarékoskodókat nyugdíjcéljaik megvalósításában, illetve az egészségükre szánt megtakarításaik kezelésében. Immár több mint kétmillióan élvezik a tagság előnyeit, azoknak pedig, akik még csak fontolgatják a belépést, érdemes mielőbb dönteniük, hogy kihasználhassák az szja-visszatérítés lehetőségét.

„Az inflációt jelentősen meghaladó tavalyi teljesítmény után idén is pozitív reálhozamot produkáltak a nyugdíjpénztárak. A kockázatosabb portfóliók első tizenegy havi hozameredményei bőven kétszámjegyűek, a közepes portfóliók hozamai pedig átlagosan közelítik a 10 százalékos eredményt, így a Pénztárszövetség várakozásai szerint 2025. évben legalább 5 százalékos reálhozamot biztosítanak a nyugdíjpénztárak a tagoknak. Ami pedig az egészségpénztárakat illeti, 2025 minden bizonnyal még a tavalyi kiemelkedő évet is meghaladó módon zárul mind a taglétszám, mind az öngondoskodásra szánt befizetések tekintetében” – emelte ki Mohr Lajos, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) elnöke.

Szerezze meg a maximális szja-visszatérítést!
Szerezze meg a maximális szja-visszatérítést!
Fotó: Pexels

Ezt a szintet kell elérni

Ahhoz, hogy a lehető legtöbb adóvisszatérítést megkaphassuk, az idei önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári befizetéseink összegének – a munkáltatói hozzájárulást is beleértve – el kell érnie a 750 ezer forintot. Ennek a 20 százaléka ugyanis az a maximális 150 ezer forint, ami visszajárhat a személyi jövedelemadóból. Természetesen a 750 ezer forintnál kevesebb éves megtakarítás esetén is jár a befizetések után számított 20 százalékos adóvisszatérítés, amiről szintén nem érdemes lemondani. Azok, akik a pénztári tagság mellett nyugdíjbiztosítással vagy nyugdíj-előtakarékossági számlával is rendelkeznek, akár 280 ezer forintot is visszakaphatnak. Akik viszont valamilyen okból nem fizetnek szja-t – például a 25 éven aluliak, a 30 év alatti anyák vagy a családi adókedvezményben részesülők –, értelemszerűen nem élhetnek az szja-visszatérítéssel.

Az adóvisszatérítés igénybevételéhez a pénztártagoknak először is az idei befizetéseiket kell ellenőrizniük. Ha szükséges és van is rá módjuk, érdemes ezt minél inkább kiegészíteniük, lehetőleg elérve a 750 ezres limitet. Azoknak pedig, akik még egyik pénztárban sem rendelkeznek tagsággal, de más forrásból tudnak valamennyi pénzt, vagy akár 750 ezer forintot átcsoportosítani, az öngondoskodási céljaikhoz és a pénzügyi terveikhez leginkább illeszkedő kasszát célszerű most kiválasztaniuk. A belépés online is könnyen és gyorsan elintézhető. Minderre még mindig maradt néhány nap: az utalásoknak az idei utolsó banki munkanapig, azaz december 31-ig kell beérkezniük a számlákra ahhoz, hogy adóvisszatérítésre jogosítsanak. Persze – biztos, ami biztos – nem tanácsos a legutolsó pillanatig halogatni a befizetést, hiszen Szilveszter napján csak délig tart a munkaidő a legtöbb helyen.

Az adóvisszatérítés jövőre, a tavaszi szja-bevallási szezon után érkezik majd a bevallás során megnevezett nyugdíj-, illetve egészségpénztári számlára.

