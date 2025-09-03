Akciókkal versenyeznek a fiatalokért a bankok

Szinte minden banknál van valamilyen akció, amely segíti a diákszámlák megnyitását. A 18 év feletti diákok bármely felnőtt számlát megnyithatják, de nem érdemes egyből a legelső felajánlott felnőtt számlát elfogadni a banknál, hiszen ezeknél akár 26 éves korig kedvezőbbek lehetnek a diákszámlák, sokszor tanulói jogviszony nélkül is – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

40 000 forintos az ajándék jóváírás mértéke például az Ersténél. Az Erste EgySzámla Díjcsomag diák kedvezménnyel nyitható meg, a 40 000 forintos ajándék pénzhez bankkártyát is szükséges igényelni, amit aktiválni és digitalizálni kell a következő hónap végéig a Google Wallet vagy az Apple Pay szolgáltatásban. A bankkártyával legalább egy vásárlást kell végrehajtani a számlanyitást követő hónap végéig. Meglévő ügyfélként, új ügyfél ajánlásával további 20 000 forint kereshető.

A Gránit Bank ugyancsak 40 000 forint jóváírást ad a Gránit Diákszámla szelfivel történő megnyitásáért és a bank mobilalkalmazásának regisztrálásáért, valamint aktiválásáért. Feltétel még, hogy a szerződéskötést követő 60 napon belül háromszor kell vásárolni a bankkártyával, tranzakciónként minimum 1 000 forint összegben. 26 év felett legalább 150 000 forintos egyösszegű jóváírás is szükséges, míg 26 év alatt elég 20 000 forintot teljesíteni. Meglévő ügyfélként további ügyfél ajánlásával itt is 20 000 forint szerezhető.

Az OTP Bank Junior számlát nyitó ügyfelei sem nélkülözik a pénzjóváírást. Ez 30 000 forint értékben a bankszámla mellé megnyitott Persely megtakarítási számlára érkezik, de ehhez legalább ötször kell vásárolni a számlához igényelt Mastercard típusú bankkártyával a számlanyitástól számított 45 napon belül. Az akcióban részt vevők most kéthavi MOL Bubi bérletre jogosító kupont is kapnak. Ügyfélajánlással itt 10 000 forint szerezhető.

Az UniCredit Banknál a Diákszámla Zéró megnyitásakor 35 000 forintos jóváírás jár bankkártya igénylés, aktiválás és telefonos és e-mailes elérhetőség megadása után. A számlanyitást követő hónap végéig legalább 5 tranzakciót el kell végezni, tranzakciónként legalább 1 000 forint értékben. Ez lehet kártyás vásárlás, készpénzfelvétel vagy átutalás. Ügyfélajánlásért 15 000 forint szerezhető.

A 18 év alatti ügyfelek is kapnak jóváírást mindegyik fenti banknál, egyedül az OTP Banknál kisebb – 20 ezer forint – ennek az összege.

Ingyenes szolgáltatások járnak sok diákszámlához

A diákszámlák költségei több banknál is nagyon kedvezőek, amivel Gergely Péter szerint egyértelmű előnyt mutatnak a felnőtt számlákkal szemben.

A felnőtt számlákkal ellentétben így feltétel nélkül ingyenes a számlavezetés 18 év alatt és felett a Gránit, K&H, MagNet, MBH, OTP, Raiffeisen és UniCredit bankoknál. 18 év alatt pedig a CIB és Erste bankoknál is.

A bankkártya éves díja folyamatosan ingyenes 18 év alatt és felett a Gránit, MBH, OTP bankoknál. A bankkártyás vásárlásért egyetlen banknál sem kell fizetni.

A mobilappos átutalások tranzakciónként 50 000 forintig korlátlan alkalommal ingyenesek a CIB, Erste, Gránit, Raiffeisen bankoknál, az OTP Banknál pedig egy ingyenes számlacsomag-elemmel tehetők díjmentessé az átutalások havi 100 000 forintos keretösszegig, ugyancsak 18 év alatt és felett.

Pályakezdőként, azaz 18 év felett tanulói jogviszony nélkül is kihasználhatók a fent említett kedvezmények, bankonként változó életkorig a Gránit Banknál (26 éves korig), a MagNet Banknál (korhatár nélkül), az OTP Banknál (24 éves korig), a Raiffeisen Banknál (26 éves korig) és az UniCredit Banknál (26 éves korig).

Ezek optimális kihasználásával a diákok, illetve fiatal felnőttek több banknál akár évekig megúszhatják a fenti banki költségek fizetését.