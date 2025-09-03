Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p
Személyes pénzügyek Bank Hitel Oktatás

Akciókkal versenyeznek a fiatalokért a bankok

mfor.hu

Így a számlanyitás nem terheli meg az iskolakezdés miatt már egyébként is kiköltekező családokat.

Szinte minden banknál van valamilyen akció, amely segíti a diákszámlák megnyitását. A 18 év feletti diákok bármely felnőtt számlát megnyithatják, de nem érdemes egyből a legelső felajánlott felnőtt számlát elfogadni a banknál, hiszen ezeknél akár 26 éves korig kedvezőbbek lehetnek a diákszámlák, sokszor tanulói jogviszony nélkül is – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

40 000 forintos az ajándék jóváírás mértéke például az Ersténél. Az Erste EgySzámla Díjcsomag diák kedvezménnyel nyitható meg, a 40 000 forintos ajándék pénzhez bankkártyát is szükséges igényelni, amit aktiválni és digitalizálni kell a következő hónap végéig a Google Wallet vagy az Apple Pay szolgáltatásban. A bankkártyával legalább egy vásárlást kell végrehajtani a számlanyitást követő hónap végéig. Meglévő ügyfélként, új ügyfél ajánlásával további 20 000 forint kereshető.

A Gránit Bank ugyancsak 40 000 forint jóváírást ad a Gránit Diákszámla szelfivel történő megnyitásáért és a bank mobilalkalmazásának regisztrálásáért, valamint aktiválásáért. Feltétel még, hogy a szerződéskötést követő 60 napon belül háromszor kell vásárolni a bankkártyával, tranzakciónként minimum 1 000 forint összegben. 26 év felett legalább 150 000 forintos egyösszegű jóváírás is szükséges, míg 26 év alatt elég 20 000 forintot teljesíteni. Meglévő ügyfélként további ügyfél ajánlásával itt is 20 000 forint szerezhető.

Az OTP Bank Junior számlát nyitó ügyfelei sem nélkülözik a pénzjóváírást. Ez 30 000 forint értékben a bankszámla mellé megnyitott Persely megtakarítási számlára érkezik, de ehhez legalább ötször kell vásárolni a számlához igényelt Mastercard típusú bankkártyával a számlanyitástól számított 45 napon belül. Az akcióban részt vevők most kéthavi MOL Bubi bérletre jogosító kupont is kapnak. Ügyfélajánlással itt 10 000 forint szerezhető.

Az UniCredit Banknál a Diákszámla Zéró megnyitásakor 35 000 forintos jóváírás jár bankkártya igénylés, aktiválás és telefonos és e-mailes elérhetőség megadása után. A számlanyitást követő hónap végéig legalább 5 tranzakciót el kell végezni, tranzakciónként legalább 1 000 forint értékben. Ez lehet kártyás vásárlás, készpénzfelvétel vagy átutalás. Ügyfélajánlásért 15 000 forint szerezhető.

A 18 év alatti ügyfelek is kapnak jóváírást mindegyik fenti banknál, egyedül az OTP Banknál kisebb – 20 ezer forint – ennek az összege.

Ingyenes szolgáltatások járnak sok diákszámlához

diákszámlák költségei több banknál is nagyon kedvezőek, amivel Gergely Péter szerint egyértelmű előnyt mutatnak a felnőtt számlákkal szemben.

A felnőtt számlákkal ellentétben így feltétel nélkül ingyenes a számlavezetés 18 év alatt és felett a Gránit, K&H, MagNet, MBH, OTP, Raiffeisen és UniCredit bankoknál. 18 év alatt pedig a CIB és Erste bankoknál is.

A bankkártya éves díja folyamatosan ingyenes 18 év alatt és felett a Gránit, MBH, OTP bankoknál. A bankkártyás vásárlásért egyetlen banknál sem kell fizetni.

A mobilappos átutalások tranzakciónként 50 000 forintig korlátlan alkalommal ingyenesek a CIB, Erste, Gránit, Raiffeisen bankoknál, az OTP Banknál pedig egy ingyenes számlacsomag-elemmel tehetők díjmentessé az átutalások havi 100 000 forintos keretösszegig, ugyancsak 18 év alatt és felett.

