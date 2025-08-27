1p
Akar gyerekenként 60 ezret spórolni? Itt a lehetőség

Az iskolakezdésre költött összeg ötödét vissza lehet szerezni.

A G7-en olvasható cikk szerint kevesen ismerik az egészségpénztárak hasznos szolgáltatásai közül az iskolakezdési támogatást 

Ennek keretében a pénztártag évente a havi bruttó minimálbérnek megfelelő összeget költhet gyermeke beiskolázására. Ebben az évben tehát gyermekenként 290 800 forintos értékhatárig vásárolhat tanszereket és ruházatot az egészségpénztári egyenlegéből.

Márpedig ezzel gyermekenként 2025-ben akár 58 160 forintot is lehet spórolni.

Ugyanis  az egészségpénztári tag a pénztárba befizetett összeg 20 százalékát igényelheti vissza az adójából, az adóvisszatérítés pedig évente akár 150 ezer forint is lehet.

A pénzt a szülők iskolaszerekre, digitális taneszközökre vagy ruházatra fordíthatják, és akinek még nincs egészségpénztári számlája, az is nyithat online, nagyon gyorsan egyet, így már akár idén is élhet ezzel a lehetőséggel.

