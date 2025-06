Akar keresni a gyerekének 40 ezer forintot? Ezt kell tennie

A nyári időszakban sok családban előkerül a kérdés: mikor és hogyan érdemes bankszámlát nyitni gyermekünknek? Táborozás, nagyszülői látogatás, külföldi utazás vagy egyszerűen a digitális zsebpénzkezelés egyre több szülőt késztet arra, hogy banki szolgáltatással segítse gyermekét. A money.hu friss összesítése szerint több pénzintézet is kínál olyan gyerekszámla-csomagokat, amelyeknél nemcsak a számlavezetés és a bankkártya lehet ingyenes, hanem akár több tízezer forint jóváírást is kaphatnak az új ügyfelek.

Magyarországon bankszámlát nyitni 18 év alatti gyermekek nevére szülő (törvényes képviselő) közreműködésével lehetséges. Ezek a számlák gyakran rendkívül kedvezményesek vagy díjmentesek, és bizonyos életkor felett bankkártya is igényelhető hozzájuk. A bankszámla lehetőséget teremt, hogy megkezdjük gyermekünk digitális pénzügyi szokásait kialakítani, tanítsuk a pénz kezelésére, és a zsebpénzt is egyszerűen utalhatjuk a számlájára.

„Sok szülő számára kézenfekvőnek tűnik, hogy ugyanannál a banknál nyisson számlát a gyermekének, ahol ő maga is bankol. Bár ez bizonyos esetekben feltétel is lehet, fontos, hogy a szülők ne álljanak meg itt az összehasonlításban. Elemzésünk szerint számos valóban díjtalan vagy rendkívül kedvező gyerekszámla-csomag elérhető. Egy ilyen csomag választásával realizálható éves megtakarítás – ami akár több ezer, vagy hosszú távon tízezer forint is lehet – messze felülmúlhatja a havi zsebpénz átutalásával járó esetleges díjakat”