Pályakezdőként, azaz 18 év felett tanulói jogviszony nélkül is kihasználhatók a fent említett kedvezmények, bankonként változó életkorig a Gránit Banknál (26 éves korig), a MagNet Banknál (korhatár nélkül), az OTP Banknál (24 éves korig), a Raiffeisen Banknál (26 éves korig) és az UniCredit Banknál (26 éves korig).

Ezek optimális kihasználásával a diákok, illetve fiatal felnőttek több banknál akár évekig megúszhatják a fenti banki költségek fizetését.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szigorít a kormány a nyugdíjasokra vonatkozó szabályokon

Szigorít a kormány a nyugdíjasokra vonatkozó szabályokon

Az élettársi kapcsolatban élő idős honfitársainknak 2026-tól nehezebb lesz hozzájutni az ellátáshoz.

Megjelentek az Otthon Start hitelek – kamatok, díjak és kedvezmények az egyes bankoknál

Megjelentek az Otthon Start hitelek – kamatok, díjak és kedvezmények az egyes bankoknál (frissítve)

Szeptember 1-jén végül 8 bank indult el a kamattámogatott hitellel. Közülük kettő a 3 százalékos kamatnál is kedvezőbb konstrukcióval rukkolt elő, és minden banknál jelentős – akár több százezer forintos – jóváírásokat lehet szerezni. Ezen kívül az induló díjakra is visszatérítéseket, kedvezményeket adnak.

Itt vannak a friss a tervek a családi adókedvezménnyel

Megvan, mire költhetik a magyarok a családi adókedvezményt

A lakosság kétszer akkorának érzi az inflációt, mint amekkorát a KSH mér. A családi adókedvezmény nagyobbik részét elviszik majd a mindennapi kiadások. A nyugdíjasok pedig rendkívül borúlátóak az anyagi helyzetükkel kapcsolatban, nem számítanak javulásra – derül ki az MNB felméréséből. 

Ki és miért kerül fel a rossz adósok listájára?

Ki és miért kerül fel a rossz adósok listájára?

Már csaknem 850 ezren szerepelnek a bankok feketelistáján. Aki felkerült, az nem kaphat bankhitelt, és az új, kedvezményes programokról is lemarad. Hogyan lehet lekerülni a listáról? Erről is beszélt Herman Bernadett, lapunk főmunkatársa a Trend FM hétfői adásában. 

Nyugdíjasok, figyelem! Fontos ügyben csenget a postás

Nyugdíjasok, figyelem! Fontos ügyben csenget a postás

Elindult a kézbesítés.

200 ezer forintot dob az Otthon Starthoz az egyik bank

200 ezer forintot dob az Otthon Starthoz az egyik bank

Ehhez október 31-ig be kell nyújtani minden szükséges papírt, és nem szabad teljesen előtörleszteni a következő három évben.

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Rekord rekord hátán az egészségpénztáraknál, és még most jön a java

Rekord rekord hátán az egészségpénztáraknál, és még most jön a java

A taglétszám és a díjbevétel folyamatosan nő, a felhasználás pedig egyszerűsödött. Eddig gyógyszerre költötték a legtöbb pénzt a tagok, de a lakáshitelt, a rezsit és a gyerekekkel kapcsolatos kiadásokat is lehet adókedvezménnyel fizetni a pénztárakból. 

Egyre többen élnek hónapról hónapra

A tavaszi adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében: a megkérdezettek közel fele nem tud félretenni a havi jövedelméből, tízből egy válaszadó pedig adósságok árnyékában él – derül ki a Provident Pénzügyi Zrt. megbízásából, az Ipsos Zrt. által, a 18 év feletti lakosság körében végzett júliusi Barométer felméréséből. Miközben egyre többen kerülnek anyagilag kiszolgáltatott helyzetbe, a pénzügyi tájékozottság szintje is romló tendenciát mutat, különösen a társadalmilag sérülékeny csoportok körében – mutat rá a reprezentatív kutatás.

Az Otthon Start a babavárót is kirántja a gödörből?

Az Otthon Start a babavárót is kirántja a gödörből?

Történetének egyik leggyengébb első fél évét zárta a babaváró hitel: hat hónap alig több mint 106 milliárd forintnyit folyósítottak a támogatott kölcsönből, amely iránt lassan, de szinte folyamatosan csökken az érdeklődés. Az Otthon Start hitel megjelenése viszont újra lendíthet valamennyit a babaváró iránti érdeklődésen a BiztosDöntés.hu adatai szerint.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168